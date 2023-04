Soledad Acuña no se baja: “Hay que llegar con un solo candidato en la Ciudad y yo sigo en carrera”

escuchar

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró hoy que aspirará a suceder a Horacio Rodríguez Larreta y que no desistió de su precandidatura, aunque aclaró que se debe llegar con un solo candidato de PRO a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Creo, y en ese sentido vengo trabajando, que tenemos que tener un buen candidato o candidata para competir en las PASO de Juntos por el Cambio. Tenemos que ofrecer dentro de PRO el mejor candidato que tenemos, por eso estoy compitiendo, porque creo que tengo las condiciones para hacerlo”, dijo Acuña en una entrevista con CNN radio y agregó: “Pero tenemos que intentar llegar con un solo candidato a esa situación. Hoy somos 3 precandidatos y tenemos que ponernos de acuerdo y mostrar que podemos ser diferentes, pero que podemos discutir sin enfrentar, sin pelear y sin tirar todo por la ventana. Y ofrecerle a la sociedad para que puedan votar un buen candidato de PRO que le pueda ganar al resto de los competidores. Lo que estamos viendo son discusiones lógicas, en un tono lógico de gente que compite, pero en una competencia respetuosa, para ofrecerle a la gente la mejor opción dentro de PRO”.

Según la Ministra, “eso es lo que vamos a ver los próximos días. Yo, obviamente, sigo en carrera como precandidata, trabajando en el marco del proyecto de Horacio Rodríguez Larreta como Presidente. Y desde ese lugar apoyando un cambio absoluto. Y mostrando como sí pudimos hacer en la Ciudad, y desde la Educación, con un concepto de libertad, progreso y de trabajo, creyendo en el esfuerzo y dando oportunidades, poder sacar a la Argentina adelante”.

“Tenemos una relación de mucho respeto mutuo con el expresidente [Mauricio Macri], siempre es un honor que un expresidente hable con esos términos tan elogiosos hacia mí. Entiendo que su preferencia sea por Jorge Macri. Yo vengo administrando hace 8 años el presupuesto más grande de la Ciudad de Buenos Aires, con un montón de responsabilidad y generando transformaciones importantes y considero que estoy preparada también. Es un honor, pero siento que tengo el respaldo de otros dirigentes dentro del espacio político, así que sigo en carrera y aquí estamos”, aseguró Acuña.

Ante la consulta sobre la boleta única, que se usa para votar en la Ciudad, dijo: “ Eso busca respetar la historia electoral en la Ciudad en donde se trabaja para que la elección en la Ciudad tenga independencia de la elección Nacional y no quede empañado en las discusiones nacionales. Eso es lo que se busca en esta opción. Y se va a analizar lo que sea menos costoso para los porteños, lo que genere más oportunidad de autonomía para la Ciudad y garantice igualdad de condiciones para todos los candidatos. Horacio Rodríguez Larreta es quien lo va a terminar resolviendo”.

Sobre la posibilidad de sumar a Milei al espacio: “Para mí la prioridad es ganarle al kirchnerismo respetando y garantizando un esquema de valores que es el que nos representa dentro de Juntos por el Cambio. No es amontonarnos todos con tal de ganar no importa qué pensemos. Si no que tenemos que juntarnos los que pensamos parecido y tenemos los mismos valores”.

“En ese sentido, creo que es peligroso sumar al esquema a dirigentes que no crean en algunos valores o que tienen propuestas extremas. Creo que hay que dialogar con todos, pero cuando uno hace una propuesta política concreta hay que juntar a los que tienen valores coincidentes. Y en ese sentido creo que con Milei hay muchas cuestiones que nos distancian”, dijo la funcionaria porteña y detalló: “Muchos principios y valores que no son comunes respecto a las cuestiones de fondo y a las cuestiones de forma. Yo no creo en la política desde un lugar de la violencia o agresión. Creo que es muy violento o agresivo en muchas circunstancias para hablar y hacer política. No creo en las medidas de fondo, de las políticas que plantea que no han tenido resultado ni se han implementado en ningún lugar del país. Y no creo en ninguno de los valores que él sostiene a través de formulaciones políticas, por ejemplo la libre portación de armas. Yo creo en el Estado de derecho, no creo en la Justicia por mano propia, entonces esas cuestiones son más de fondo que de forma, pero también de forma”.

Sobre la administración nacional, analizó: “Lo que vengo viendo hace varios meses, y te diría todo el año pasado, es el agotamiento y los últimos coletazos de un modelo que está agotado: modelo político, económico y social que está agotado, que es el populismo kirchnerista. Un modelo donde el Estado reemplaza a las personas y trata de dominarlas a través de los planes y la pobreza. Y lo que estamos viendo hoy es gente cansada, harta, laburante, que no aguanta más, que no le alcanza el sueldo a fin de mes. Y es el hartazgo de la sociedad de este modelo”.

“Entonces, por un lado es: desde la política un modelo agotado, y de la sociedad gente harta de esta situación. Y lo que vimos con [Sergio] Berni es el ejemplo de perfil de político que no queremos más. Perfiles prepotentes, generando teorías ridículas de lo que pasa. Dando un ejemplo pésimo. Siempre digo: pensemos qué es lo que le estamos mostrando a los jóvenes con cada una de nuestras acciones, sobre todo, los dirigentes políticos que modelizamos lo que somos como sociedad. Lo que se muestra en este caso es que vale la prepotencia, el no reconocer los errores, vale la viveza en lugar de la entereza de los seres humanos”, dijo Acuña y sumó: “Me parece que estamos en una crisis muy profunda en nuestro país. Entonces, estas elecciones no van a ser unas elecciones más, sino el fin de un modelo y el comienzo de algo nuevo para nuestro país y para nuestra sociedad”.

Respecto a los dichos de Kicillof tras el ataque a Berni, respondió: “Son manotazos de ahogado de dirigentes que no tienen argumentación, no tienen fundamentación para las situaciones que tienen que administrar, entonces tratan de sacarse de encima la responsabilidad. Y llega un punto en el que inventan teorías ridículas sobre lo que pasa, cuando lo que pasa es la realidad. Es lo que viven los vecinos en el conurbano. Y por eso no pueden argumentar ni explicar ni solucionar. Es un ejemplo claro de un modelo que se agotó y ya no tiene más justificación”.

LA NACION

