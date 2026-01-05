Stornelli pidió la extradición de Maduro para indagarlo en la Argentina

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la extradición del derrocado líder venezolano Nicolás Maduro, que está en Nueva York, en poder de las autoridades de los Estados Unidos, después de haber sido capturado en Caracas por orden del presidente Donald Trump.

El escrito del fiscal obedece a que la causa contra Maduro (con orden de captura y pedido de extradición) ya existía desde septiembre, pero Venezuela jamás iba a entregarlo. El líder venezolano, de todos modos, será juzgado en los Estados Unidos, donde ya declaró hoy, y no en la Argentina.

Stornelli presentó un escrito en el juzgado federal 2, de Sebastián Ramos, donde se tramita la causa argentina contra Maduro, basada en denuncias de venezolanos de violaciones a los derechos humanos. En su presentación, el fiscal dijo que había tomado “estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica” y recordó que sobre él “pesa un llamado” de ese juzgado “a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente”.

Stornelli solicitó que se inicie “el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso”, en alusión a la causa que se sigue en los tribunales de Comodoro Py.

La orden de Ramos

En septiembre pasado, Ramos ordenó la captura internacional de Maduro, y de su segundo, Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

La causa argentina es por denuncias de refugiados venezolanos que dijeron haber sufrido torturas y por informes de organismos internacionales que describen vejaciones y asesinatos de opositores.

En medio de un fuerte operativo, empezó el traslado de Maduro al tribunal de Nueva York. captura de redes

Ramos sostuvo en ese expediente que pidió las capturas a fin de cumplir con lo resuelto por la Sala I de la Cámara Federal, que le había indicado al juez que hiciera los pedidos de arresto con fines de extradición.

Cuando Interpol libra una orden de captura, si el buscado entra en un país que integra Interpol, se expone a ser detenido.

Ramos inicialmente consideraba que no era necesario avanzar sobre Maduro en la Argentina en virtud del principio de “justicia universal” en casos de derechos humanos, ya que estaba abierta una investigación en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a instancia de los fiscales Stornelli y Juan José Agüero Iturbe y de los querellantes, representados por el abogado Tomás Farini Duggan, la Cámara Federal lo instruyó para que avanzara.

El expediente se inició por la denuncia en Comodoro Py de la Clooney Foundation for Justice, una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su esposa Amal, una abogada defensora de los derechos humanos. Allí se pidió indagar a Maduro por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

La Cámara Federal sostuvo, en referencia al caso: “Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados –las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales–, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas".

El juez federal Sebastián Ramos ricardo-pristupluk-11511

Y añadió: “La colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, de manera urgente, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”.