Sur Finanzas: Servini ordenó decenas de allanamientos a casas de cambio, bancos y domicilios en otro caso ligado a la AFA

La jueza federal María Romilda Servini ordenó decenas de allanamientos en la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Futbol Argentino (AFA), por maniobras con el dólar blue en las que habrían estado involucradas unas 90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas.

Los allanamientos fueron al menos 60, según informó a LA NACION una fuente que interviene en el caso. Se ordenaron operativos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano y en Bahía Blanca.

Las maniobras con el dólar blue que se investigan se llevaron adelante mientras regía el cepo cambiario y fueron por no menos de US$1400 millones, según se investiga en la causa. El fiscal del caso es Carlos Stornelli.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y Claudio "Chiqui" Tapia

Este expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales. Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”.

La semana pasada, en otra causa vinculada con Sur Finanzas, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a Micaela Sánchez, la tesorera de esta financiera, que pertenece a Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.

Tanto la tesorera como dos personas más -que serían choferes de la empresa- fueron procesados.

Sánchez, procesada por ocultar información, cumple prisión domiciliaria porque, según el juez, “existen riesgos” de que, de quedar en libertad, pueda entorpecer la investigación, dijeron fuentes judiciales.