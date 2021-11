Solo en off: Mariachis, Sabina y choris, los “hits” de la fiesta de Lilita, Macri festejó con Angelici y la unidad básica con el nombre de Boudou

“Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero”, cantaba Elisa Carrió, subida al escenario y rodeada de mariachis, los mismos que la acompañan desde sus primeros tiempos en Coalición Cívica ARI, la agrupación política que cumplió 20 años y lo festejó el sábado con todo en un golf club de la localidad de Open Door. Además de darse el gusto musical con los mariachis mexicanos (que sacudieron tímpanos con sus trompetas a tope) y un excelente imitador de Joaquín Sabina (cantó mientras la mayoría de los invitados hacían fila para hacerse de choripanes) Lilita también supervisó con el diputado Maximiliano Ferraro desde la cantidad y calidad de invitados hasta el menú, que también incluyó carne asada y ensaladas.

ExARI como Graciela Ocaña, Elsa “Tata” Quiroz, Adrián Pérez, Pedro Lacoste y Alfonso Prat-Gay (muy solicitado por la platea femenina para las selfies) se cruzaron con nuevos amigos de la líder partidaria, que estuvo equilibrada entre el afecto personal que prodigó a quienes la saludaban y las “bombas” que arrojó sobre la primera plana de Pro y la UCR en su discurso.

El frío saludo entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta cuando se cruzaron en la “pérgola vip” del complejo fue una de las notas de la jornada. También lo fue la humorada con la que el radical Mario Negri se tomó las críticas de Carrió por acusarlo de “dejarla sola” en tiempos críticos. “Hasta me aumentó la edad, pero me dijo que era honesto”, se reía el diputado cordobés, quien “amenazado” por su amiga para que asistiera llegó desde el aeropuerto de Ezeiza y partió hacia ese mismo lugar no bien terminaron los discursos.

“Se la agarró con nosotros”, dijo un excorreligionario que se enteró de sus críticas hacia las “traiciones” de la UCR, aunque después de los discursos se armó una mesita “radical” con Maxi Abad, Facundo Suárez Lastra y Karina Banfi, entre otros. Al final apareció el único regalo: una plantita realizada por emprendedoras, que la diputada de Pro Cornelia Schmidt Lierson le entregó en mano a la protagonista de la tarde.

Macri no le hizo caso a Carrió y festejó con Angelici y los radicales porteños

Horas después de escuchar el “no podés seguir siendo amigo de (Enrique) Coti Nosiglia toda la vida” de boca de Elisa Carrió en el festejo de los veinte años de ARI, Mauricio Macri pareció no tomar en cuenta el consejo. Junto a su esposa, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia, el expresidente llegó a un coqueto salón en Pilar, invitado por Daniel Angelici, y se codeó durante horas en un alocado festejo con dirigentes cercanos al eterno operador radical.

La cita fue el cumpleaños número 15 de Victoria, hija del binguero y expresidente de Boca Juniors, quien tiró la casa por la ventana en un festejo que congregó a buena parte del radicalismo porteño y que tuvo como otros invitados estelares al exmanager de Diego Maradona Guillermo Cóppola y al exastro futbolístico Carlos Tevez, a quien Macri quisiera ver como dirigente boquense en un futuro.

Al ritmo de Agapornis y María Becerra, el expresidente compartió la velada con angelicistas como Martín Ocampo y macristas como Francisco Quintana, pero también con Martín Lousteau y Emiliano Yaccobbiti, a quienes Carrió castigó sin nombrarlos en su fuerte discurso del mediodía del sábado. Nosiglia, como es su costumbre, no estuvo presente.

Boudou, libre y con el sueño cumplido: una unidad básica con su nombre

Luego de los sinsabores que le llegan periódicamente desde Tribunales, Amado Boudou está teniendo un fin de año pleno de buenas noticias. Meses después de obtener la libertad condicional luego de cumplir parte de su condena por la compra fraudulenta de la empresa Ciccone, el exvicpresidente y ahora parte del partido Sobernanxs cumplió el sueño de la unidad básica propia. En el barrio de Paternal, y con el apoyo de La Cámpora, nació la Unidad Básica Compañero Amado, un homenaje en vida al “militante incansable de las causas justas”, como lo definió en su Twitter la diputada kirchnerista Paula Penacca.

Subido al escenario, el exvicepresidente afirmó que “la historia argentina nos muestra que cada vez que hubo un acuerdo con el Fondo (FMI) a las argentinas y a los argentinos nos fue muy mal y nos hipotecaron”, según el cable de la agencia oficial de noticias Télam, que dio amplia cobertura al acto. De acuerdo con la colorida crónica, el condenado exfuncionario “fue recibido por una comisión de jóvenes de no más 30 años, encabezados por Lautaro Sanseverino”. También “bailó e hizo un pogo”, contento por la “reivindicación” que la Justicia, al menos por el momento, no acompaña.