Tensión en el macrismo por la posibilidad de que haya nuevas fugas

Tres legisladores de partidos provinciales, aliados de Juntos por el Cambio, conformarán un grupo autónomo; Frigerio avaló la flexibilización, pero Ritondo rechazó que haya otro bloque

Más allá de la acusación de "traidores", lanzada por el propio presidente Mauricio Macri contra tres diputados propios que abandonaron el barco, y con el objetivo de evitar más fugas, el frente Juntos por el Cambio permitió ayer el armado de un nuevo bloque en la Cámara baja integrado por aliados provinciales.

El sanjuanino Marcelo Orrego (candidato a gobernador derrotado por Sergio Uñac) y el peronista riojano Felipe Álvarez formaron el bloque Producción y Trabajo. Junto a Virginia Cornejo (Partido Propuesta Salteña) son, hasta el momento, los tres integrantes del nuevo sub-bloque. Podrían sumarse, afirmaron fuentes del todavía oficialismo, otros legisladores como Luis Juez (Córdoba) y Alberto Asseff (Unir-Buenos Aires).

"Hay un cuarto bloque en la Cámara de Diputados, en espejo con lo que ocurre en el Senado, que no es ni de Pro ni de la UCR ni de la CC, y que también conforma Juntos por el Cambio, en esta idea de amplitud que hay que sostener desde la oposición ahora. Es una buena señal para el futuro", dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones radiales.

El ministro del Interior, uno de los armadores del nuevo espacio, agregó: "Para que esa oposición perdure en el tiempo tiene que haber mucha flexibilidad. Las cosas cuanto más flexibles menos probabilidad hay de que se rompan, y en ese sentido tiene que ser muy amplio, muy generoso, y entender que el liderazgo desde el llano se ejerce de otra manera que desde el poder", dijo el ministro.

Sin embargo, esa versión contrastó con la postura del flamante titular del bloque macrista, Cristian Ritondo, quien rechazó la posibilidad de que haya nuevos bloques. En el entorno del diputado explicaron que, en realidad, no se modificará la dinámica actual del interbloque de Juntos por el Cambio, que continuará integrado por tres espacios: Pro, la UCR y la Coalición Cívica. Y añadieron que aquellos legisladores aliados a Pro que provienen de partidos provinciales o que tienen origen peronista podrán conformar subbloques pero dentro de la bancada macrista, es decir, bajo su conducción. "Estamos analizando (incorporarnos) en diálogo con el presidentes del bloque (.) Es verdad que para crecer como oposición sólida hay que ser flexibles e inclusivos", afirmó Asseff, y anticipó a LA NACION que analizará sus próximos pasos con el Presidente y su excandidato a vice Miguel Pichetto.

En las últimas horas, Macri y la nueva conducción de Pro, encabezada por Patricia Bullrich, les pidieron al bonaerense Pablo Ansaloni, el santacruceño Antonio Carambia y la tucumana Beatriz Ávila que renuncien a sus bancas, luego de que los tres anunciaron que dejarán Juntos por el Cambio para sumarse al bloque Unidad Federal para el Desarrollo. "Si no actuábamos rápido, perdíamos más diputados", afirmaron a LA NACION cerca de Frigerio, uno de los armadores del nuevo subbloque provincial.

Enojo

Sin dudar, Ávila le contestó al Presidente en duros términos. "El presidente Mauricio Macri, que causó la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino y que manejó a sus votantes con eslóganes publicitarios vacíos de contenido, hoy se preocupa por mi relación con nuestros votantes", escribió la legisladora tucumana en la red social Twitter.

No fue, por cierto, la única en mostrar su incomodidad por el intercambio. En tren de marcar diferencias con la reacción presidencial, el diputado radical formoseño Buryaile expresó: " Me pareció desmedida la reacción del Presidente, a nosotros también nos pasó. Lo tomo con mucha más naturalidad de lo que veo que pasa, cuando incorporás extrapartidarios lo más normal es que vuelvan a su casa cuando ya no sos gobierno".

La búsqueda de la unidad se extendió ayer a la provincia de Buenos Aires. Como había anunciado en su rendición de cuentas el martes, María Eugenia Vidal reunió a la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia, de la que participan, además de Pro, la UCR, la CC-ARI y otras agrupaciones menores.

"Fue una reunión muy importante que demuestra nuestro compromiso sostenido con la gente que nos votó y que espera de nosotros la unidad", dijo Jorge Macri, intendente de Vicente López, al término de la reunión, en la que se decidió conformar un bloque único del espacio en diputados y senadores.