Solo en OFF: camporistas, a las patadas en un torneo de egresados

El torneo de futbol de ex alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires es conocido desde hace años por la intensidad de las disputas y la vehemencia de sus protagonistas, muchos de ellos dedicados-con éxito-a la vida política nacional.

Es el caso del ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, animador del torneo durante varias temporadas y ya en categoría de veteranos; el actual ministro de Turismo, Matías Lammens, que solía jugar en los encuentros pero que este año decidió no participar; el actual funcionario bonaerense Augusto Costa, leal al gobernador Axel Kicillof y el economista Martín Rapetti, a quien Sergio Massa sondeara para ser parte de su equipo en el Ministerio de Economía, ambos integrantes del equipo “Bidonde” de la categoría mayores A.

Esa categoría cuenta además con el ex diputado Andrés Larroque y varios de sus amigos de La Cámpora como Rodrigo “Rodra” Rodríguez, secretario administrativo de la Cámara de Diputados, jugadores históricos ambos del equipo El Petrolero, y amigos de Máximo Kirchner.

La camiseta de ese equipo, como no podía ser de otro modo, lleva bien visibles las iniciales CFK, en obvia referencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dentro de un escudo con el logo idéntico al de la vieja YPF.

Pues bien: la semana pasada, y sin la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, los petroleros tuvieron un áspero encuentro contra Aztecas, otro de los equipos participantes de la ronda final del torneo.

El juego brusco de uno de ellos, Pedro Cestona, mereció su expulsión según la página oficial del torneo, y también-según testigos-la “explosión” de furia de “Rodra”, en la actualidad parte del acuerdo entre Máximo y Sergio Massa en el manejo de la Cámara baja.

Luego del tumulto y las expulsiones (Aztecas también se quedó con uno menos por otra infracción violenta) el partido-jugado como todos en el campo de deportes del Colegio, en Puerto Madero y frente al edificio de YPF-terminó con derrota de los petroleros por 1 a 0,

Un trago amargo, a pesar del buen momento que La Cámpora vive en las últimas semanas, con su jefa otra vez en la centralidad política luego del frustrado atentado en su contra.

Trabajo “top secret” para la fonoaudióloga de Macri

Sonriente como siempre se la vio días atrás en la zona del Congreso a Micaela Méndez, la fonoaudióloga que consiguió maravillas con la dicción y la postura del ex presidente Mauricio Macri, antes y durante su gestión presidencial. Reservada como pocas, Méndez mantiene su tradicional silencio sobre aquellos a quienes asesora, aunque en enero trascendió que Macri le había recomendado a su antiguo amigo, el ex asesor presidencial y hoy senador de Pro José Torello, que se pusiera a sus órdenes para mejorar el tono de sus discursos y apariciones. Fuentes de Juntos por el Cambio aseguran que el jefe del bloque Pro, Christian Ritondo, y secretario de Asuntos Estratégicos porteño y armador nacional del larretismo, Eduardo Macchiavelli, son quienes por estos días organizarían viajes de la coach al Interior para asesorar a eventuales candidatos de Juntos por el Cambio el año que viene. Lejos de aquellos días en los que cantaba en voz audible cada mañana en la que ingresaba a la Casa Rosada, la entrenadora comunicacional colabora, sigilosa, como postulantes en problemas.

Cristian Ritondo

Antes de irse del Gobierno, Beliz perdió dos corbatas

Mucho se habló también sobre la salida del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, en momentos tumultuosos para el Gobierno y en la previa del desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, a principios de agosto.

Cuentan en los pasillos de la Casa Rosada que fue el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, quien conversó sobre su salida con el promotor del Consejo Económico y Social, que de haberse quedado en su puesto hubiera quedado opacado por los contactos de Massa con los organismos internacionales.

Las mismas fuentes afirmaron que el presidente Alberto Fernández evitó hablar con Beliz sobre su salida, al igual que con Eduardo Hecker, el titular del Banco Nación, quien fuera anoticiado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, de que sus días en el cargo habían terminado.

Lo que no había trascendido hasta ahora era que Beliz se fue de Balcarce 50 sin su cargo, y también sin dos de sus corbatas, que desaparecieron de modo misterioso de su propio despacho, sin que nadie pudiera dar cuenta del robo ni mucho menos restituírselas a su dueño. Pérdidas de todo tipo.

Gustavo Béliz Enrique García Medina

Kulfas, de las rancheras a una chance colombiana

Luego de su ruidosa salida del gobierno de Alberto Fernández, las noticias sobre el ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas pasaron por lo estrictamente musical, como guitarrista de la artista mexicana (y a la vez su pareja) Yamina del Real. Pero además de tocar “rancheras deconstruidas” en teatros y sets televisivos, Kulfas amplió sus horizontes laborales.

Hace dos semanas, según fuentes discretas, participó de un seminario sobre la industria en América latina auspiciado por la Cepal, en Chile. Y su paso internacional no quedaría allí: están avanzadas las conversaciones con el gobierno de Colombia, que encabeza Gustavo Petro, para formar parte de su staff con el formato de asesor externo. “Es una posibilidad cierta, pero no está confirmado”, cuentan voces cercanas al ex ministro, que luego de su crítica al manejo de las obras públicas vinculadas a la energía, y al enojo de Cristina Kirchner, que derivó en su salida, parece haber optado por tomar distancia (también física) de los avatares del gobierno kirchnerista.ß

Matías Kulfas en AmCham

Lacunza, por el país y contra el “humo” oficial

Dispuesto a hacer campaña junto a Horacio Rodríguez Larreta y sus candidatos, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, estuvo esta semana en la localidad bonaerense de Junín. “Hay bastante humo oficial, titulares para los diarios, pero no hay un programa claro”, dijo el ex ministro de Economía al diario Democracia de esa ciudad, aunque reconoció el “músculo político” del actual ocupante del quinto piso del ministerio más caliente, Sergio Massa.

Acompañado por el intendente macrista Pablo Petrecca, Lacunza también dio una charla para dirigentes de Juntos por el Cambio invitado por la Fundación Pensar. Es parte de la “gira” de Lacunza, que es mencionado por Rodríguez Larreta como uno de los candidatos a ocupar el Ministerio de Economía en caso de que él llegue a la Casa Rosada.

Sin regalar optimismo, Lacunza viene repitiendo que “la herencia de 2023 va a ser mucho peor que la de 2015″. Semejante realismo es compartido por el jefe de gobierno porteño, quien coincide en la necesidad de “estabilizar” la economía. ß