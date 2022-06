“Su única base de sustentación”: en Casa Rosada explicaron por qué Fernández le respondió esta vez a Cristina y defendió a los piqueteros

Menos de 24 horas después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntara, entre otros, a los movimientos sociales, el presidente Alberto Fernández hizo una encendida defensa de ellos. La postura del mandatario, conocida en el mediodía de hoy durante un acto en el Museo del Bicentenario, marca un quiebre con su habitual estilo de evitar respuestas a los dichos esgrimidos por la expresidenta. “Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas” , dijo Fernández. En medio de la interna del Frente de Todos, su posición también abrió diferentes lecturas.

“Fue un hecho puntual”, dijeron fuentes de Casa Rosada. Sin embargo, el grueso de las voces en las filas de Fernández coincidieron ante LA NACION en un concepto: “No podía no decir nada sobre lo que fueron las acusaciones de Cristina a los movimientos”. En esa misma línea, también hubo coincidencias respecto de que, hoy, los movimientos son “la principal o prácticamente única base de sustentación” del mandatario. “No es que los defendió a ellos, se defendió a él mismo” , esgrimió uno de los consultados, en sintonía con otro que arrojó una visión similar. “Defenderlos fue defenderse”, fue la frase de este segundo.

En el mapa general de los apoyos que cosecha Fernández, cerca suyo consideran que los gobernadores “miran para otro lado”, mientras que los intendentes “hacen su propio juego” y quedan más cerca del ala de Máximo Kirchner y del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. En tanto, consideraron “tibio” el apoyo que le dan al Presidente desde el sector empresarial y sindical. “Los movimientos son los que lo más lo están acompañando. Se lo demostraron cada vez que pudieron. Y también contuvieron en los momentos más difíciles. Defenderlos hoy fue una forma de agradecérselos”, dijo otra de las voces consultadas.

No fue la única lectura. “Está enojado”, sintetizó una alta fuente del Poder Ejecutivo en referencia a lo sucedido ayer, y que discrepó con las visiones anteriores. Tras lo que agregó que fue “muy injusto lo que Cristina dijo de los movimientos” y agregó: “Las organizaciones crecieron en el gobierno de Kirchner y mucho más con el de [Mauricio] Macri. La primera vez que se planteó la convergencia de planes a trabajo fue durante este gobierno. Cristina critica algo que se está haciendo”.

“El Gobierno quiere sacar la intermediación, parar la cantidad de planes y avanzar en la convergencia a trabajo genuino, entonces de qué está hablando”, añadió la fuente.

Cristina Kirchner Tomás Cuesta - LA NACION

De los movimientos, el Evita pareció ser que convocó las críticas de la exmandataria. Un punto que no escapó al análisis en las horas posteriores a sus dichos y a la defensa de Fernández. “El Evita es el único que lo banca”, resumió una fuente muy cercana al Presidente. “Por eso salió como salió”, completaron. “No por nada Alberto fue dos fines de semana seguidos, manejando él solo, a plenarios provinciales y nacionales del Movimiento Evita”, ejemplificaron.

Este lunes, al cerrar un plenario nacional de la CTA, en Avellaneda, Cristina Kirchner afirmó: “Los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

El Presidente, en cambio, pronunció hoy: “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”.

“Quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones“, agregó Fernández en otro de los tramos de su exposición.