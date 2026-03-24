Manuel Adorni: fin

Una clásica frase de la Biblia afirma que la caída del justo es más dramática porque cae desde muy alto. Cuanto más alto se ubica uno, más dolorosamente va a caer. No se trata de afirmar que estamos ante un gobierno de justos, pero sí ante uno de gente que, encabezada por Javier Milei, reclamó el voto en nombre de la moral. La Libertad Avanza hizo toda su campaña y trayectoria pidiendo al electorado su respaldo para tener poder con arreglo a un objetivo: regenerar la política y emanciparla de las miserias de la dirigencia tradicional. Limpiar a la casta.

Fue un argumento de campaña muy eficiente y creíble: 30% del electorado en las primarias de agosto de 2023 apostó por Milei y lo desconocido, siguiendo probablemente de buena fe ese mensaje. Ahora es un argumento de gobierno, no solo de campaña. Cada vez que Milei entra en una polémica, su primera estrategia discursiva es la descalificación moral del otro: del opositor que traba un proceso legislativo, del economista que no coincide con él, del empresario que toma las decisiones que él espera, del periodista que ejerce su profesión desde una plataforma crítica.

EDITORIAL CARLOS PAGNI ODISEA 23.3

Esto es lo que hace que la aparición de dudas e interrogantes sobre la moralidad y la presencia de focos de corrupción del Gobierno sea más dañina y corrosiva. Es un grupo humano que cae discursivamente desde muy alto. Por la forma en que llegó al poder y en que lo ejerce, no tiene el derecho a tener una mancha en la camisa.

Lo que hemos visto en las últimas semanas es la proliferación de una cantidad de información que habla de la posibilidad de que haya hechos de corrupción dentro del Gobierno. Todo eso está judicializado. Tenemos el caso $LIBRA; las vinculaciones del Gobierno, que por un lado se enfrenta al caso AFA y, por el otro, negocia, a través de Juan Bautista Mahiques; y el caso de Adorni.

El Gobierno se sostiene en un discurso moral que ahora le vuelve más costosos todos estos hechos sospechosos. Adorni era una especie de exageración de ese estilo, casi una moralina arrogante que se manifestaba todas las mañanas en sus apariciones como vocero. Todavía no pudo mostrar cómo pagó el vuelo a Punta del Este y, después de ese episodio, apareció una casa no declarada en su declaración jurada. Tampoco se entiende su tren de vida, cuando era una persona modesta antes de llegar al poder, y, al cabo de dos años, tiene una evolución patrimonial llamativa, por lo menos desde el punto de vista del gasto.

Viaje de Manuel Adorni a Punta del Este Fotomontaje generado con IA

Pero hay otro punto de vista: lo que vuelve interesante al caso de Adorni es que él ha sido, hasta ahora, el funcionario en el cual esa fuerza política invirtió más. Milei le dio la tribuna de todas las mañanas en los medios de comunicación al hacerlo su vocero, que es un lugar de gran capitalización política.

Después lo imaginó el candidato para enfrentar al macrismo en la gran vidriera de lo que podríamos llamar el electorado de centroderecha en la Argentina: la Capital Federal. Y desde allí lo proyectó como candidato a jefe de Gobierno. Siempre siendo muy respaldado por Karina Milei. Y cuando el Gobierno se deshizo de Guillermo Francos, lo designó jefe de Gabinete.

Es, probablemente, junto con Martín Menem, y en menor medida con Sebastián Pareja, la figura en la cual más invirtió La Libertad Avanza. Esto quiere decir que hay una pérdida importante con la posibilidad del retiro de Adorni, ya no solo de la Jefatura de Gabinete, sino también de la vocería general del Gobierno. Entre sus funciones, el jefe de Gabinete tiene una muy inconveniente para alguien en la situación de Adorni: ir a rendir cuentas a la Cámara de Diputados y a la de Senadores.

Adorni suspendió la próxima visita al Congreso, a la que está obligado. Cada vez que vaya va a ser un día de fiesta para la oposición, un acto de campaña, dada su fragilidad, que se vuelve más aguda porque ya empiezan a circular, desde el propio Gobierno, los nombres que podrían reemplazarlo. Se habla de Pablo Quirno, el canciller, o Diego Santilli. También mencionan a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. También suena Pilar Ramírez, legisladora porteña, probablemente la persona más ligada a Karina Milei en ese circuito de poder que es La Libertad Avanza de la Capital Federal.

Cuando ya empieza la danza de nombres respecto a un funcionario, hay que pensar si ese funcionario no llegó al final. A uno se le ocurre decir, siguiendo esa retórica un poco autoritaria de Adorni, que pone el punto final de una discusión, escribiendo “fin” detrás de cada afirmación o de cada debate: “Manuel Adorni. Fin”. No lo sabemos porque nunca se sabe cuándo en política hay que usar la palabra “fin”. Sólo Adorni creía saberlo.

¿Hasta dónde lo de Adorni, que significa un debilitamiento del sistema de poder de Karina Milei, no es la contracara de otros movimientos dentro de la interna del Gobierno? ¿Hasta dónde no va a haber próximos pasos en el avance de Karina Milei, que surge victoriosa de las elecciones de octubre? Era la figura que se recortaba como la autora de esa victoria. Ella apostó a una estrategia y ganó. Pareciera que se está cobrando esa estrategia y ese triunfo en la interna del Gobierno. Primero con Justicia; antes, poniéndolo a Adorni como jefe de Gabinete.

Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Lule Menem y Martin Menem Noelia Marcia Guevara

Hay un avance sobre la SIDE. Consultas para reemplazar a Cristian Aguadra, el contador de Santiago Caputo, “el Mago del Kremlin”, quien asumió en reemplazo de Sergio Neiffert, que era otro hombre de Caputo. Hay pocos nombres hasta ahora, porque es un gobierno que carece de demasiado personal al cual recurrir. Trascendió uno solo: Jorge Anzorreguy, hijo del gran penalista Jorge Anzorreguy y sobrino de quien ya fue, en época de Menem, jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy.

Jorge Anzorreguy, a quien se menciona para la SIDE, fue funcionario de la Legislatura porteña durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Un buen funcionario que tiene un problema para hacerse cargo de la SIDE: aparentemente, también lo avalaría la gente de Santiago Caputo, lo que hoy, en el clima de fricción y enfrentamiento dentro del Gobierno, en vez de ser un activo, es un pasivo.

No hay que olvidarse que avanza también Karina Milei con los Menem sobre la Aduana, que es un territorio siempre apetecible para cualquier esquema de poder. Allí manda Santiago Caputo también. ¿Vuelve la gente de Guillermo Michel? Porque hay una vieja relación del grupo político de Michel con los Menem: Miguel Piccheto, Ramón Puerta. Una vieja relación entre ellos, no tanto con Martín Menem, sino con una figura que casi no aparece, pero a la que no hay que perder de vista: Adrián Menem, el hermano mayor de Martín. Hay un túnel entre los Menem y Michel.

¿Puede volver el elenco de Michel a la Aduana? Sería una gran guerra dentro de ese organismo, muy dominado por Santiago Caputo y por Leonardo Scatturice, que es el empresario de ese sistema de poder dominado por Caputo. Esas también son relaciones muy opacas, que nos siguen obligando a preguntar por los niveles de transparencia del Gobierno.

Hay una versión difícil de verificar, porque fue íntima, de una reunión entre Santiago Caputo y Milei, donde Caputo habría planteado el malestar por cierto maltrato que él percibe de parte de Karina y de los Menem, sobre todo que trasciende por la prensa. La reunión habría sido muy conmovedora porque Milei se habría emocionado ante la posibilidad de que Caputo se vaya. Le pidió que se quede. Abrazos, emoción. Inmediatamente después, en el homenaje a Adam Smith, el Presidente dirigió elogios a Caputo por una frase, “vamos a hacer hablar hasta las piedras”, que no es ninguna genialidad. Si uno mira las cuentas de la red social X de Santiago Caputo, hay cosas mucho más inteligentes que ha dicho que esa. Pero había una necesidad de Milei de elogiarlo por lo que sea para retenerlo. Aplaudió todo el salón menos Karina Milei.

Santiago Caputo, Javier Milei y Manuel Adorni Rodrigo Abd - AP

¿El avance sobre Caputo llega a Salud? Sería complicado, porque el ministro Mario Lugones, padre de un socio de Santiago Caputo, Rodrigo Lugones, que vive en España, es el puente del Gobierno con dos sectores fundamentales de la vida económica y social: la industria de los laboratorios, sobre todo nacionales, y el mundo sindical. Si uno quiere saber por qué, con salarios que están atrasados respecto de la inflación, sigue habiendo paz social en la Argentina y el sindicalismo está autorrestringido, autocensurado en su capacidad de protesta, hay que mirar las obras sociales y la plata que se reparte desde el área de Salud. Quiere decir que Lugones es casi un intocable.

¿Todo esto supone una reorganización del Gabinete? ¿Es verdad que van a reabrir y relanzar un Ministerio de Trabajo que tenga más volumen? Ahí se tiene que hacer una operación muy compleja, según dicen los técnicos: la reglamentación y la implementación de la ley de modernización laboral. Por eso aparece la idea de que habría que jerarquizar de nuevo Trabajo, que hoy es una secretaría a cargo de Julio Cordero. Dicho sea de paso, un hombre destacado del grupo Techint. Es decir, un empleado destacado de Paolo Rocca, al que el Presidente no se ha cansado de insultar en esta lógica de descalificar moralmente a la gente.

Todo esto, que puede ser un anecdotario, nos pone frente a un problema que aparece en el seno del Gobierno. Uno debería preguntarse si fue o no exitosa la línea de acción que surgió después del triunfo electoral de octubre, a cargo de Karina Milei. Su lógica era ir con candidatos propios y privilegiar la lealtad. “Primero se vota, después se lee”, plantea ella, en una frase muy poco liberal. Esa idea de llevar candidatos propios se trasladó al armado del Gobierno: garantizarse uno idéntico a sí mismo y no contaminarse con nada diverso. Ese es el camino que siguió Milei en el armado y permanencia de su gabinete después de las elecciones de octubre. Se descartó otro camino, el que proponía Guillermo Francos: una alianza con Macri y un gobierno oxigenado con gente más capacitada que podría venir desde el Pro.

La posibilidad de un acuerdo entre Milei y Macri, que gestionaba abiertamente Guillermo Francos, abortó. Durante una comida con Macri, simulando que no sabía la noticia -cuando la sabía desde las dos de la tarde-, Milei, para irritar a Macri dijo que renunció Guillermo Francos. Macri salió de la comida y escribió un tuit que debe ser reivindicado a la luz de estos hechos que ocurrieron con Adorni. Es decir, Macri debe tener cierta satisfacción en estos días porque ganó una jugada en un ajedrez secreto, no del todo visible, tácito, que él está disputando con Milei desde que llegó. Y es el ajedrez sobre quien representa al electorado que va del centro a la derecha en la Argentina. Ese es el duelo.

Javier Milei y Mauricio Macri

Cuando designan a Adorni, echando a Guillermo Francos, Macri escribió: “Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. Cualquiera que confunda eso con un espíritu de venganza tiene razón. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea de pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial, coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del Gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”.

El mensaje que compartió Mauricio Macri tras su reunión con Milei

Es un tuit premonitorio de todo lo que vimos después. Es un mapa de los problemas posteriores, que van desde la interna encarnizada que vive el bando de Karina Milei contra el de Santiago Caputo, hasta la pésima performance de Adorni como jefe de Gabinete, que termina sin poder dar explicaciones sobre tres o cuatro episodios bastante menores de su vida.

Este ajedrez que juega Macri con Milei tuvo una última partida el jueves pasado. Mientras el Gobierno muestra una crisis de integración, de staff y por lo tanto de gestión, Macri hizo un acto en el cual él y todos los que hablaron después de ese acto tenían una sola consigna para repetir: “Somos un equipo”. Eso se lee en contra de La Libertad Avanza, que no es un equipo. Y es lógico que no lo sea porque lo que estamos viendo es un grupo humano que llegó de manera aluvional al poder. Una parte de la sociedad argentina quiso votar algo que no tuviera nada que ver con la política y el Estado, que no tuviera experiencia, que no tuviera partido. Ese experimento tiene estos problemas. Dentro del Gobierno, nadie sabe muy bien quién es Adorni porque se conocen hace tres años. No hay un partido ni equipo ni experiencia común. A Milei al secretario de Agricultura, que en la Argentina es como si fuera el secretario de Petróleo de Kuwait, se lo presentaron ocho meses después de que empezó a gobernar en Expo Agro.

Esto se empieza a ver ahora porque hay un enorme nivel de desconfianza entre unos y otros. Cada cosa que pasa se la atribuyen unos a otros. Y eso va corroyendo la capacidad de gestión y generando desconfianza. Ahora bien, ¿esto es la causa de un deterioro en la imagen del Gobierno o hay un deterioro por otras razones que tienen que ver con el clima económico que hace que se vean más los defectos?

Apareció de nuevo el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, que lo realiza en asociación con la consultora Poliarquía de Alejandro Catterberg y Eduardo Fidanza. Hubo una caída de 3,5% respecto del mes anterior. Esto es lo que estamos viendo en el último tiempo. Hubo una remontada fenomenal desde septiembre, cuando el Gobierno tambaleaba y apareció el cheque de Donald Trump, y, luego, una caída, que estamos viendo en el último tramo.

El índice de confianza en el Gobierno disminuyó 3,5% respecto al mes anterior

Ese fenómeno lo vemos también a la luz de otra encuesta, de Hugo Haime, que hay que mirar con detenimiento porque contiene varios números que son muy significativos y que hacen juego entre sí. Lo que vemos es la aprobación y desaprobación del Presidente. La aprobación, pasó de 41% en febrero a 37% en marzo, mientras que en la desaprobación subió de 57% a 59%.

La gestión de Milei tiene un 59% de desaprobación

También hay otra materia crucial: las expectativas. ¿Por qué sin diputados, senadores, gobernadores, o intendentes se aprobaron las leyes y Milei pudo hacer reformas? Por que los diputados y senadores que no se tienen, se alinean con el Gobierno porque ven que la gente apuesta por él. Es la gente la que le pide al diputado o senador peronista o del Pro o del radicalismo que vote la ley del Gobierno porque cree que se están haciendo bien las cosas y nos va a ir mejor.

Esas expectativas que ordenan la política cuando uno no tiene capital institucional ni respaldo territorial o parlamentario, son las que se están deteriorando. Por eso, un 35% cree que vamos a estar mejor que ahora y un 47% que vamos a estar peor. Un 8% afirmó que vamos a estar igual de mal y un 8% piensa que vamos a estar igual de bien.

Cuáles son las expectativas para el país de acá a un año

Pero lo que importa es que el 35% cree que va a estar mejor y el 47% cree que va a estar peor. Acá también hay un deterioro porque los que creen que van a estar mejor pasan de 40% a 35% y los que creen que van a estar peor pasaron de 44% a 47%. Es desencanto, más que oposición. Es decir, se desprenden los que adherían, no suben los que obstruyen. Esa sería la idea.

En cuanto a los problemas más importantes del país hoy, bajos salarios se llevó el 36% y corrupción el 28%. La pregunta: ¿la corrupción se ve más porque hay más bronca por el deterioro de los salarios? ¿En la época de vacas flacas la gente se pone más exigente desde el punto de vista moral? Para decirlo de una manera ridícula: ¿la plata que aparece en el caso $LIBRA o la plata con la que Adorni pagó o no el viaje a Punta del Este, ¿es la que me está faltando a mí cuando voy al supermercado?¿Si yo tuviera suficiente plata, me preocuparía tanto el viaje de Adorni? Un eterno problema de todas las sociedades, pero sobre todo de la sociedad argentina.

Los bajos salarios y la corrupción son los mayores problemas nacionales para los ciudadanos

Respecto a los salarios, el 50%, es decir, la mitad de los consultados, dejó de comprar cosas que necesita. Al 27% le alcanza con los ingresos y el 23% se está empezando a endeudar con la tarjeta. Hay, dentro de este universo, un subgrupo, que son los que se endeudan para ir al supermercado, no para comprar bienes durables, lo que hace juego con la baja de tasas que hay. Luego, el 22% tuvo que pedir plata prestada.

La mitad de los encuestados dejó de comprar cosas que necesita

El Gobierno tiene que mirar estas barras con mucha atención porque no sabemos qué va a pasar con su deterioro. Si se va a pronunciar o lo van a revertir, como ya lo revirtieron en septiembre. El futuro está abierto.

Otro dato relevante: el Gobierno tiene un nivel de aceptación superior al que tenían Macri y Cristina Kirchner en el mismo momento. Y ni hablar Alberto Fernández. Hay un deterioro, pero comparativamente no es dramático. Pero estos números pueden estar adelantando un deterioro más pronunciado, que es el que viene.

Todo esto pega en el consenso sobre el programa económico. El 15% dice que hay que mantenerlo sin tocarlo; el 22%, que hay que mantenerlo con retoques; el 19%, que hay que cambiarlo, manteniendo algunas cosas; y el 41%, que hay que cambiarlo totalmente. Entonces, el 60% dice que hay que cambiar, o poco o todo, mientras que el 37% afirma que hay que mantenerlo, o todo o un poco por lo menos.

Un 60% prefiere un cambio total de modelo

Frente a este panorama, tenemos la noticia de que empiezan a bajar cada vez más las tasas. La gente no puede pagar los créditos, salvo los créditos hipotecarios, que sí se pagan. Los créditos con las entidades no bancarias tienen una mora de más del 27%. Donde la deuda es con un banco, supera el 10%. Históricamente era el 3%. Esto se debe a que no alcanza el salario porque la inflación corre por delante y porque las tasas de interés van por encima de la inflación, al revés de lo que pasaba en el gobierno kirchnerista.

Ahora el Gobierno empieza a bajar la tasa de interés, en todas sus versiones. También la de las letras del Tesoro. Y al bajar la tasa de interés y ponerla por detrás de la inflación, daría la impresión de que los bancos podrían tentarse de reponer el crédito. Porque los banqueros, si ven que la gente no puede pagar la deuda, dejan de prestar, y eso enfría más la economía y genera una mayor retracción.

En este panorama, sobre este telón de fondo, aparece la ansiedad del Gobierno por las inversiones. La minería es un boom en la Argentina. Es el nuevo boom, después de Vaca Muerta y los hidrocarburos. Les voy a dar sólo un dato: los proyectos nuevos que hay en la provincia de San Juan podrían representar desembolsos de 2700 millones de dólares, sobre todo cobre. Estamos hablando de litio, cobre y oro, que son elementos metales que empiezan a tener precios internacionales espectaculares, muy ligados a la industria digital y electrónica, principalmente respecto a la producción china, sobre todo de robots y autos que no consumen energía no renovable. Entonces, esto hace que la cordillera se cotice muchísimo.

Para esto va a haber un debate, que tiene que ver con los glaciares. Básicamente es un debate acerca de qué es glaciar. ¿Es el hielo sólido o el hielo que medio se descongela alrededor del núcleo del glaciar también lo es? Porque por ahí están los yacimientos mineros. Entonces, ¿cuánto daña la minería un glaciar? Esa es la discusión en el Congreso.

Los técnicos se olvidaron de hacer la audiencia pública, que es obligatoria, y se aprobó en el Senado sin ella. Entonces, este miércoles y jueves va a haber una audiencia pública, un poco fraudulenta, que no se puede casi realizar, porque 102.000 personas se anotaron. Es una señal sobre la sensibilidad por el tema ambiental. Si fuera una audiencia pública donde los que se inscribieron presencialmente tuvieran que opinar, estaríamos 10 años adentro. Parece un tema excesivamente técnico porque tiene que ver con el boom de una actividad económica que le rinde muchos dólares al país, más allá de que tenga poca creación de mano de obra de puestos de trabajo.

Si miramos las internas del Gobierno que, en alguna medida, veremos que se producen por la ausencia de otro sujeto que no sea La Libertad Avanza. Están solos en un océano de poder. No hay otra cosa. Y eso exacerba los enfrentamientos internos y hace que uno le preste atención solo a eso. Solo estamos mirando a Milei y su grupo.

Ambientalistas y otras organizaciones se manifestaron en contra la reforma en la ley de glaciares antes de su aprobación en el Senado Santiago Filipuzzi

Este clima social que se va manifestando en dificultades económicas, ¿va a generar un renacimiento de una política distinta a la de Milei? ¿Van a aparecer nuevos actores? Según le dijo a Haime el 54% de los consultados, que el candidato que vaya contra Milei tiene que llevar una política de estabilidad económica y parecerse, en su cabeza, a un ortodoxo como el Presidente, pero con fortalecimiento de la industria nacional y generación de empleo. Tiene que ser un corazón productivista. Cabeza ortodoxa, corazón productivista. No puede descuidar a la gente que está empleada. No puede descuidar a los que producen. No puede descuidar a la industria. No puede mirar solo minería e hidrocarburos porque producen dólares. Es una especie de visión solo financiera de toda la economía real.

El 23% dice que tendría que ser un candidato que continúe con el actual modelo económico y el 18% dice que tiene que ser un candidato K, por decirlo de alguna manera, que fortalezca el rol del Estado, no que lo disminuya.

Ahora, en cuanto a la lista de políticos, la primera en cabeza es Patricia Bullrich, que está mejor que Milei. Tiene 39,9% de imagen positiva. Si Milei vino a rescatar la política de su deterioro, hasta ahora no lo está logrando. La política tiene mucha negatividad. La clase política, la casta, a la que pareciera que pertenece también Milei. Pero si miramos el balance entre negativo y positivo, Patricia Bullrich es la que lo tiene más bajo: 16,4% negativo. Milei está en 60% de negativo, contra 39,4% positivo.

Pero hay dos casos llamativos: Cristina Kirchner tiene 39% de positivos, y menos negativo que Milei. Myriam Bregman, el trotskismo, tiene 10% de negatividad, menor que Bullrich: 46% de imagen negativa y 36% de positiva, aunque tiene 7,7% de desconocimiento. ¿Empieza a haber frente a este modelo una radicalización hacia la izquierda? ¿El eclipse del kirchnerismo está abriendo paso a que gente que se leva vote al trotskismo?

Esto hace juego con los datos socioeconómicos, a la gente que no le alcanza el sueldo, la preocupación por el trabajo y la preocupación por el salario. Que no necesariamente es el salario como ingreso solamente, es el miedo a perder el trabajo, es el miedo a que a uno lo degraden dentro del trabajo, a que el sueldo no alcance. Todo ese conjunto es el que está generando perturbación.

En este panorama empieza a haber movimientos novedosos. Está Macri que dice que hay equipo, a diferencia de LLA, que no tiene equipo. Aparecen reuniones interesantes: Maximiliano Pullaro, gobernador radical de Santa Fe -el radicalismo de Santa Fe es el que hoy preside el partido-, se reunió con Macri y le habría dicho que puede trabajar para alinear al radicalismo detrás de un proyecto común con él. Como si se estuviera empezando a reconstruir Juntos por el Cambio como alternativa a Milei.

Mauricio Macri y el gobernador Pullaro Marcelo Manera

Este Macri dijo: “Vamos a hacer oficialismo en todos los que nos parezca correcto, pero somos el próximo paso”. Es muy importante esa frase porque lo que está diciendo es que van a tener un candidato a presidente y puede dividirse el voto no peronista, algo que mira con mucha atención Axel Kicillof y todo el peronismo. ¿Qué pasa en el otro bando? ¿Están unificados o se fracturan? ¿Quién lo está mirando esto desde el Gobierno? Santilli, que es el ministro del Interior, sería el responsable. ¿Está en condiciones de hablar con Macri después de la manera en que lo abandonó? ¿Empieza a haber un realineamiento ahí? ¿Milei lo estará viendo? ¿Interpretará esos movimientos del tablero?

En el peronismo se arma un grupo nuevo que se llama Alternativa Nacional. Ahí están Juan Manuel Olmos, de la Capital, y Victoria Tolosa Paz, que es una de las más activas en el armado desde la provincia de Buenos Aires y el Congreso. También están Guillermo Michel, de Entre Ríos, y diputados nacionales que pueden ser candidatos a gobernador en su provincia: Emir Félix por Mendoza, Ernesto Ali por San Luis, Gabriela Pedrali por La Rioja, Pablo Yedlin por Tucumán, Cristian Andino por San Juan, Guillermo Snopek por Jujuy, Sergio Oche por Chaco. Este grupo quiere estar y plantarse post La Cámpora y Cristina. ¿Cómo lo miran a Kicillof? Como una posibilidad entre muchas. Pero Kicillof puede converger con esto.

Daría la impresión de que los desperfectos del Gobierno, por no hablar de crisis, y los enfrentamientos internos dentro de La Libertad Avanza abren una atmósfera favorable a que se rehabilite el juego político fuera de LLA, en medio de un problema enorme, que es una gran crisis de representación, que se sigue manteniendo. Esa crisis de representación que venía a resolver Javier Milei y que todavía no la ha podido resolver.