Sostenido por los Milei, Adorni encabeza una nueva reunión de la mesa política, con eje en la reforma electoral

Sostenido por los hermanos Milei frente a sus avatares judiciales, Manuel Adorni volverá a reunir a la mesa política de La Libertad Avanza este viernes, a las 11. Además de sumar otra foto de respaldo político de los ministros al jefe de Gabinete, la mesa abordará la agenda legislativa del oficialismo, donde sobresale como eje la reforma política.

El encuentro cerrará otra semana de desgaste para la Casa Rosada y el propio Adorni, luego de nuevas revelaciones periodísticas y de la causa judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Un viaje a Aruba junto a su familia, pagado en efectivo y en dólares, más las renovaciones del departamento que adquirió en Caballito, emergieron como novedades.

Al encuentro de este viernes, que se realizará en el despacho de Adorni, en la planta baja de Balcarce 50, se espera que asistan la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.

No será de la partida esta vez el titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, de viaje oficial en Washington.

Si bien hasta este jueves aún no estaba definido el temario final del encuentro, con Adorni de viaje en Vaca Muerta junto a la secretaria general de Presidencia, estaba prácticamente descontado que sobre la mesa de este viernes esté el derrotero que tendrá el proyecto de reforma política.

YPF recibió la distinción Marca País en Vaca Muerta La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitaron Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde encabezaron una agenda de actividades vinculadas al desarrollo energético y la proyección internacional del país. En ese marco YPF recibió el certificado de Marca País Argentina. Presidencia

Por tratarse de una iniciativa que aborda temas electorales, el Gobierno intentará tratarla este año. Allí se contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), reducir el financiamiento estatal de los partidos y endurecer las condiciones para su reconocimiento nacional y permanencia.

Tal como contó LA NACION, se trata de una iniciativa políticamente compleja. No solo porque el oficialismo no cuenta por sí solo con los votos necesarios para aprobar una reforma electoral, sino porque sus aliados más importantes, Pro y la UCR, ya anticiparon que no respaldarán la eliminación de las primarias, un mecanismo que consideran clave para ordenar las internas dentro de las coaliciones. A priori, el oficialismo se considera que de no lograrse la eliminación, apuntarían a una suspensión en 2027, como la que impusieron en 2025.

La supresión de las PASO implicaría también la desaparición del piso electoral del 1,5% de votos que actualmente se exige para competir en las elecciones generales. Ante ese escenario, en el oficialismo analizan incorporar otros filtros para evitar la proliferación de partidos con escasa representatividad.

Refacciones y viaje a Aruba, detalles de la investigación

Adorni lleva 40 días bajo la lupa, desde que el pasado 8 de marzo se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, formó parte de la comitiva oficial que viajó a Nueva York, para participar en la “Argentina Week”.

Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Punta del Este, mientras que LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito. Para acceder a ambos tomó hipotecas por US$300.000.

Ayer se conocieron detalles de las refacciones que hizo en el departamento en el que vive actualmente y también un viaje a Aruba, entre fines de diciembre de 2024 y enero de 2025, cuyos pasajes fueron pagados en efectivo, por un valor de casi US$5800.

La Justicia busca determinar si esos gastos (más otras obras afrontadas en Indio Cua, erogaciones en el exterior y el pago de las hipotecas) se condicen con los ingresos de Adorni, que hasta diciembre cobró un salario de bolsillo apenas superior a los 3 millones de pesos. Su mujer, por su parte, era monotributista hasta el año pasado. Adorni designó al abogado Guillermo Ledesma para su defensa.

Desde que empezó el caso, Javier Milei y su hermana le dieron muestras de apoyo irrestricto a Adorni. Tanto en actos públicos como a través de las redes sociales.

En Casa Rosada confían en que el caso pierda intensidad mediática en las próximas semanas y ponen la mira en el próximo 31 de mayo, cuando Adorni presente su declaración jurada. Antes, deberá afrontar la sesión informativa en la Cámara de Diputados, donde la oposición lo cuestionará sobre su patrimonio y nivel de vida, además de las investigaciones en torno a la criptomoneda $LIBRA y las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre otros temas espinosos para el oficialismo.