Horas después de que el presidente Javier Milei convocara a sesiones extraordinarias, su asesor Federico Sturzenegger adelantó que se viene un paquete más “grande y sustancioso” que va a enviarse al Congreso para seguir con las reformas que quiere implementar esta administración y que comenzaron con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado esta semana en el Boletín Oficial.

En tanto, el extitular del Banco Central durante parte del macrismo defendió el megaplan -que él ideó para Patricia Bullrich cuando era candidata y ahora le cedió a Milei- y envió un dardo a la CGT, que el miércoles próximo marchará hasta el Palacio de Justicia para hacer una presentación, ya que sus líderes están disconformes con los cambios en la parte laboral.

“ Va a venir un paquete que vamos a llevar al Congreso, que es todavía más sustancioso y más grande. La Presidencia arranca con contundencia, con cosas concretas que no habíamos visto antes. Y eso es por el equipo que armó y por cómo está trabajando [Milei]”, aseveró en Radio Mitre este sábado a la mañana Sturzenegger.

También explicó que los problemas de la Argentina no terminan de abarcarse solo con el DNU, ya que en ese instrumento se deben elegir “cuidadosamente los temas” porque hay algunos que, debido a la normativa, no están autorizados a incluirse como medidas exclusivas del Ejecutivo. “El paquete fiscal que necesita el ministro de Economía [Luis “Toto” Caputo] no puede ir por DNU, sino que va por ley”, explicó como ejemplo.

Dijo también que esto que se remite al Congreso para debatir en extraordinarias cuenta con la estructura que necesita el titular del Palacio de Hacienda para la parte fiscal, continúa con los avances en la desregulación de la economía, en la incorporación de libertades y en “tratar de desarmar el sistema de castas”, como así también incorpora otras temáticas como cultura y educación.

Por otra parte, frente a las críticas que enfrentó el megadecreto y en una férrea defensa de cómo procedió la Casa Rosada, Sturzenegger insistió con que esta metodología está avalada por la Constitución y que eso le da legalidad.

“Está estrictamente en la ley, tiene su proceso de validación y ratificación, y punto. Cuando veo a la CGT, que va a marchar a la Corte Suprema para pedir que saquen el DNU, me pregunto por qué no marcharon cuando Alberto Fernández publicó el DNU para encerrarnos en pandemia. Nunca dijeron nada antes y es una manera de no abordar que lo que verdaderamente molesta del DNU es su contenido. Nosotros queremos dar el debate sobre el contenido del DNU y de las leyes que van a ir al Congreso”, marcó, contra la central obrera.

Cultura

En cuanto a las reformas que pasarán por las cámaras legislativas en materia de cultura, el asesor mileísta adelantó que la idea busca dar de baja leyes actuales que ponen a este rubro al servicio del gobierno de turno, con un sesgo autoritario. Para eso reveló que la intención es que el financiamiento no vaya directo al INCAA y al Instituto del Teatro -que aclaró que no van a cerrar-, sino que pase antes por el Congreso .

“Necesitamos que la asignación de fondos no sea usada por la política”, justificó y siguió: “Cuando el Estado avanza sobre la cultura con discrecionalidad, mata a la cultura, que tiene que ser contestataria, provocadora, contraria. El arte es eso”.

Convencido de que de esta forma la asignación de recursos será más transparente, Sturzenegger marcó que buscan que tengan la misma capacidad quienes le “chupan las medias” al Gobierno y aquellos que son contestatarios.

“Los kirchneristas montaron una gran estructura de control de la cultura”, se quejó y acotó: “Con la ley de medios cobraron para financiar el INCAA, el Instituto del Teatro, que tiene unidades básicas en todas las provincias desde que el kirchnerismo y La Cámpora repartieron plata. ¿Cuánta plata? No sabemos porque era un chorro de guita que venía por un caño oculto en estos impuestos y caía ahí. ¿Por qué no transparentamos?”, señaló el economista.

Baja de impuestos

Por último fue que se refirió a la baja de impuestos, una de las banderas de Milei durante la campaña, que todavía no pudo implementar. Incluso en los primeros días fue en dirección contraria cuando dijo que, por una cuestión de emergencia, bajaría otra vez el piso de Ganancias a como estaba antes de la última modificación e incrementaría retenciones.

Con la premisa de que el Gobierno primero necesita terminar con el déficit fiscal, Sturzenegger indicó: “Una vez que se haya llegado al superávit, hay que ver qué impuestos se pueden bajar y empezar ese camino” .

