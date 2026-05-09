La lista de Scaloni para el Mundial 2026: la AFA comunicó los detalles de la convocatoria

De cara al Mundial 2026, en el que la selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, el DT Lionel Scaloni tendría 22 de los 26 convocados confirmados. Los cuatro cupos vacantes para la lista definitiva decantarán de una nómina preliminar que el cuerpo técnico ya le entregó a la AFA, que emitió un comunicado confirmando que las federaciones participantes le proporcionarán a la FIFA una lista previa de un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores, cuatro de los cuales deberán ser arqueros.

En la nota de la casa madre del fútbol a nivel internacional también se aclaran ciertas cuestiones referidas a los plazos de entrega de las listas. Se explica que, con la finalidad de que la cesión de jugadores para la Copa del Mundo se produzca a tiempo, la FIFA reservará las fechas siguientes:

El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes.

el día después del último partido oficial con sus clubes. Se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA. Las Selecciones tienen permitido dar a conocer sus convocatorias antes de la fecha establecida pero solo serán oficiales cuando la FIFA las confirme el 2 de junio.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comenzó la cuenta regresiva para el Mundial DARRYL DYCK - The Canadian Press

La base de la selección argentina está. Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Gerónimo Rulli se perfilan como dos de los tres arqueros. En la última línea, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo y la confianza del cuerpo técnico al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, que no jugará con Tottenham en lo que resta de la temporada por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha: se espera llegue con lo justo a la Copa del Mundo.

La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, a los que se les suma Thiago Almada y Nico Paz. En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi son indiscutibles en la delantera, salvo alguna cuestión extraordinaria; mientras que José Manuel ‘Flaco’ López tiene un pie en Norteamérica por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Nico Paz, un talento generacional que se ganó un lugar en la selección argentina @Argentina

La incógnita sobre la presencia del capitán ocupa un lugar central en la hoja de ruta del entrenador. Hasta el momento evitó confirmar su asistencia y supeditó la decisión al estado físico que exhiba en el día a día. De concretarse su convocatoria, se convertirá en el futbolista con más mundiales disputados de la historia, con seis, una marca que también busca Cristiano Ronaldo con Portugal.

Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, tienen una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. Pueden desempeñarse como carrileros en línea de 5, como volantes por los costados y como extremos (al ex-Juventus Scaloni también lo probó como lateral izquierdo en una línea de 4 y como 9). Por esto, la presencia de ambos también estaría confirmada.

Nicolás González fue convocado para el último Mundial, pero finalmente fue desafectado por lesión CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En cuanto a los lugares vacantes, aún es una incógnita quién será el tercer arquero. Juan Musso y Walter Benítez se disputan mano a mano ese lugar, aunque el de Atlético de Madrid fue citado en la última nómina y el de Crystal Palace no, más allá de que venía siendo habitué en las convocatorias. El surgido en Racing se perdió el Mundial 2022 por lesión y está mostrando un gran nivel en Atlético de Madrid, a diferencia del ex-Quilmes, que apenas disputó ocho partidos en esta temporada.

El suplente de Tagliafico en el lateral izquierdo tampoco está claro. Marcos Acuña recuperó terreno y todo parece indicar que volverá a disputar una Copa del Mundo. “Marcos ha vuelto a jugar. Tiene esa suerte de que lo conocemos y por eso se ha ganado la convocatoria”, argumentó Scaloni en la última doble fecha FIFA. Valentín Barco parecía iba a ser su principal competidor, pero el DT ya dejó en claro que lo piensa como mediocampista, rol que ocupa actualmente en Racing de Estrasburgo. “Lo está haciendo muy bien de volante. Que esté en una lista da la ventaja de saber que puede jugar de lateral por izquierda, pero sabemos que hoy no es su posición“. Ya demostró estar a la altura y, en principio, también formará parte de la nómina.

Marcos Acuña, de River, cuenta con grandes chances de ser convocado a la Copa del Mundo Anibal Greco

El último lugar en el avión no tiene un dueño claro. Giovani Lo Celso quiere estar tras la ausencia forzada en Qatar 2022 por lesión. Recientemente se recuperó de una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho. Su presencia dependerá de lo que busque el DT, con varios competidores que también quieren ser citados: Franco Mastantuono, Máximo Perrone, Facundo Medina, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni. De ellos, saldrá el jugador N° 26.