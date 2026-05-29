Ante la crisis de la obra social, el jefe del Ejército dijo que “el cuidado de la salud y la atención asistencial son una prioridad”

En su mensaje por el Día del Ejército, el teniente general Oscar Santiago Zarich, jefe de la fuerza, se refirió a la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y dijo que “el cuidado de la salud y la atención asistencial constituyen una prioridad”.

El acto se realizó en el Colegio Militar, con la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y formaciones del Ejército. En relación con la obra social, Zarich anunció que dispuso el incremento de las partidas de funcionamiento de los hospitales militares para 2027, en medio de restricciones que en los últimos meses llevaron a cortes de prestaciones.

“Del mismo modo, hemos avanzado en la supervisión y el control de áreas específicas de la obra social bajo la dirección del Ministerio de Defensa, junto con la Armada y la Fuerza Aérea”, anticipó el jefe del Ejército, que no abundó en detalles acerca de la situación que atraviesa la obra social.

El jefe del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti Ejército

Con unos 340.000 afiliados, tras el desdoblamiento de la obra social que antes incluía a las fuerzas de seguridad, OSFA enfrenta una severa crisis, con una deuda millonaria y cortes de prestaciones, según denuncian en la propia institución.

En tanto, los efectivos de la Gendarmería nacional y la Prefectura Naval, que pasaron a la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffseg), contarán a partir del lunes con una cobertura a cargo de la empresa de medicina prepaga Medicus, seleccionada tras un proceso licitatorio que generó dudas en algunos sectores vinculados con las fuerzas, ante la falta de información de los alcances de la cobertura y los costos que tendrán algunas prestaciones.

Pilar de los soldados

El jefe del Ejército aseguró en su mensaje que hoy, en 2026, la fuerza transita “una etapa de transición entre lo institucionalmente necesario y lo presupuestariamente posible” y dijo que los militares asumen este tiempo como “un punto de inflexión, conscientes de que el día más difícil fue ayer y de que debemos seguir avanzando a paso firme y seguro”.

Y añadió: “Aspiramos a desarrollarnos profesionalmente sin que el bienestar de nuestras familias sea un motivo de preocupación”.

“Los mismos valores que guiaron a quienes nos precedieron son los que hoy orientan nuestro destino y que seguirán siendo el pilar moral y ético de nuestra identidad como soldados”, dijo Zarich, al conmemorar los 216 años de la creación del Ejército, el 29 de mayo de 1810, en los albores de la patria.

“A lo largo de nuestra historia, ha habido aciertos y errores, victorias y derrotas. Pero hay algo que se mantuvo inalterable: la voluntad de servir a la Nación en defensa de su soberanía”, dijo el jefe del Ejército.