Solo en Off | Scioli, Lavagna y la pelea libertaria menos pensada por los dólares de los turistas

Acostumbrado a derrochar optimismo “con fe y esperanza”, el hoy secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli dio días atrás un impensado portazo, que hizo ruido en el universo libertario. Se trata de la decisión de no financiar más, a partir del primer día de 2026, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), a cargo del Indec que conduce Marco Lavagna.

No se trata, por cierto, de un tema menor, ya que los $500 millones que demandaban ambos estudios eran contante y sonante aportado por la secretaría que comanda Scioli, hoy bajo la órbita de la poderosa Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni. Como suele suceder en los divorcios políticos, cada parte tiene sus razones, con viejos pleitos del peronismo y la sensible baja en la cantidad de turistas que llegan al país en comparación con los argentinos que se van al exterior como importantes datos de contexto.

“Es verdad que se sigue yendo más gente afuera de la que ingresa, y que se van miles de millones de dólares, pero hay datos que se medían mal”, se quejan desde la sede de la calle Suipacha. Dan como ejemplo que, según el Indec, cada extranjero que llega al país gasta en promedio U$S 68, número que consideran “ridículo”.

Daniel Scioli en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

Desde las oficinas de Lavagna retrucan aclarando que, en ese número, están incluidos los argentinos que llegan, desde el exterior, a visitar a sus familiares, por lo cual sus gastos se reducen de manera drástica. Con la sombra de Sergio Massa –ex jefe de Lavagna- rondando por la cabeza del sciolismo, desde la secretaría afirman que, a diferencia de Lavagna, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el ministro de Economía, Luis Caputo, “corrigieron datos que a nuestro criterio estaban mal contabilizados” de salida de dólares del país.

El propio Adorni estuvo al tanto del asunto y desde el Gobierno afirman que no frenó la decisión de Scioli. “Nosotros medimos todo, de acuerdo a los estándares internacionales”, se defienden desde las oficinas de Lavagna, ya a la búsqueda de nuevos clientes, y evaluando la posibilidad de estudios “más reducidos” sobre gastos de extranjeros y ocupaciones de hoteles, si el sustituto de la secretaría de Turismo se demorara en aparecer.

La pareja de Bullrich vuelve a subirse a las tablas

Alguien comparó la curiosa situación con la que vivían el presidente Javier Milei y su entonces pareja, la actriz Fátima Florez. En este caso, es Patricia Bullrich, ex ministra y actual pieza clave en el Senado, la que estará sentada entre el público el próximo 8 de enero, cuando su pareja desde hace tres décadas, Guillermo Yanco, suba al escenario como actor en la obra “¿Qué somos?”, dirigida por Juan Acosta, obra en la que interpreta a un portero siempre curioso e informado de lo que ocurre en su edificio y en su barrio.

Guillermo Yanco, actor

“Estoy cumpliendo una vieja deuda conmigo mismo”, dice Yanco cuando le preguntan por su afición por el teatro, que comenzó hace mucho y que ya tuvo sus primeros capítulos en funciones pasadas, durante noviembre, en un teatro de la calle Corrientes. ¿Qué piensa la senadora de la afición de su marido? “Ya fue varias veces a verlo, acompaña”, dicen cerca de la ex ministra de Seguridad, siempre respetuosa de las actividades de su pareja, que también es vicepresidente del Museo del Holocausto.

Pullaro “desafía” al embajador Lamelas y se acerca a China

La foto, curiosa por donde se la mire, reflejó un camino autónomo, lejos del alineamiento del gobierno de Javier Milei con el gobierno de Donald Trump. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se fotografió sonriente con el embajador chino, Wang Wei, en la salida del primer embarque, de 65mil toneladas de trigo, desde el puerto de Los Timbúes hacia China. “Le abrimos los brazos a invertir en Santa Fe”, afirmó Pullaro en la ceremonia en referencia a China. “Esta provincia es una base vital de la producción agropecuaria argentina”, devolvió gentilezas Wei.

El embajador de China, Wang Wei, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Desde el gobierno del radical Pullaro –uno de los pocos gobernadores no kirchneristas que no se prestaron a la foto con el ministro del Interior, Diego Santilli- afirmaron que la movida “no es en contra de nadie”, a pocas semanas de la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, el mismo que prometió, al defender su nominación ante el Senado de su país, “hablar con las provincias” para intentar reducir la influencia de China en el país.

Sin balcón en la Rosada, Kast forcejeó para acercarse a sus fans

Más de una hora había pasado desde que funcionarios nacionales y miembros de la comitiva visitante coincidían en la advertencia. “Ya salen, ya salen” decían en la puerta de la Casa Rosada, a la espera de que el presidente Javier Milei y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, salieran al histórico balcón de la Casa Rosada, una foto que –nadie dio explicaciones- nunca se produjo. Fue Kast quien apareció desde la explanada de la calle Rivadavia, dispuesto a acercarse a las rejas para saludar a “su gente”, chilenos residentes en el país que llegaron para saludarlo. Respetuoso “de la tarea de los periodistas”, el presidente electo encontró trabas concretas: cada vez que intentaba dialogar con alguien, la maraña de cámaras que se agolpaba a su espera intentaba sacarle alguna declaración sobre su reciente encuentro con Milei.

El presidente electo de chile José Antonio Kast salió a la explanada de Casa Rosada a saludar a la gente Nicolás Suárez

“Usted está interrumpiendo el diálogo con los ciudadanos”, le espetó el enojado Kast a un cronista televisivo, al ver que su promesa de “hablar después” no era tomada en cuenta. Luego de recibir, como pudo, mayoría absoluta de muestras de afecto y algún aislado grito de “pinochetista”, Kast tomó el auto que lo esperaba para salir de Balcarce 50.

Salvataje de “emergencia” para los cineastas oficiales del Presidente

Llegados con Javier Milei en el avión oficial Embraer que los trajo a Foz de Iguazú desde Buenos Aires, los encargados de registrar los movimientos del Presidente en la cumbre de presidentes del Mercosur casi se quedan fuera de la reunión. Sucedió luego de la foto oficial que los mandatarios de los cinco países miembro e invitados especiales protagonizaron frente a las imponentes cataratas del lado brasileño, momentos de saludos y también de tensión de los que la prensa acreditada también pudo ser testigo. Cuando la foto ya era historia, llegó la orden de volver al centro de prensa para los periodistas, mientras los presidentes ingresaban al salón para comenzar a deliberar.

El "cineasta" oficial Santiago Oria Ignacio Amiconi

El cineasta Santiago Oría y la fotógrafa y tiktokera Macarena Rodríguez, quedaron, tal ver por un problema organizativo, en el grupo de periodistas, hasta que llegó la pregunta salvadora. “¿Prensa oficial? Es por acá”, dijo la funcionaria del gobierno de Luiz Inácio da Silva, llamado que Oría y Rodríguez acataron de inmediato y con rostros de alivio, antes de ser “confundidos” con los representantes de los medios que llegaron hasta la ciudad fronteriza para el encuentro de mandatarios.