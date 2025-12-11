Sur Finanzas: allanan un galpón en Lomas de Zamora y encuentran a la tesorera llevándose cajas y celulares

La Justicia allanó esta tarde un galpón en la localidad de Turdera, dentro del partido de Lomas de Zamora por la causa que investiga la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Cuando la Policía Federal llegó al lugar, según fuentes judiciales consultadas por LA NACION, se encontraron con la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, colocando cajas adentro de una camioneta, donde había documentación y cinco celulares escondidos debajo de uno de los asientos.

“A la tesorera la agarramos in fraganti a bordo de una camioneta Toyota SW4 luego de realizar tareas de inteligencia", apuntó una fuente de la investigación.

La mujer fue demorada por la Policía a una cuadra del galpón mientras el juez decide si la detiene por ocultar información.

La camioneta Toyota SW4 donde se trasladaba a la tesorera de Sur Finanzas.

El procedimiento se activó por orden del juez de la causa Luis Armella luego de comprobar la veracidad de los datos que un comerciante de la zona le aportó ayer a la fiscal Cecilia Incardona en un llamado anónimo.

El hombre, de 72 años, advirtió que “hace veinte o veinticinco días” atrás cuatro camionetas ploteadas con la firma Sur Finanza llevaban cajas a un galpón situado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 11818, al lado de un lavadero de autos.

El comerciante agregó que, esa misma tarde, las camionetas, marca Toyota, habían realizado nuevo viajes. “Trajeron un montón de cajas”, describió.

Los allanamientos marcaron el pulso de la causa en las últimas horas. Ayer, el juez Armella ordenó se ordenaron siete procedimientos en Capital Federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas a Vallejo, como Minella Stadium S.A, Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A.

Continúan los allanamientos por la investigación de la ruta del dinero AFA. Galería Suipacha Camila Godoy - LA NACION

En el partido de Lomas de Zamora, se ordenaron otros dos allanamientos: uno tuvo como objetivo una caja de seguridad de Sur Finanzas y el otro, un domicilio legal de la firma Neocam S.A.S. donde funcionaría un comercio de joyería y compra de oro con el nombre de fantasía “Lilian”, que sería administrado por la pareja de Ariel Vallejo, Maite Lorenzo.

Antes, el juez había dispuesto más de 30 allanamientos que recayeron sobre el mundo del futbol, alcanzando a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a las oficinas de la Superliga, y a 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Noticia en desarrollo