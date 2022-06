Mauricio Macri fustigó al kirchnerismo y dijo que el inicio del próximo gobierno en 2023 será “muy difícil”

El expresidente Mauricio Macri fustigó al Gobierno y aventuró que el inicio de la próxima administración “será muy difícil” . En medio de la feroz interna en el Frente de Todos por el rumbo de la economía, Macri opinó que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se juntaron “solo para volver al poder y conservar privilegios”.

Lo hizo al exponer, vía Zoom, en la apertura de un nuevo Encuentro Regional Norte de la Fundación Pensar, la usina de ideas de Pro, que se realizó en la provincia de Salta. Si bien se mostró optimista sobre las chances de que Juntos por el Cambio triunfe en las próximas elecciones presidenciales y vuelva a la Casa Rosada, Macri trazó un panorama sombrío sobre la situación económica y social: “Vamos a tener una Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones. Eso nos genera más responsabilidad y obligación. Si no generamos una percepción de cambio profundo no hay inversiones ni empleo”, apuntó.

Con varios mensajes en clave interna, Macri afirmó que la administración del Frente de Todos es “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad; una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo”.

“Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario”, resaltó. En ese marco, el exjefe del Estado, quien viajó la semana pasada a Qatar para cumplir con sus funciones como titular de la Fundación FIFA, insistió en que el Pro debe enfocarse en la elaboración de un programa económico.

“Somos el cambio o no somos nada”, reiteró el fundador de Pro. Para el expresidente, los referentes de la coalición opositora podrían al regresar poder nacional en 2023 “mucho más golpeados”, por las perspectivas de la economía del país, “pero mucho más sabios” .

“Nada tiene sentido si no tenemos claro para qué queremos volver. Este trabajo que estamos haciendo ahora es muy valioso. Nos queda un año por delante para consolidar las ideas y los equipos, aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar”, aseguró.

A la vez, dijo que “lo único” que “salvará” al país “es recuperar la cultura de trabajo”. También reclamó poner énfasis en la educación. “No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar”, sostuvo.

Luego, le envió un mensaje a la Justicia por el aumento del narcotráfico y las tomas de tierras. “Tenemos que poner de vuelta al narcotráfico en retroceso y necesitamos jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad”, subrayó.

Encuentro de la Fundación Pensar, en Salta

Macri fue el encargado de abrir el Encuentro Regional de la Fundación Pensar, que conduce Franco Moccia, en Salta. Allí, se reunieron dirigentes de Pro de Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero para debatir la política social, un plan de desarrollo humano y medidas para reducir la pobreza. Mañana será el turno de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, los presidenciables de Pro. A diferencia de las últimas reuniones del think tank del macrismo, María Eugenia Vidal se sumará a los expositores. ¿Otra señal de que se anota en la carrera presidencial?

La Fundación Pensar trabaja desde hace meses junto con la Fundación Alem (UCR), el Instituto Hannah Arent (CC) y Encuentro Republicano, de Miguel Ángel Pichetto, en el diseño de un programa de gobierno del partido rumbo a 2023. El próximo viernes la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirá en Río Cuarto, en Córdoba, para discutir planes sobre “desarrollo productivo e innovación”.

“En la Argentina en los últimos 40 años, una de cada tres personas estuvo bajo la línea de pobreza. Esto no es una situación coyuntural. Es persistente y es una persistencia que duele”, dijo Moccia, exministro de Larreta, durante el encuentro.

Por su parte, Francisco Quintana, secretario general de la Fundación Pensar, aseguró que el Pro “no quiere ser simple espectador de la dura realidad que atraviesa el país: queremos cambiarla y sabemos que la única forma de hacerlo es involucrándonos y siendo protagonistas”.