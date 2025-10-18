Talerico y López Murphy: “El salvataje de EE. UU. es consecuencia de un programa económico que se ató a una fecha electoral”

Lanzada a rebanarle una buena porción del electorado bonaerense y porteño a la alianza entre La Libertad Avanza y Pro, la dupla que encarnan María Eugenia Talerico y Ricardo López Murphy marca coincidencias y no pocas diferencias con el Gobierno. Ambos candidatos a diputados nacionales bajo el sello Potencia -Talerico por Buenos Aires y López Murphy por la ciudad- coinciden en la importancia del equilibrio fiscal, pero cuestionan que, para alcanzarlo, el país dependa de salvatajes financieros del presidente Donald Trump.

Ante la sola mención del tema, López Murphy no disimula su fastidio y deja asomar su versión de “bulldog”, el personaje que acuñó para su campaña. “Esa idea de que nosotros necesitamos un andador me saca de quicio –replica, en la entrevista con LA NACION-. No soporto la idea de que mi patria reciba instrucciones. Nosotros somos nacionalistas de fines. Tenemos un orgullo patriótico muy profundo. A mí me enoja enormemente que andemos con la gorra por todos los lugares pidiendo. Yo no quiero una patria mendicante y no quiero mendicantes a ella”.

Talerico coincide y afirma que si la Argentina debió recurrir al auxilio de los Estados Unidos fue por los “errores autoinfligidos” cometidos por el gobierno de Javier Milei y no por los “golpes políticos” que recibió de la oposición en el Congreso, como afirma el presidente.

“Este salvataje es consecuencia de un programa económico que se ató a una fecha electoral y que implicó el no cumplimiento de los acuerdos firmados con el FMI, que requerían mucho diálogo para encarar las reformas estructurales que siguen pendientes. Tampoco se avanzó en la acumulación de reservas y otras metas comprometidas", advierte, a su turno, Talerico.

Y asevera: “El propio gobierno tiene una altísima responsabilidad en haber generado esta inestabilidad. Rompió el diálogo y pecó de soberbia con su triunfo en la ciudad de Buenos Aires, que le impidió ver el golpe que después sufriría en la provincia. Más que riesgo electoral, aquí hay daños auto nfligidos por parte de un gobierno que tiene mucha soberbia y poca autocrítica”.

Ricardo Lopez Murphy y Maria Eugenia Talerico en la redacción de LN Aníbal Greco

-El hecho de que Trump haya condicionado la ayuda a que Milei gane las próximas elecciones, ¿no podría exacerbar el voto útil a favor del oficialismo, en detrimento de ustedes?

-López Murphy: Esta es una elección parlamentaria y, como tal, uno vota por su preferencia. Nosotros creemos que es una falsa dicotomía, como fue falsa la dicotomía Braden o Perón. Hoy tenemos una paleta de colores,y lo mejor que pueden hacer los ciudadanos republicanos es votar a Potencia. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga nuestro compromiso con la república, con la división de poderes, con la sensatez fiscal y monetaria, con la lucha por la integridad de nuestro sistema político.

-Talerico: Aquí hubo una intromisión del gobierno norteamericano en el proceso electoral, obviamente alimentando la polarización que alimenta el Gobierno entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Pero no dejo de señalar que las listas de LLA no necesariamente garantizan las reformas que deben encararse desde el Congreso frente a la oposición peronista. Esas listas, de hecho, fueron armadas por peronistas, como Lule Menem, Sebastián Pareja, Alejandro Carrancio y Ramón “el Nene” Vera. El hecho de que hayan puesto a una vedette (Karen Reichardt) para ir a dar esas discusiones me genera mucha preocupación. Y el señor Diego Santilli, que de carambola quedó al frente de la lista de la provincia, hace cuatro años que está calentando una silla en el Congreso y no presentó un solo proyecto de reforma previsional, tributaria y laboral como sí lo ha hecho ya el diputado López Murphy. Entonces, para ponerle un freno al kirchnerismo en el Congreso y discutir las leyes pendientes, la mejor opción es Potencia. Porque las otras fuerzas no lo son: [Florencio] Randazzo no solo fue ministro del kirchnerismo; también aplaudió la resolución 125 contra el campo y la expropiación de YPF que nos va a costar US$16.000 millones. Un poco de memoria frente a esas listas donde hay un reciclaje de responsables de la tragedia política argentina, de nuestros fracasos y de nuestra bancarrota moral.

-Mauricio Macri posteó su respaldo al Gobierno, pero instó a que abra el diálogo para las reformas pendientes. ¿El expresidente debería tener un mayor protagonismo en el gabinete con funcionarios propios?

-LM: Nosotros no somos tutores de nadie, menos de los expresidentes. Vamos a hacer una bancada parlamentaria seria, constructiva, llena de propuestas. Lo vamos a hacer de la manera más constructiva posible, con la firmeza de nuestras convicciones.

-Pregunto porque usted posteó hace poco una foto suya con Macri de hace algún tiempo atrás. Resultó llamativo porque el expresidente, también sugirió que votar a las terceras fuerzas (como la suya) es funcional al kirchnerismo.

-LM: Yo he dicho que el presidente Milei votó a [Daniel] Scioli en 2015 y votó a Alberto Fernández en 2019. En ambas oportunidades yo voté al ingeniero Macri. Más allá de matices y diferencias que pudiera tener con él, me parecía muy clara la alternativa. Y creo que, de nuevo, la alternativa es muy clara.

-¿Cree que Macri lo va a votar?

-LM: Yo creo que él va a votar, dijo en uno de los posteos, a la lista amarilla, la mía es la lista amarilla (risas). Me parece casi natural, pero déjelo en paz al expresidente, él en el cuarto oscuro sabrá lo que le dicta su conciencia.

-T: Yo no estuve de acuerdo con la fusión por absorción que hizo LLA de Pro pintándolo de violeta. Yo vi en la provincia el duelo de muchas personas que pertenecían al Pro y a la alianza de Juntos por el Cambio cuando debieron cerrar los locales partidarios o pintarlos de violeta. Por eso creo que en 2027, en el marco de las primarias que este año se suspendieron, deben cohesionarse todas las fuerzas opositoras al peronismo y al kirchnerismo para competir y ganar la provincia de Buenos Aires de nuevo.

-LM: Y en el país, diría yo. Porque las PASO son un mecanismo que ayuda a construir gobernabilidad, que es el problema más grave que hoy tiene la Argentina.

-Santiago Caputo y Guillermo Francos alientan la reconstrucción de las alianzas con gobernadores para ampliar la base de sustentación del oficialismo en el Congreso. ¿Son sinceros?

-T: También esto es un condicionamiento de los Estados Unidos, ¿no? Va a costar un poco más generar las confianzas necesarias luego de que muchos gobernadores fueron muy maltratados por el Gobierno. Pero no queda otro remedio, si no seguimos en la Argentina del péndulo. Es indispensable que el país inicie un cambio de modelo e ingreso en una etapa de diálogo sincero. Pero también debería ordenar sus internas palaciegas que le están haciendo demasiado daño al Gobierno. Ahí está Santiago Caputo y esa troupe de lobistas americanos que al parecer lo quieren imponer en el lugar de Francos [el ]efe de Gabinete), la persona que hasta ahora más hizo para fomentar un diálogo razonable.

-Ustedes abrazan las ideas del equilibrio fiscal y en este punto son afines al oficialismo. ¿Podrá el Gobierno contarlos como aliados en el Congreso?

-LM: Nosotros creemos que nuestro sistema institucional exige construir mayorías y esa construcción requiere un principio político básico: escuchar más que hablar. Vamos a apoyar lo que sea correcto y valioso para el país, nos vamos a oponer con la mayor firmeza a cualquier violación de nuestra institucionalidad e implacables en la lucha contra la corrupción. Somos muy previsibles.

-T: Estamos a favor del diálogo, pero sin influencias indebidas, ni del “Señor del Tabaco” (por el empresario Pablo Otero) ni de los intereses de Tierra del Fuego (en alusión a los empresarios beneficiados por el régimen de promoción) ni de las mochilas del senador Eduardo Kueider. Esto no es menor, porque se sabe que cuando se discuten leyes, muchas veces se discuten intereses, cotos, cajas. En nuestro caso eso no va a suceder. Vamos a contribuir para lo que está bien y vamos a frenar lo que daña. Yo nunca hubiera votado con el oficialismo al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, por ejemplo.

-Hoy hay una discusión sobre el esquema cambiario y el sistema de bandas. ¿Debería ser ajustado después de las elecciones?

-LM: Como decía María Eugenia, debemos cumplir con el espíritu de lo acordado con los organismos multilaterales. Y ese espíritu es: flotamos, compramos divisas extranjeras todo el tiempo, como hace el Banco Central de Chile, y tenemos equilibrio y, si se puede, superávit fiscal. El mundo nos va a mirar por nuestras propias fuerzas, nos va a mirar por nuestra gobernabilidad, nos va a mirar por nuestra libertad.

-Usted, Talerico, fue vicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos. ¿Qué agenda llevará al Congreso si resulta electa?

-T: Mi prioridad es impulsar las reglas necesarias para que nuestras industrias sean competitivas, con lo cual resulta imprescindible discutir el sistema tributario, el régimen laboral, porque hay que generar trabajo y hay miedo a contratar con un fuero cooptado por el sindicalismo. Me preocupan mucho las agendas en materia de integridad, clave para reconstruir el pilar que le da estabilidad a la macroeconomía. Frente a los episodios que involucraron a José Luis Espert y el problema del financiamiento narco en las campañas políticas es indispensable discutir este tema, porque constituye un peligro para nuestra democracia. Además, hay que reconstruir los organismos de control: la Auditoría General, la Oficina Anticorrupción, devolverle la facultad de querellar a la UIF. Son señales fundamentales para demostrar que la Argentina no es un país al margen de la ley.

-LM: Eso no solo es éticamente valioso, sino que tiene una importancia económica enorme. Necesitamos que la Oficina Anticorrupción y la UIF tengan todos los atributos. Cuanto más autónomas, más agresivas, más temidas por la delincuencia y el crimen organizado, mejor para el país. Nadie va a invertir en un país de cachafaces.