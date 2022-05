El Ejército enfrenta otro conflicto mapuche con descendientes de un baqueano que asistía a los militares

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Entre los conflictos que se multiplicaron en esta ciudad por las tierras reivindicadas por comunidades mapuches, en abierta confrontación con el Ejército, una de las más curiosas es el de la familia Báez. La comunidad, conocida como Tambo Báez, ocupa desde 1924 unas 500 hectáreas en el kilómetro 17 de la ruta provincial 79, muy cerca de la cabecera este del lago Moreno, en el camino de ripio que conduce a Colonia Suiza.

Desde hace muchos años, el Tambo Báez es una referencia clásica para los amantes del trekking, ya que en ese punto comienza el sendero que conduce a la laguna Jakob y al cerro Bella Vista, entre otros rincones del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La familia fue desalojada en 2006, regresó al lugar en 2009 y ahora enfrenta un litigio con el Ejército por las hectáreas que ocupan. El abuelo de la familia, Pedro Báez, nunca se declaró mapuche. Sus descendientes aseguran que fue por temor y ahora alegan la pertenencia a la comunidad en la reivindicación por las tierras.

Hace un tiempo, comenzó a circular la versión de que los integrantes de la familia Báez son en realidad descendientes de un suboficial del Ejército, lo que no es reconocido por los ocupantes del predio. “Es una mentira muy grande. Mi abuelo jamás estuvo en el Ejército”, aseguró a LA NACION Jorge Nabarlaz, nieto de Pedro Báez. Hay, sin embargo, una conexión entre ambos sectores enfrentados, dado que Báez fue baqueano y proveedor de leche del puesto militar instalado en esas tierras.

“Hace unos años, cuando se armó el proyecto del Parque Central, desde la Mesa de Consenso Bariloche instalaron esa mentira y dijeron que los militares habían puesto a mi abuelo a cuidar ese lugar. De ahí salió la versión de que mi abuelo era suboficial. Él era agricultor. Como muchas de las comunidades que hoy están en la zona, mi abuelo se instaló antes de que el Ejército se estableciera”, insistió el descendiente. Al expresar su postura, de todos modos, toma distancia con las organizaciones mapuches radicalizadas, que reclaman tierras en forma violenta.

Una imagen histórica que muestra el trabajo en el Tambo Báez Gentileza Jorge Nabarlaz

Sostuvo que su abuelo llegó a la zona alrededor de 1910, desde Chile, y trabajó en la carpintería de Primo Capraro. “Más tarde se estableció con su mujer en el lote pastoril 94 de la Colonia Agrícola Nahuel Huapi para armar su tambo y su quinta. Fue tambero toda su vida, a eso se dedicó hasta que murió, a los 96 años. Llegó a tener 300 vacas, sembraba trigo y cultivó dos hectáreas de frutales”, relató.

Nabarlaz reveló que tenía diálogo con los militares porque había un suboficial que le solicitaba permiso para pasar a Jakob. “A partir del año pasado, ya no pidieron permiso. No pasan, pero hacen escaladas en un lugar que es nuestro. Se instalan sin autorización. Están buscando alguna reacción nuestra. Nosotros estamos lejos de conflictos y de agresiones, no es nuestra forma de vivir. Simplemente dejamos asentado todo, sacamos fotos y las mandamos a nuestro abogado”, señaló.

Hoy, el Tambo Báez se dedica a las actividades turísticas. Organizan cabalgatas, asados y curanto [un método tradicional de cocina con piedras]. Por la gran afluencia de turistas y locales que caminan por la montaña, ya no pueden tener vacas.

“Entendemos que hay gente que se dice mapuche y no lo es. Hay gente que se considera mapuche e hizo tomas violentas. Pero no somos todos iguales. Nosotros somos nacidos y criados en el territorio, siempre cuidamos el lugar”, dijo Nabarlaz, al mostrar diferencias con los movimientos mapuches radizalizados.

La unidad militar

La construcción de la guarnición militar San Carlos de Bariloche, en la que actualmente funciona la Escuela Militar de Montaña, comenzó en 1937. Nabarlaz contó que Pedro Báez fue el primer baqueano del Ejército: los guiaba en los recorridos de montaña. “Además, les vendía leche, entraba a la mañana con los carros de leche para los soldados. Incluso hubo un reconocimiento del Ejército en el que le agradecían la colaboración”, dijo.

Según indicó el nieto del baqueano, uno de los principales conflictos con los militares se generó cuando el Ejército declaró la región como zona de frontera. “Por la cercanía con Chile y ante una posible guerra, el Ejército tomó las tierras en custodia. Por eso, nunca pudimos avanzar con los papeles del título de propiedad. Y después, en plena dictadura militar, empezaron a avanzar y a querer desalojar a las comunidades. Hay muchos gringos que no tienen papeles. Están instalados en la zona desde hace décadas y son asediados por los militares. A mi abuelo lo quisieron desalojar varias veces, llegó a enterrarse una vez para que no lo sacaran”, completó Nabarlaz.

Un sector del predio reivindicado por la comunidad mapuche Tambo Báez, en San Carlos de Bariloche Gentileza Jorge Nabarlaz

También contó que Pedro Báez prefirió no identificarse como mapuche “porque sabía lo que les pasaba a sus vecinos: entraba el Ejército con los vehículos Unimog, arrasaban y las familias tenían que volver a arrancar de cero. Mi abuelo prefirió reservar su origen antes que le sacaran lo que tenía”.,

Después de su muerte, varios de sus descendientes se reconocieron mapuches y decidieron pelear por las tierras. Al igual que las comunidades Quijada y Millalonco Ranquehue, Tambo Báez también inició acciones judiciales contra el Estado nacional, el Ministerio de Defensa y el Ejército.

En 2006, Nabarlaz y otros miembros de la familia Báez fueron desalojados. “Nos sacaron todo lo que teníamos. Era la época del Mundial de Alemania. Estuvimos mal asesorados por una abogada que nos dijo que no sacáramos nada para no hacer abandono del lugar. A la semana, habían destrozado la casa de mi abuelo, que la habíamos conservado como lugar histórico”, argumentó.

Luego de que el gobierno de Néstor Kirchner sancionara por ley la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente pertenecían a los pueblos originarios, la comunidad Tambo Báez volvió al territorio.

Imágenes de la familia Báez Gentileza Jorge Nabarlaz

Nabarlaz, que hoy tiene 54 años, dijo que el lote original en el que se instaló su abuelo tiene 514 hectáreas. Sin embargo, el relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) determinó que son 680.

“Cuando yo era chico, llevábamos las vacas a comer a la costa del Moreno y a las 5 de la mañana las íbamos a buscar para el ordeñe. De todos modos, si nos dicen que son 100 hectáreas, pero incluyen el predio principal que es donde estamos, está bien. No nos interesan los arreglos inmobiliarios. Eso pasa si el Estado se queda con las tierras, las van a vender”, dijo, convencido de que “los mapuches no venden la tierra, la cuidan”. Insiste en que es su lugar de arraigo. Sus padres se casaron ahí y él también.

A diferencia del juicio de la comunidad Millalonco Ranquehue, la causa judicial de Tambo Báez avanza y retrocede. “Estamos en la misma situación que los Ranquehue, a quienes conozco de toda la vida”, dijo el nieto de Pedro Báez.

Y añadió: “Hay mucho desconocimiento, mucha gente que no es de Bariloche y toca de oído. Tratan de embarrar mucho la cancha. Es una pena que ensucien las historias y las realidades de gente honesta como nosotros. Francis Mallmann le compraba las tortas fritas a mi abuelo. Tenemos aval del Club Andino Bariloche, una relación de intercambio desde siempre. Mi abuelo hizo la primera picada a la laguna Jakob. Los hermanos de mi abuela eran picapedreros, hicieron el refugio Frey y el refugio Jakob. No somos paracaidistas. Seguiremos avanzando con los papeles para obtener algo, queremos que se reconozca el espacio donde vive casi toda la familia. Queremos preservar este lugar”.