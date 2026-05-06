Stornelli habló sobre la declaración de Diego Cabot y advirtió: “No es nuevo que se la agarren con un testigo”

El fiscal Carlos Stornelli, que tuvo a su cargo la causa de los Cuadernos de las Coimas, respaldó este miércoles al periodista de LA NACION Diego Cabot y sostuvo que “no es nuevo que se la agarren con un testigo”, después de los cuestionamientos recibidos por parte de sectores del kirchnerismo acusados en el juicio que tramita en la Justicia Federal.

“Demonizar al periodismo de investigación, que en este caso fue una investigación extraordinaria y permitió que se avance con una investigación que está en juicio, es como tratar de demonizar al fiscal, al juez que falleció (en referencia a Claudio Bonadio) o al médico que dio el diagnóstico, en lugar de defenderse de las acusaciones”, planteó Stornelli en declaraciones a LN+.

Para el fiscal, “es curioso ver que ciertos cuestionamientos no vienen de los que se acogieron al régimen de imputado colaborador” en esa causa.

“Yo he sufrido y sufro presiones desde finales de 2018 a la fecha”, dijo y añadió: “No es algo para mí nuevo ni sorprendente que se la agarren con un testigo o con otros”.

Al respecto, Stornelli expresó: “Las fiscalías somos bocas de recepción de denuncias. Tenemos la facultad y autoridad por ley de recibir testimonios, pruebas y hacer actuaciones complementarias. Tenemos una serie de atribuciones, entre ellas está la de recibir una declaración testimonial. Estoy obligado a recibir una denuncia si alguien me la trae”.

“He visto algunas expresiones casi injuriantes, preguntándole a Cabot sobre ‘grupos de tareas’ o con preguntas insidiosas o demasiado inquisitivas, y eso que yo soy fiscal. Se advertía animosidad o preguntas con aseveraciones que el testigo no había dicho”, acotó.

Un respaldo transversal

Referentes del periodismo usaron en las últimas horas sus redes sociales para acompañar a Cabot ante los cuestionamientos que recibió por parte de sectores del kirchnerismo.

Durante su declaración en la audiencia del martes último, Cabot fue consultado sobre cómo llegaron a sus manos los cuadernos escritos que utilizó para la investigación periodística que luego derivó en la causa que ahora llegó a juicio.

Diego Cabot al salir de declarar en Comodoro Py Enrique García Medina

Relató así que un vecino, Jorge Bacigalupo, a quien trataba ocasionalmente por su interés en el periodismo, le confió una caja con ocho cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, en los que se detallaban numerosos viajes realizados durante diez años por funcionarios del kirchnerismo, desde 2005 hasta 2015, muchos de ellos para recaudar dinero de empresarios.

El periodista de LA NACION declaró durante más de 11 horas como testigo en el juicio oral y ofreció detalles sobre su trabajo, que derivaría en la causa por corrupción más resonante en los tribunales argentinos.

Ante ello, periodistas de diferentes medios denunciaron que Cabot fue interrogado durante largas horas con el objetivo de “quebrarlo” y destacaron su valentía a la hora de acercarse al tribunal.

Durante su editorial en su programa LN+, Cristina Pérez sostuvo que buscan “embarrarlo”. “Lo que tenemos acá se llama juego juicio. Quieren embarrar al periodista, debilitarlo, buscar que se contradiga en alguna de sus respuestas, tratar de demostrar que hubo un direccionamiento hacia el fiscal Stornelli para que él presentara la denuncia porque quieren quebrar la prueba principal”, señaló.