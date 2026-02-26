Tensión en el Congreso: qué se sabe de la protesta de Greenpeace y de los incidentes con trabajadores de prensa

Este jueves por la mañana efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) agredieron a un grupo de trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El episodio ocurrió en la previa del debate por la reforma de la ley de glaciares. Además, hirieron y demoraron a un camarógrafo.

El ataque contra el grupo de periodistas se dio en la antesala de la sesión en el Senado, donde se debatirá el proyecto que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas.

En ese marco, un grupo de activistas de la organización ambientalista Greenpeace saltó una de las rejas del edificio y, cuando los cronistas se disponían a cubrir el incidente, fueron agredidos.

Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación MARTIN KATZ

Quiénes son los trabajadores de prensa agredidos

Según pudo saber LA NACION por personas presentes en el lugar, el camarógrafo afectado es Facundo Tedeschini, de la señal A24. Fuentes del SAME confirmaron que el hombre, de 50 años, presentaba lesiones leves y efectos por exposición a gases lacrimógenos, por lo que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.

También resultó afectada la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, quien recibió gas pimienta en los ojos. En tanto, el jefe de móvil del canal Crónica, Roberto Chiappalone, y su cronista, Facundo Muñoz, denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.

Las agresiones a los camarógrafos en Congreso

Comunicado de FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino se expresó sobre lo sucedido esta mañana en las afueras del Congreso. “FOPEA repudia la agresión sufrida por el equipo de América 24 mientras realizaba una cobertura en la zona del Congreso. Efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y lo detuvieron esposado. Mientras tanto la cronista permanecía en el lugar sin poder abrir los ojos por el gas pimienta”, relataron.

“Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan. La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada”, lamentaron en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Tensión en el Congreso

Ley de Glaciares

El oficialismo cuenta con los avales justos para avanzar con la reforma: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa. Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua” MARTIN KATZ

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.

Otro eje en discusión es quién definirá cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla).