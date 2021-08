Solo en Off: Massa y su “fórmula secreta” para combatir a los carpinchos

Convertida en una preocupación común a los vecinos de countries de la zona norte del conurbano bonaerense, la proliferación de carpinchos en esa región moviliza ideas y proyectos para limitar su expansión del modo más rápido y efectiva posible. Uno de los pobladores famosos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reflejó en conversaciones privadas el grado de nerviosismo que supone ver a los simpáticos y voluminosos animalitos correr sin freno cerca de niños y mascotas.

“Está más que preocupado, creo que lo que no pudieron ni [el intendente Julio) Zamora, ni María Eugenia Vidal, ni Cambiemos, lo están logrando los carpinchos… que Sergio piense en irse de Tigre ”, dicen con ironía cerca del exintendente, que recordó las peleas con su sucesor y el combate contra la exgobernadora luego de primeros tiempos de armonía política.

Carpinchos en Nordelta Gentileza: Gustavo Iglesias

Haciendo gala de su búsqueda de “soluciones”, Massa dice tener a mano una “solución secreta” que piensa dar a conocer esta semana , a fin de que la tranquilidad vuelva a los pobladores (algunos muy conocidos) de la geografía norte de la provincia. Siempre en clave política, y sin intenciones reales de abandonar su territorio, Massa piensa en poder volver a invitar a personalidades como Juan González, el asesor del presidente Joe Biden para América Latina, que estuvo en su casa de Tigre semanas atrás, “y bajó del avión con la camiseta de Tigre que le regalé debajo de la camisa”, según se jactó el líder del Frente Renovador.

La mamma Renata, puente entre Facundo Manes y Daniel Angelici

A simple vista podría decirse que son el agua y el aceite, con la “popularidad”, el fútbol y los negocios de un lado, y la medicina y la divulgación científica del otro. Más allá de las visibles diferencias que los separan, el binguero y expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici sostiene desde hace años un vínculo de diálogo y afecto con Facundo Manes , neurocientífico y hoy cabeza de lista de la lista “Dar el Paso” de Juntos por el Cambio en la estratégica provincia de Buenos Aires. La razón de esa relación tiene nombre y apellido: Renata Braccia de Angelici, la “mamma” del “Tano”, que años atrás llegó con una consulta médica seria al instituto que Manes regentea en Barrio Norte.

Según testigos directos de ese vínculo, la actitud de Manes, que se preocupó especialmente por la salud y la posterior recuperación de Renata e incluso fue a verla hasta su casa, rompió cualquier prejuicio que pudiera tener Angelici, para quien -como para todo hijo de italianos y encima como único hijo varón- ”la mamma é la mamma”. Cuentan cerca de ambos que a Manes y Angelici los une la admiración común por Raúl Alfonsín, y que solían compartir encuentros, cenas , en base sobre todo a un interés del hoy candidato a diputado, que mucho antes de aceptar el desafío de postularse solía nutrirse con la visión y las opiniones en vivo y en directo de referentes de distintos campos vinculados, de una u otra manera, con la actividad política.

Daniel Angelici AFP

No todo es armonía: las elecciones internas de Juntos por el Cambio los encuentran en veredas opuestas, ya que el angelicismo apoya de manera orgánica a Diego Santilli, con Cristian Gribaudo (exmano derecha de Angelici en Boca Juniors) como candidato a senador provincial, en la lista que competirá contra Manes. “En provincia los nuestros van con el Pro”, reconocen cerca del binguero, que por estos días combina su alegría por la reapertura de sus bingos (estuvo en el de Mendoza el fin de semana pasado) con la bronca por haber sido alcanzado por el impuesto a las grandes fortunas impulsado por el kirchnerismo. “Van en listas diferentes, pero la amistad no se rompe”, aseguran fuentes cercanas a ambas figuras, unidos para siempre por un lazo de afecto.

Kicillof y Espinoza, en un áspero debate por ver quien llega más “cerca de la gente”

Pasó el lunes, durante el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en la sede de González Catán de la Universidad de La Matanza. Disimulado por la autocrítica del Presidente, quien a los gritos se “hizo cargo” y advirtió que no la van a “hacer caer” por el cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena, el gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Fernando Espinoza, polemizaron sobre la “cercanía a la gente”.

Berni, Kicillof, Espinoza y Massa, el jueves, en La Matanza, al presentar nuevos móviles policiales Prensa La Matanza

Abrió el fuego, sin que nadie lo esperase, el caudillo local, quien luego de saludar al “querido compañero y gobernador”, a quien tenía sentado al lado, le recriminó: “ Axel, no te vi porque viniste en auto directamente , pero en la entrada no había nadie que no dijera vamos Alberto, vamos a ganar”, afirmó. Luego de tragar saliva y aplaudir de manera diplomática, Kicillof esperó su turno y al poco rato devolvió gentilezas. “ Vine por tierra, estuve esperando a Alberto y a Fernando mientras venían, estuve saludando a la gente que se había reunido allá afuera ”, contestó sin perder la sonrisa. “No se llevan mal, tampoco son grandes amigos”, explicaron desde la gobernación en La Plata, donde calificaron de “muy especial” a Espinoza, por jactarse siempre de la importancia de su municipio, una “provincia dentro de la provincia”.