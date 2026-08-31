Solo en Off | La pelea del Gobierno con la prensa llegó también a la calefacción de la Casa Rosada

“Ah, pero acá hace un frío de locos”, se sorprendió el gobernador, con mucha experiencia en bajas temperaturas. Había arribado a la sala de prensa de la Casa Rosada una mañana congelada en Buenos Aires, luego de encontrarse con un alto funcionario nacional, y llegaba a un espacio en el que la calefacción brilla por su ausencia desde hace rato.

Impresionado por la situación, que se suma al virtual congelamiento de las actividades de la sala de prensa desde el 23 de abril pasado, el mandatario se dispuso a intentar una sigilosa ayuda. Así llegaron, luego de distintos trámites internos y con la intención de sostener su aporte en reserva, dos estufas de tamaño moderado para intentar paliar los efectos nocivos del invierno. Un tercer artefacto sigue envuelto en la enmarañada burocracia interna, con indicios ciertos de que no llegará, finalmente, al primer piso de la Casa Rosada.

Se trató, por cierto, de una temporada de escasos gestos del Gobierno hacia la prensa. El mandatario provincial pudo escuchar, de boca de la prensa, que desde el 23 de abril, cuando el ingreso de los periodistas fue cerrado por once días, las condiciones de trabajo fueron empeorando. Vidrios acondicionados para que nada pueda verse, acceso vedado a patios y pasillos clave, ingreso y egreso por la comisaría de la casa, lejos de los funcionarios, y un celo extremo por parte de la Casa Militar en revisar pertenencias, credenciales y elementos de trabajo de cada periodista, pasaron a formar parte del paisaje diario de los representantes de cada medio. La llegada de nuevos encargados de la comunicación institucional, con Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa, trajo algunas mejoras, como la difusión de la agenda diaria, y el vocero, Adrián Ravier, enfrenta cada martes a los periodistas en conferencia de prensa. Pero nada varió en lo sustancial: enojados con la prensa, hacia la que no ahorran insultos, el presidente Javier Milei y la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, insisten en que –como escuchó un alto funcionario- “a los periodistas, ni agua” dentro de Balcarce 50. Complicados por un invierno más crudo de lo esperado, los periodistas ya adivinan un verano aun peor: el aire acondicionado de la sala tampoco funciona.

Milei se enojó y bloqueó a un discípulo de Huerta de Soto

Poco y nada se supo de Alejandro Nimo luego de su escandalosa salida de la embajada argentina en Madrid. El agregado de promoción de inversiones de la embajada, enemistado sin retorno con el embajador Wenceslao Bunge (llegado allí por gestiones del entonces canciller Gerardo Werthein) se quedó sin oficina y sin cargo en julio, luego de no pocos roces con el jefe de la delegación y la Cancillería que encabeza, desde noviembre pasado, Pablo Quirno.

Alejandro Nimo, agregado especializado en Promoción de Inversiones y Comercio Internacional en la Cancillería

Discípulo del libertario español Jesús Huerta de Soto, idolatrado por el presidente Javier Milei, Nimo no se quedó callado luego del decreto que efectivizó su salida, y criticó en las redes sociales distintas medidas del Gobierno, como su “intervencionismo” y “mala asignación de recursos. El resultado era cantado: el Presidente lo bloqueó en sus redes sociales. “La intolerancia como política de Estado. Si no lo aplauden no lo hacen feliz”, escribió el ya ex asesor, sin dar pistas sobre su futuro político. Exconcejal de Avellaneda y expresidente de Pro en ese municipio bonaerense, niega vínculos con Sergio Massa. ¿Volverá con alguno de sus viejos amigos?

Juan Pablo Biondi, de Alberto Fernández a Santiago Peña

Requerido por distintas intendencias bonaerenses se lo vio a Juan Pablo Biondi, ex secretario de Prensa y Comunicación durante la primera mitad del gobierno de Alberto Fernández. El intendente Mariano Cascallares, caudillo de Almirante Brown y la familia Granados, que controla Ezeiza, son dos de los municipios peronistas a los que Biondi asesora, siempre dentro del proyecto que promueve al gobernador bonaerense Axel Kicillof como candidato presidencial. Pero la mayor parte de sus fichas, dicen quienes lo frecuentan, está en Paraguay, donde cultivó un vínculo clave con el presidente Santiago Peña.

Juan Pablo Biondi contó sobre los desafíos de comunicar desde el Gobierno en plena pandemia CIRPCOM

“Le dio una mano en su campaña”, cuentan testigos de sus pasos por Paraguay. Con esa llave maestra, cuentan esas fuentes indiscretas, Biondi asesora a empresarios argentinos que quieren instalarse en Paraguay. “Asuntos públicos”, definen con picardía. ¿Y con Alberto Fernández? “Se ven cada tanto, tienen buena relación, pero hace rato que no trabajan juntos”, comentan desde un reducto peronista del conurbano.

Día de la Justicia Social, desafío porteño para La Libertad Avanza

Algo sorprendidos por el viraje “social”, expresado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el anuncio de nuevos créditos hipotecarios, una postura muy diferente a la definición de “aberración” con la que el presidente Javier Milei fustiga a la justicia social, en la oposición porteña a La Libertad Avanza decidieron redoblar la apuesta. A través de Facundo del Gaiso, legislador porteño siempre leal a la fundadora de ARI, Elisa Carrió, distintos bloques impulsan un proyecto para adherir al día de la Justicia Social, instituido por Naciones Unidas en 2007 para el 20 de febrero.

Facundo del Gaiso

A semanas de la llegada del Papa León XIV al país, Del Gaiso insiste en que la justicia social tiene su base en la Doctrina Social de la Iglesia, y que “80 países ya lo tienen como principio en sus constituciones nacionales”. Precavido, antes del debate del proyecto en la legislatura porteña, De Gaiso se aseguró que el bloque Pro firmara el despacho y acompañara la propuesta. Mientras el jefe de gobierno porteño Jorge Macri aún medita la fecha de las elecciones en la ciudad, en las que buscará la reelección, varios de los diputados que promueven el proyecto se preguntan qué hará el bloque de LLA.

López Murphy viaja en colectivo y se prepara para dar la batalla en 2027

Enfundado en una campera de lluvia de color oscuro, el ex diputado nacional y fundador del partido Recrear, Ricardo López Murphy, tomó el colectivo 102, una de esas mañanas grises que durante agosto se hicieron costumbre para los porteños. “La dignidad del bulldog”, posteó el escritor Santiago Llach, testigo del paso del ex candidato presidencial de 2003 y 2007 por el transporte público.

Más allá de la anécdota, el ex ministro aliancista, que culminó su mandato de diputado nacional en diciembre pasado, no se queda quieto en materia política: cuentan conocedores de sus pasos que ya trabaja en la conformación de una alternativa a La Libertad Avanza, con patas seguras en la ciudad de Buenos Aires, pero también en territorio bonaerense, donde la ex vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, intenta nuevamente hacer pie.

Ricardo López Murphy, en el colectivo 102.

“Ricardo no quiere ser candidato, pero va a empujar y militar”, cuenta un amigo del ex ministro. “Ellos con los libertarios no van a ir, vamos a ver qué hace el Pro”, sostienen cerca del espacio que vienen conformando ambos dirigentes, por el momento sin demasiada exposición pública pero ya pensando en 2027.