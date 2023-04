Solo en Off: después de la condena en la Justicia, Uribarri presentó su fundación social

escuchar

Pasó un año entero desde Sergio Urribarri, entonces en Tel Aviv, recibió la noticia que nunca hubiera querido escuchar: la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, bajo cargos de negociaciones incompatibles con la administración pública y peculado.

Días después, Urribarri dejó de ser formalmente embajador argentino en Israel, y comenzó entonces un período algo opaco que se extendió largos meses, en los que vivió entre el Estado hebreo y Chipre (también era el representante diplomático allí), aunque finalmente quedó confirmada su salida de la función diplomática para el exgobernador de Entre Ríos.

Doce meses después de aquel desafortunado desenlace, Urribarri volvió a sonreír . Fue en el corsódromo de su empobrecida Concordia natal, donde el exmandatario presentó su Fundación HICe (Hambre Infantil Cero) , a través de un festival de música a beneficio que congregó, según crónicas de medios locales, a unas 15.000 personas.

“Estamos felices por la enorme convocatoria y por la cantidad de alimentos reunidos. Presentamos nuestra fundación, el desafío es muy importante y el objetivo está cumplido”, expresó Urribarri luego del evento, en el que participaron músicos conocidos como Los Totora y La Mancha de Rolando, de extenso vínculo con el exvicepresidente Amado Boudou, también condenado por la Justicia.

Urribarri

“Como intendente, como gobernador, como embajador, siempre le puse el cuerpo a este tema (de la pobreza). En la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner logramos llevar los índices de pobreza a un dígito en Entre Ríos y en Concordia”, dijo Urribarri, sin referencias a las causas por las que lo condenaron, actualmente en instancia de apelación.

“Hoy no ejerzo cargo público, pero no es excusa para no continuar con esta tarea. Ahora tenemos esta herramienta que es la Fundación HICe y encaramos un trabajo que recién empieza”, afirmó el exembajador, que estuvo acompañado por el intendente local, el también peronista Enrique Cresto, hasta hace poco uno de los candidatos del PJ para la sucesión de Gustavo Bordet, que no irá por su reelección el próximo 24 de septiembre.

El candidato “bla bla”, misterio en la elección salteña

La imagen, repetida una y otra vez en cada esquina de la capital salteña, generó expectativa y misterio en un electorado que comparte el hastío por la política que las encuestas evidencian casi en cualquier rincón del país. “Bla bla, candidato a intendente, lista Bla bla” , rezaban los carteles, donde podía verse un cielo celeste de fondo y como protagonista un supuesto candidato, joven y con rostro desafiante, que mira hacia el horizonte.

La cartelera apareció estratégicamente días antes de las elecciones de gobernador en Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz se prepara para obtener su reelección, el próximo 14 de mayo. También se eligen intendentes de las distintas ciudades y localidades de Salta, entre ellas las de su ciudad capital.

El candidato bla bla, misterio en Salta

De inmediato surgieron las especulaciones, mientras en las redes sociales explotaban las consultas sobre los afiches, que van en línea con el pensamiento general. “La gente cree que los políticos son puro bla bla”, contestan desde la política salteña.

Este domingo se develó el misterio. La impulsora de la campaña es Bettina Romero, la actual intendenta y candidata a la reelección en Salta capital. Su equipo de comunicación intervino los afiches con el eslogan “Menos palabras, más hechos. Bettina Romero intendenta”, cubriendo de modo simbólico el rostro del candidato parlanchín.

En términos de coyuntura política, y para explicar el terreno en el que la campaña encontró terreno fértil, Romero -hija del senador y exgobernador peronista Juan Carlos Romero- sostiene su alianza local con Sáenz, aunque debe afrontar una interna en el frente Unidos por Salta con el senador capitalino Emiliano Durand, muy activo en las redes sociales e Instagram.

Muy crítico de Romero, Durand cuestionó días atrás el aumento de las tarifas del municipio señalando que subieron un 600% los impuestos y “la gente no los puede pagar”. Desde la izquierda salteña, que pretende sacar partido de la interna oficialista, lo tildaron de “hipócrita” por no haber denunciado el aumento meses atrás.

Abal Medina, entre libros y mensajes no entregados a Cristina

Más que contento se lo ve a Juan Abal Medina, exjefe de Gabinete y actual asesor de esa cartera. Desde su oficina en la Casa Rosada, con vista a la Plaza de Mayo, Abal Medina se muestra feliz con la repercusión del libro que su padre homónimo acaba de editar, Conocer a Perón, en el que colaboró en la corrección y organización de los textos.

“El Cuervo” Andrés Larroque, Jorge Capitanich y Felipe Solá, peronistas de distintos “palos”, le contaron que estaban fascinados con el texto, que bucea en la intimidad del tres veces presidente, al que Abal Medina padre conoció en los meses previos a su regreso al país., en 1972.

Archivo

Dirigente del Movimiento Evita, Abal Medina hijo está distanciado de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde que el movimiento que integra decidió respaldar la candidatura de Florencio Randazzo, en 2017.

Aunque no quiera, Cristina está presente en las recorridas que Abal Medina suele hacer por el conurbano con dirigentes de ese movimiento. “Cada vez que va a un barrio, la gente se le acerca y le manda saludos a Cristina. No le queda otra que agradecer y decir que se los va a mandar” , comentan, resignados, desde el Evita.

Carrió, firme en su apoyo a Fernán Quirós

Sin intenciones de dar un paso atrás, Elisa Carrió sigue apostando a Fernán Quirós como su candidato a jefe de gobierno porteño para suceder a su aliado Horacio Rodríguez Larreta. “Tomamos una postura en diciembre y la seguimos sosteniendo hasta que digan lo contrario”, comentaron cerca de la líder de la CC-ARI, quien ordenó a su dirigencia porteña, hoy encabezada por Claudio Cingolani, seguir brindando apoyo a Quirós, ministro de Salud porteño.

Fernán Quirós, junto a los dirigentes de la CC-ARI, Paula Oliveto y Hernán Reyes

La semana pasada, y algo abrumado por la convocatoria, Quirós encabezó un acto en un salón del barrio de Caballito, junto a los lilitos Hernán Reyes y Paula Oliveto Lago. “No podía creer que hubiera venido tanta gente”, se ufanaban en el espacio de Carrió.

“Lo apoyamos más que muchos de Pro”, comentaron desde la CC-ARI, mientras Rodríguez Larreta sigue tironeado por los “halcones”, que apoyan la postulación de Jorge Macri, hoy en veredas opuestas con la exdiputada.

LA NACION