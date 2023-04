Tensión en Tigre: el intendente dice que el Presidente no lo invitó a un acto en el distrito por “condicionamiento” de Massa

escuchar

El intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó que no es invitado a los actos nacionales que se desarrollan en el distrito y lo atribuyó a la competencia con Sergio Massa y Malena Galmarini por el control de la intendencia. Zamora quiere ir por la reelección y Galmarini ya anunció que será candidata a intendenta, ambos están dentro del Frente de Todos. El jefe comunal aseguró que “hay una actitud de Massa condicionando”, por lo que no fue invitado ayer a un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en la localidad tigrense de Benavídez.

“ Hay que preguntarle al Presidente, que es el que tiene que evaluar si invita a la autoridad institucional del municipio. Sean oficialistas u opositores, a los intendentes siempre los invitan. No se toman en cuenta las formas institucionales por motivos políticos. Hay una actitud de Massa condicionando, no sé la causa . Vienen haciendo estas cosas y yo no digo nada. Pero la elección de no invitar es del Presidente”, sostuvo Zamora, en diálogo con LA NACION.

Ayer, en Benavídez, Fernández encabezó el acto de lanzamiento del programa federal “Mi Pueblo Conectado”, un plan para llevar internet a 40 municipios a través de la empresa estatal Arsat. Malena Galmarini estuvo presente, pero no así el intendente Zamora.

Malena Galmarini, ayer, en Benavídez, con el titular de Arsat, Facundo Leal; Rossi, y Sánchez Malcolm Twitter

Fuentes cercanas a la titular de Aysa subrayaron que Galmarini fue al acto porque “viene trabajando hace tiempo con Arsat y el Enacom [Ente Nacional de Comunicaciones] y concretó la conectividad de las escuelas del Delta”. Agregaron que también asistieron al acto “los nueve concejales que responden a Malena”. Sobre la ausencia del intendente, plantearon que tenían entendido que “Zamora fue invitado y dijo que tenía un acto a las 12″, argumento que invocaron también desde el entorno de Massa, aunque sin precisar el horario . “Si después empieza con que no lo invitaron, es un tema de él”, completaron cerca de Galmarini.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la Casa Rosada no confirmaron qué área estuvo a cargo de cursar las invitaciones. Algunas fuentes invocaron a la Jefatura de Gabinete y, otras, a la Secretaría General de la Presidencia. El acto tenía presencia de funcionarios de la Jefatura, como su titular, Agustín Rossi, y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fue otro de los presentes.

Zamora aseveró que tampoco lo convocaron para una entrega de mercadería donada a municipalidades, que estaba prevista para hoy en Tigre, organizada por la Dirección General de Aduanas, que conduce Guillermo Michel, cercano a Massa. El intendente, que sostiene un enfrentamiento de larga data con Massa y Galmarini, enumeró otros casos en los que no se lo convocó a actos en su distrito. “Vino el titular del Enacom a Arsat, con el ministro de Educación; la ministra de Mujeres, también sin avisar; el ministro de Cultura, sin avisarnos; el ministro de Turismo vino a la pista de remo, que sigue igual de contaminada”, ejemplificó.

Leal, De Pedro, Sánchez Malcolm, Fernández y Rossi, ayer, en Benavídez, al anunciar el plan "Mi Pueblo Conectado" Twitter

“Las cosas suceden y a él [por Zamora] le pasan de largo. La conectividad en el Delta y el agua potable la hicimos nosotros”, indicaron cerca de Galmarini.

Zamora dijo que se mantiene dentro del Frente de Todos, aunque no descartó escindirse. “ Sigo considerándome dentro del espacio. Soy crítico de la política económica de Massa. Creo que fue un error sacarlo a [Martín] Guzmán, que era más duro con el FMI” , señaló el intendente de Tigre a LA NACION.

“Queremos ver la actitud del gobierno nacional y del provincial con respecto a Tigre. Si tienen definida esta actitud hacia el intendente, mi equipo político verá qué tesitura tomaremos. Estamos tranquilos por el apoyo de la gente. Si viene el Presidente y no me invitan, el panorama es sombrío. Están todas las posibilidades abiertas, no tengo que pedir por favor que me admitan en el espacio”, resaltó el jefe comunal de Tigre. “Si no hay garantías, tendremos que tomar otro camino”, advirtió al referirse a la estrategia electoral.

Julio Zamora, este martes, en un acto en Troncos del Talar Prensa Municipio de Tigre

Zamora fue ladero de Massa cuando el actual ministro de Economía fue intendente de Tigre. Fue el primer concejal en las listas de 2007 y 2011, y reemplazó a Massa como jefe comunal cuando se tomó licencias para ejercer cargos como el de jefe de Gabinete o diputado nacional. En 2015, Zamora ganó su primer mandato (con Malena Galmarini como primera concejal) y fue reelecto en 2019. Tanto en esas elecciones como en las de 2021, los cierres de las listas del Frente de Todos en Tigre fueron tensos y se definieron a último momento con acuerdos del intendente con Massa y Galmarini.