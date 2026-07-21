Tensión en el Senado: “Cumbre” Villarruel-Bullrich para limar asperezas tras la discusión por la extranjerización de tierras

Veinte minutos de reunión privada para limar asperezas. Así definieron fuentes legislativas la “cumbre” que esta tarde mantuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), en una Cámara alta casi vacía de legisladores por las vacaciones de invierno.

Según pudo saber LA NACION, la conversación tuvo momentos de tensión y concluyó con el acuerdo en torno a una nueva tregua en la que ambas partes se comprometieron a mantener sus posturas, pero sin afectar el funcionamiento de la Cámara alta.

Tampoco faltaron los gestos de distensión, ya que Bullrich le anticipó a Villarruel cuáles serán los planes del oficialismo cuando el Senado retome su actividad plena en la primera semana de agosto.

Las asperezas que se intentaron limar fueron las que quedaron expuestas la semana pasada, cuando se filtró a la prensa una conversación privada entre ambas dirigentes con fuertes discrepancias en torno a la ley de extranjerización de tierras.

La difusión del chat fue considerada como una traición y un golpe bajo político de Bullrich por parte de la vicepresidenta.

La tensión llegó a tal nivel que el viernes último que el prosecretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza, Cristian Larsen, uno de los principales colaboradores de Bullrich, presentó en la Justicia una denuncia por amenazas en contra del director general del cuerpo de asesores del Senado y principal consultor político de la vicepresidenta, Mario “Pato” Russo.

Mario "Pato" Russo, asesor de Victoria Villarruel Captura de Video

La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi que el viernes a última hora dictó una medida para que se le imponga custodia a Larsen mientras desarrolle sus tareas en el palacio legislativo.

El incidente que generó la denuncia habría sido un mensaje amenazante que Russo le habría mandado a Larsen por Watsapp luego de haberse enterado de la filtración a la prensa por parte de Bullrich de la conversación con Villarruel.

Recriminaciones

Según pudo reconstruir LA NACION en fuentes ubicadas a ambos lados de las partes en conflicto, la reunión de esta tarde entre Villarruel y Bullrich tuvo su momento de tensión cuando la vicepresidenta le recriminó a la senadora su actitud del miércoles de la semana pasada.

Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas, Bullrich le reprochó a la vicepresidenta su campaña de mensajes a los senadores militando en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en particular del polémico capítulo que habilita la venta a extranjeros de tierras rurales sin límite alguno.

En ese momento, Villarruel habría justificado su actitud asegurando que no había hecho más que anticiparle a los senadores cuál era su postura y cuál sería su actitud ante la eventualidad de que tuviera que desempatar la votación de proyecto y volvió a manifestarle su enojo por la filtración.

Por último, Bullrich explicó que no filtró el chat a la prensa, sino que lo difundió a los miembros del bloque oficialista y justificó su actitud en la necesidad de comunicarles a sus legisladores cuál era la postura de la vicepresidenta sobre el proyecto.

El encuentro se celebró en el despacho de Victoria Villarruel, en el primer piso del palacio legislativo, y se produjo a pedido de Bullrich, según confiaron voceros parlamentarios.

La relación entre Villarruel y Bullrich nunca fue buena, sobre todo desde que la presidenta del Senado fue declarada enemiga pública del Gobierno por el propio Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De hecho, esta no es la primera “tregua” que firman ambas dirigentes. Tras algunas declaraciones de alto voltaje por parte de Bullrich contra Villarruel previo a la llegada de la exministra al Senado, la tensión menguó luego de algunos encuentros cara a cara que terminaron dejando en claro que nunca serían amigas, pero que sí podían establecer un pacto de convivencia pacífica.

La pelea por la filtración del chat se instaló en la red social X, con mensajes cruzados. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, sentenció Villarruel.

Al día siguiente, vino la respuesta de Bullrich. “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, se pronunció la senadora en clara alusión a la postura cada vez más opositora adoptada por Villarruel.