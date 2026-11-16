Solo en Off | Tiempo de revancha para Lula contra Milei, con un singular anfitrión en la Argentina

Luego de su sorprendente resurrección política en el balotaje presidencial del 25 de octubre, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva deja en claro que, con más de cuatro años de poder por delante, la política exterior seguirá ocupando un lugar preponderante en su agenda. En relación al gobierno de Javier Milei, y más allá de las formas de la diplomacia, todo indica que el veterano mandatario brasileño no dejará pasar oportunidad de “cobrarse” el abierto apoyo del libertario al derrotado Flávio Bolsonaro, y “jugará a fondo” con los candidatos opositores en 2027. Al menos eso es lo que esperan el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y los sectores que encabezan Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner, todos con nutrida presencia en la próxima reunión del grupo de Puebla, el próximo fin de semana del 10 de diciembre, justamente en tierra riojana.

El jefe de asesores Celso Amorín y el presidente del estratégico Banco Nacional de Desarrollo, Aloizio Mercadante, son dos de los miembros del oficialista PT invitados al cónclave de la izquierda latinoamericana, que recobró el pulso con el triunfo de Lula da Silva (uno de los fundadores del grupo), luego de una seguidilla casi interminable de traspiés electorales en los últimos años.

Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Lula da Silva y Axel Kicillof Archivo

“Lula ya está jugando con (Pedro) Sánchez, aunque la tenga difícil en España, con más razón va a jugar a morir contra Milei”, expresaron desde el grupo Puebla, que nuclea a dirigentes de izquierda en el poder o fuera de él, coordinados por el chileno Marco Enriquez Ominami. La foto de Lula con Sánchez, programada para este lunes en Madrid, ilusiona a la oposición peronista con un apoyo similar de cada a las presidenciales del año que viene, aunque aún no está claro quien será el candidato del espacio para enfrentar a Milei. Kicillof, por caso, dio su apoyo a Lula da Silva antes de la primera vuelta en Brasil, y luego festejó su triunfo, con su asesora Cecilia Nicolini en el búnker del PT la noche del triunfo. Massa, que fuera recibido por Lula da Silva durante su campaña a la presidencia en 2023, también mandó a varios de sus referentes a acompañar al mandatario brasileño. De vínculo reciente con el progresismo, Quintela está entusiasmado con su rol de anfitrión.

Lijo con Scioli y un controvertido amigo en común

Pasaban apenas las cinco de la tarde del domingo, cuando el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, divisó a Ariel Lijo haciendo de modo paciente la fila para ingresar al Palacio Libertad y escuchar en vivo al Papa León XIV, en su primer discurso en el país. Solícito, el ex gobernador bonaerense invitó a el juez federal a adelantarse unos metros e ingresar de modo directo, de acuerdo a lo que vieron distintos testigos.

Guillermo Scarcella y Ariel Lijo Captura de lV

La escena tuvo, con todo, un condimento extra: junto a Lijo, frustrado candidato oficialista a la Corte Suprema, también ingresó Guillermo Scarella, ex presidente de Aguas Bonaerenses (ABSA) durante la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires y sindicado como un hábil operador judicial en las sombras, ahora (según fuentes judiciales bien informadas) con buen vínculo con la Casa Rosada. Sobre Scioli, en tanto, corren los conocidos rumores previos a la temporada pre-electoral: candidato libertario a intendente de Tigre, para pelear con el massismo, es una de las versiones, desmentidas desde el entorno del ex vicepresidente.

Santiago Caputo y un gesto inusual con la vicepresidenta Villarruel

Un nuevo y prolijo look capilar mostró el asesor presidencial Santiago Caputo durante la presencia del Papa León XIV en el país. Lo que pocos podían prever es que el cambio de imagen también vino acompañado por gestos de acercamiento que surgieron del propio Mago del Kremlin hacia tres figuras hoy alejadas del Gobierno. El más llamativo, podría decirse, fue el saludo de Caputo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ignorada de modo sistemático por el presidente Javier Milei y el gabinete en pleno.

El Papa Leon XIV junto a Santiago Caputo en Casa Rosada Captura

“No debería sorprender, ¿no? Debería ser algo normal”, dijeron cerca de la vicepresidenta, que horas después se trenzó en una dura polémica con la Casa Rosada por la invitación a la misa que el Papa León-que también saludó a la vice en el Palacio Libertad- dio frente al Monumento a los Españoles. Un efusivo saludo con el eterno gobernador peronista formoseño Gildo Insfrán y otro-no tan efusivo-con el ex presidente Mauricio Macri conformaron el combo de saludos inusuales del consejero presidencial, gestos que algunos observadores definieron como mensajes internos.

Amigos, examigos y enemigos en el homenaje a Leopoldo Moreau

El paso del tiempo tiene efectos muchas veces benéficos, en la política y en la vida. Y si no que lo diga Leopoldo Moreau, el dirigente radical K que recibió, días atrás, un concurrido homenaje a su trayectoria en la Cámara de Diputados. Alejado del radicalismo orgánico desde que decidiera apoyar al kirchnerismo, y a sus ochenta años, Moreau contó con la presencia de correligionarios de la vieja guardia con los que estuvo enfrentado durante años, como el siempre sigiloso Enrique “Coti” Nosiglia, el ex intendente porteño Facundo Suárez Lastra o el platense Federico Storani, todos compañeros de ruta de Moreau antes, durante y después del gobierno de Raúl Alfonsin, la primavera democrática que comenzó en 1983.

Coti Nosiglia, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Daniel Salvador, en el homenaje a Leopoldo Moreau en el Congreso Prensa HCDN

“Hablamos de futuro, de como se está dando vuelta una humanidad que está empezando a rescatar valores”, dijo Moreau después del encuentro, al que llegaron sus hoy aliados kirchneristas Máximo Kirchner y Eduardo Valdés (organizador del homenaje) más Cristina Kirchner en modo mensaje vía whatsapp, pero también los peronistas Miguel Angel Pichetto y Emilio Monzó. “Estoy lejos de retirarme, me van a tener que seguir aguantando”, dijo Moreau, ante la sonrisa de los presentes.

Israel y Emiratos Árabes, juntos en un mensaje a Medio Oriente

En tiempos de conflicto permanente en una de las regiones del mundo dónde la crisis y la violencia son moneda común, una imagen de concordia transmitió esperanza. Se trató del brindis que compartieron, días atrás, las flamantes embajadoras en el país del Estado de Israel, Ahuva Spieler, y Emiratos Arabes Uidos, Hafsa Abdulla Al Ulama, por iniciativa del relacionista diplomático Ariel Blufstein.

Flamantes embajadoras de Israel y Emiatos Arabes Unidos, con el relacionista diplomático Ariel Blufstein Gentileza

El ex vicecanciller Leopoldo Sahores y el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, fueron sólo algunos de los asistentes que se mezclaron en el hotel Intercontinental con representantes diplomáticos de distintos países, y escucharon el mensaje conjunto de “tolerancia” y “convivencia” que surgió de los discursos de las sonrientes representantes diplomáticas, ambas llegadas al país hace pocos días.

El estrecho vínculo entre Israel y Argentina, según anunció Blufstein durante el brindis, tendrá otro hito a fines de este mes, cuando se inicien los vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, a través de la aerolínea de bandera israelí El Al.