Sturzenegger contó que el Gobierno usa IA para analizar leyes y modificarlas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que el Gobierno usa la inteligencia artificial para analizar las leyes vigentes y pensar qué artículos pueden ser eliminados o modificados. Según explicó, esto se hace mediante un sistema en el que distintos agentes de IA se someten a un mecanismo de votación conjunta.

“Le dimos a la inteligencia artificial cuatro principios centrales. Usamos tres agentes, que tienen que analizar artículo por artículo en función de ciertos principios y hacer una recomendación”, detalló Sturzenegger sobre el proceso, en conversación este miércoles con el canal de streaming Ahora Play.

Las declaraciones de Sturzenegger

Una vez completado el análisis individual de todos los sistemas, dijo el ministro, las recomendaciones que cada uno de ellos sugirió se revisan en un mecanismo de diálogo que incluye a distintos agentes para determinar las posibles modificaciones a implementar.

“Entonces, los cuatro agentes se juntan y votan. Si hay unanimidad, se pone como ‘vamos a hacer este cambio’. Después, por supuesto, lo tiene que revisar un humano, ¿no? Si no se ponen de acuerdo los cuatro, traemos a otros tres agentes y deciden por mayoría de siete”, indicó más tarde.

Luego explicó que su desarrollo tecnológico contempla también la comparación con las normativas internacionales de otros países del mundo. “Tuvimos otro agente que lo que hacía era miraba lo que hacían Estados Unidos y Europa, porque si encontramos algo que lo hace Estados Unidos, o lo hace Europa, lo queremos hacer a también”, afirmó el funcionario.

Sturzenegger cree que regular la IA representa un riesgo para la sociedad Tadeo Bourbon

Más tarde, el titular de la cartera de Desregulación argumentó que esto sirve para lograr una reducción en los tiempos que demanda la revisión integral de textos legales complejos. “Entonces nosotros hacemos en un día algo que era imposible, nos hubiera llevado meses de trabajo. En un día vos lo que tenés es 3000 artículos cada uno con la sugerencia de mejora”, concluyó.

La visión de Sturzenegger sobre la IA

Esta explicación se complementa con la postura expuesta por el ministro hace algunos días durante su disertación en la SAIAConf 2026, encuentro organizado por la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial.

En ese foro, Sturzenegger sostuvo que el país “tiene una oportunidad de ponerse delante del mundo” en la materia y planteó que la clave pasa por defender la libertad y rechazar regulaciones preventivas sobre la tecnología. “La regulación de la IA es el riesgo más grande de la libertad que enfrentamos como sociedad”, afirmó en el evento, donde ratificó la decisión oficial de no intervenir.

Durante su presentación, ante empresarios del sector, el funcionario defendió además el proyecto de ley enviado al Congreso el pasado 29 de mayo para habilitar las denominadas “sociedades automatizadas”, entidades administradas por algoritmos sin empleados humanos.

Sturzenegger precisó que en esa propuesta “la supervisión será humana y la operación, autónoma”, e indicó que el modelo se apoya en la libertad, la responsabilidad limitada y un marco fiscal favorable. Asimismo, consideró que estos avances van a transformar la capacidad mental de la sociedad y ayudarán a “bajar el nivel de corrupción” dentro de la administración pública.