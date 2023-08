escuchar

Los movimientos en el dólar blue y la devaluación oficial de 22% en el tipo de cambio oficial, en medio de una campaña electoral que derivará en la primera vuelta de octubre y en un ballotage en noviembre, de ser necesario, alteran los planes para las vacaciones de verano. Así lo dejó entrever esta mañana el intendente de Pinamar, Martín Yeza, quien detalló lo que pasa con los alquileres en esa ciudad de la costa bonaerense. Al respecto contó que los propietarios eligen dolarizar las tarifas para mantener el valor de sus propiedades y que, sino, prefieren todavía no poner precios de cara a diciembre.

“En general tenés dos grandes variables. Una: te tenés que anclar a una moneda sólida. Porque si alquilás hoy en pesos y te van a pagar, por decirte, en diciembre, casi que serías un tonto, ¿no?”, consideró en Radio Continental el dirigente de Pro. “Nadie normal en este momento de la Argentina cerraría un acuerdo en pesos y que te vayan pagando a diciembre con un congelamiento del precio”, siguió el intendente que seguirá en sus funciones hasta fin de año y que, como no eligió ir por la reelección, dejará su cargo para dar paso a quien sea elegido este año.

Los alquileres para el verano en Pinamar, en dólares o sin precio de referencia todavía, según Yeza Diego Medina

“Variable dos: directamente no tenés precio. O estás en dólares o no tenés precio. Son las dos grandes variables”, enfatizó entonces Yeza.

Dijo, también, que la forma en que quede este mercado cuando ya la temporada esté en pleno auge dependerá del contexto económico. “Como es un acuerdo entre privados yo tiendo a creer que, salvo que le vayas con los pesos ahora mismo, vas a tener que hablar de una moneda en la que puedas anclar el precio. Si fueras propietario, es lo lógico que intentaría cualquier persona”, hipotetizó, para las propiedades residenciales.

En tanto, también se refirió a lo que pasa con otros servicios que se ofrecen en la ciudad durante el verano. “Un balneario, por ejemplo, que en general labura en pesos, te dice ahora: ‘Mirá, aguantame, porque la verdad que no lo sé'. Y no tienen precios porque te van cambiando día a día, semana a semana; la verdad es esa”, detalló el intendente.

Asimismo justificó el accionar del sector turístico con críticas al gobierno nacional y sobre todo al ministro de Economía, Sergio Massa, por la cadena de decisiones que comunicó ayer. “La semana anterior arrancamos con una devaluación del 25%. ¿Y cómo termina el dólar la semana? No lo sé. Decían que iban a tomar medidas. ¿Cuáles fueron? Imprimir más billetes”, se quejó.

¿Es legal alquilar en dólares?

El abogado y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti, explicó en diálogo con LA NACION que, según el artículo 1187 del Código Civil y Comercial Nacional que define al contrato de locación, se aclara que el uso de la propiedad debe ser “a cambio del pago de un precio en dinero”. Sin embargo, el artículo 765 del mismo Código reconoce a la divisa como a una “cosa” y no como dinero en sí, por lo que pedir un monto en dólares para el pago de un contrato sería lo mismo que pedir cantidades de otros bienes, como kilos de soja o litros de nafta. Esto también se justifica con el artículo 1133, que permite determinar el precio en referencia a una cosa cierta, por lo que en este caso se debería pagar el monto equivalente en pesos al costo de esos bienes. Aún así, los contratos de locación no permiten que se convenga un precio en referencia a cierta cosa sino que obligatoriamente deben ser en dinero, percibido como moneda oficial del país.

Vista desde un drone de la ciudad de Pinamar Diego Medina

Para Abatti, “no se pueden hacer contratos de alquiler de vivienda en dólar billete porque no sería un contrato de locación de vivienda, sino que sería un contrato innominado (de otra naturaleza). De lo contrario el propietario corre el grave riesgo de terminar en juicio para llevarlo a un contrato de locación y que a través de un juicio por reconocimiento de calidad de inquilino el locatario pida judicialmente que fijen el precio a pagar. Entonces, si vas a alquilar un departamento por tres años, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, no se puede pactar el precio en dólares porque tiene que ser en pesos y no habría posibilidad de aplicar la indexación del Banco Central que es lo rige en la ley como aumento anual”.

En cambio, en los contratos de alquileres comerciales y en los alquileres temporales vacacionales de hasta tres meses sí está permitido que el precio sea en dólares, y según el abogado: “Lo recomendable es que se ponga en el contrato la cantidad necesaria de pesos para comprar dólares en el exterior o a través del dólar MEP o Bolsa”.

LA NACION