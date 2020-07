Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta tomaron la decisión política de flexibilizar la cuarentena Crédito: Presidencia

Stop and go.Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta abrirán la cuarentena en el AMBA con la certeza de que, si la curva de contagios toma una velocidad incontrolable, habrá que volver a bajar el martillo. "Si en 20 o 25 días se desbanda todo no queda otra que volver a restringir. Esto es lo que le viene pasando al mundo, no tenemos nada que inventar", dijo a LA NACION un funcionario que trabaja cerca del ministro de Salud, Ginés González García, y del centro de decisiones.

La de flexibilizar y volver a un esquema de "fase 3" es, sobre todo, una decisión política, que obedece a motivaciones "sociales y económicas", señalaron asesores oficiales. En esta instancia, donde se viene de 119 días de cuarentena y de casi tres semanas de confinamiento estricto hace falta dar un respiro a la actividad económica. Pero sobre todo resulta difícil sostener el acatamiento social.

"Casi 120 días es mucho tiempo, tanto por el aspecto económico como desde lo psicológico. La gente ya no puede cumplir de forma estricta como lo hacía al comienzo. Somos conscientes de eso", resumió un estrecho colaborador presidencial. La flexibilización irá acompañada de un mensaje de responsabilidad individual.

Pero además de las motivaciones sociales, ayer en la mesa del cónclave de Nación, Provincia y Ciudad también se pusieron sobre la mesa datos epidemiológicos. A los ojos no expertos de los funcionarios, aunque ayer se registró un récord de 4250 casos, existe un margen de acción y no es un contrasentido abrir. "Cantidad de camas de terapia intensiva, velocidad de contagio y cantidad de días necesarios para duplicar", resumió un alto funcionario de la Casa Rosada en alusión a las variables que conversaron anoche.

"Crecen los casos por el mayor nivel de búsqueda, pero a su vez hay muchos casos leves. Lo que vemos es que el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva no se está saturando, está relativamente estable", agregó el asesor de Alberto Fernández. Acotó que la tasa de duplicación de casos en el AMBA está en torno a los 18 o 19 días.

Ayer, el nivel de unidades de terapia intensiva ocupado en el área metropolitana ayer era de 63,7%. Cuando arrancó la cuarentena estricta era de 55,9%.

El récord de casos, que ayer se confirmó al filo de la reunión, sorprendió a todos. Pero los funcionarios intentaron hacer una lectura fina de los datos.

¿Qué explicación le dieron a los 4250 casos? La evaluación que se hizo es que la cantidad de casos confirmados en el reporte oficial de ayer subió, en parte gracias a la búsqueda activa de positivos a través de los operativos del Detectar. Y que por lo tanto muchos de los casos son leves, no requieren hospitalización y quizás no hubieran salido a la luz.

"El de ayer es un número muy fino. Preocuparía si en los próximos tres o cuatro días vemos que no vuelve a bajar. Pero los casos de ayer pueden ser todavía el impacto del nivel de apertura que había antes del 1 de julio", fue la otra explicación que dio un funcionario del equipo de González García.

Lo que reiteran todos los testigos de la reunión entre las tres jurisdicciones es que si la curva de contagios vuelve a crecer de forma que ponga en riesgo el sistema de salud, todo volverá para atrás. "Es muy probable que en dos o tres semanas tengamos que volver a frenar, pasó en otros países, pasó en Jujuy y en San Luis", dijo un importante funcionario.

En Olivos resaltaban que será importante cotejar con los especialistas las decisiones o que se decidieron anoche a nivel político. Como parte del ritual previo a cada anuncio, Fernández escuchaba al comité de expertos este mediodía y así terminará de ajustar los detalles del nuevo esquema, que anunciará mañana.