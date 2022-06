El Movimiento Evita prepara una respuesta orgánica a las críticas de Cristina Kirchner

La reacción de los movimientos sociales a la vicepresidenta Cristina Kirchner por los cuestionamientos que hizo a la política de ayuda estatal comenzó a rodar, con varias voces de responsables de agrupaciones oficialistas que salieron al cruce. Pero la única organización que fue aludida explícitamente por la jefe del kirchnerismo fue el Movimiento Evita, que por estas horas reunió a sus referentes para debatir un documento con el que canalizarán la respuesta a las críticas que la expresidenta formuló ayer, en el plenario de la CTA de los Trabajadores realizado en Avellaneda.

Al hablar en el predio La Estación, a metros de la sede Avellaneda de la UBA, la vicepresidenta pidió ayer terminar con “la tercerización” de los planes sociales. Señaló también que otorgar ese tipo de subsidios “no es peronismo”, porque el peronismo “siempre fue laburo” y apuntó: “Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Si Evita los viera, mamita...”.

La respuesta que prepara el Movimiento Evita, que conducen los funcionarios nacionales Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, se debate en una reunión que iba a realizarse más adelante en la semana, pero se precipitó ante las palabras de Cristina, según pudo saber LA NACION.

Una fuente que conoce al Evita por dentro señaló que las palabras de la vicepresidenta hicieron que saliera “disparada la sangre para todos lados”, porque repercutieron en todas las organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), alianza de movimientos sociales que el Movimiento Evita integra. “Se sintió tocado también el tipo que trabaja en una organización barrial armando una olla o una huerta con sus vecinos”, graficó la fuente.

Emilio Pérsico y Alberto Fernández Movimiento Evita

Esta mañana, Daniel Menéndez (líder de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Movimiento Social), dijo en radio La Red que Cristina “se pasó de rosca” . Y Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP, planteó en Radio Con Vos: “Hay cantidad de cosas que suceden en los movimientos populares, en los barrios, y en relación con todas las fuerzas vivas de de la comunidad, que, si no lo vivís, es muy difícil” .

Ayer, pocas horas después del discurso, las reacciones de referentes de movimientos sociales comenzaron a multiplicarse. Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), publicó en su cuenta de Twitter: “La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado, sino creación heroica de los excluidos donde el Estado solo llega en patrullero, y el mercado, con descarte. Garcas hay en todos lados. Hoy había un par, ¿no? Unidad y debate. Me va”.

