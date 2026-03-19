Stornelli respondió a la acusación que hizo Cristina en la audiencia por la causa cuadernos: “Es una maniobra distractiva”
La expresidenta había señalado al fiscal y al juez Claudio Bonadio como “mafiosos”
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El fiscal Carlos Stornelli respondió a la fuerte acusación que realizó Cristina Kirchner en el marco de la audiencia de la causa cuadernos. Sostuvo que se trata de una “maniobra distractiva” para que no se hable de ella. Lo dijo en una entrevista con Cristina Pérez en LN+, luego de que la expresidenta lo calificara de “mafioso”.
“Eso está todo concluido, no es materia de este juicio”, afirmó al relativizar los cuestionamientos en su contra. Y detalló: “Esto es una maniobra distractiva para que se hable de mí y no de quienes están sentados y deben dar explicaciones”.
Stornelli sostuvo que está acostumbrado a ese tipo de acusaciones y, a lo largo de su carrera, sufrió cosas peores, como operaciones contra su familia o aseguró que fue seguido en la calle. En ese sentido, agregó: “No respondo a esto ni tampoco me ofendo, estoy acostumbrado desde hace muchos años”.
El fiscal vinculó los dichos con antecedentes previos y consideró que se trata de una estrategia reiterada. Habló de “la reedición del fallido operativo Puf” y sostuvo que se trató de planteos que “no prosperaron” en el ámbito judicial. Según explicó, esa operación tuvo un “fracaso prematuro” cuando surgieron escuchas judiciales en las que distintas personas “acordaban la trampa”.
Durante la entrevista en LN+, también se refirió a la dimensión de la causa cuadernos. “En términos de magnitud es enorme, es difícil de comprender por qué tanto, es inmenso”, afirmó. Además, la definió como “la más grande” que vio en su carrera en la Justicia y sostuvo que la investigación solo alcanzó una parte: “Creo que encontramos la punta de un iceberg, no es todo, es una parte”.
En ese marco, defendió su intervención en el expediente y señaló que su actuación generó rechazos. “Comprendo el odio que pueden haber desarrollado muchas personas. Pero de alguna manera me hago cargo de haber sido responsable de reunir la prueba que permitió que hoy estemos en este juicio”, indicó. También mencionó su participación en causas como Skanska y Río Turbio, así como su participación en la organización de una marcha para pedir justicia por el fiscal Alberto Nisman.
Por otra parte, consultado por el juez Claudio Bonadio -también alcanzado por la acusación de Cristina Kirchner-, sostuvo: “Está muerto y no puede defenderse”.
La expresidenta, que cumple una condena de seis años por fraude al Estado en la causa Vialidad, declaró este martes en Comodoro Py por el juicio de los Cuadernos de las Coimas, la mayor causa de corrupción de la historia argentina, iniciada a partir de una investigación de LA NACION.
En su intervención, de casi una hora, Cristina Kirchner procuró desacreditar el proceso con una defensa política y cargó contra el fiscal que instruyó la causa, Stornelli, y el Poder Judicial en general, a los que definió como “mafiosos”.
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