La Justicia levantó la prohibición de salida del país de Javier Faroni tras el episodio en Aeroparque

La Justicia federal dispuso este martes levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre Javier Faroni, en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora. La resolución fue adoptada por el magistrado interinamente a cargo del juzgado y comunicada de manera urgente, aunque el fallo no expone los fundamentos por los cuales se dejó sin efecto la restricción migratoria.

La decisión se conoce tras el episodio ocurrido en el aeropuerto Jorge Newbery, cuando Faroni intentó abordar un vuelo privado para regresar a Uruguay, donde se encontraba su esposa, Erica Gabriela Gillette, y el resto de su familia. En esa oportunidad, personal de Migraciones le informó que existía una orden judicial para requisarlo y retener su teléfono celular, por lo que se le impidió salir del país.

La requisa, realizada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), arrojó resultado negativo, y la Justicia ordenó analizar las cámaras de seguridad de la terminal para determinar si el empresario se había desprendido del dispositivo antes del control. La orden había sido emitida por el juez federal Luis Armella, a partir de una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

El empresario fue retenido varias horas en Aeroparque, pero pudo irse del lugar por sus propios medios. “Nunca estuvo detenido y luego se levantó la prohibición de salida del país”, aclaró una fuente de la investigación.

Según registros migratorios obtenidos, Faroni había aterrizado en Buenos Aires el lunes a la mañana desde Uruguay tras haber viajado en un avión privado de la firma Baires Fly. Fuentes de la investigación relataron a LA NACION que vino “para tener unas reuniones”.

Horas más tarde, el juez federal Luis Armella emitió un alerta a Migraciones tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la que se ordenó una requisa completa a Faroni, al piloto que lo iba a trasladar a Uruguay y a otra persona de la tripulación.

Estaba previsto un allanamiento a la casa de Faroni para este martes a las 8 de la mañana, sin embargo, el episodio en Aeroparque sorprendió a los investigadores, quienes adelantaron el proceso.

Javier Faroni al ser interceptado en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay

El empresario Guillermo Tofoni, por su parte, cuestionó este martes la relación comercial entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma TourProdenter LLC -de Faroni- y sostuvo que la creación de esa sociedad y su rol como agente de cobro de fondos en el exterior “no tiene antecedentes en el mercado”.

El allanamiento a Faroni

Después del episodio en Aeroparque, efectivos de la Policía Federal se dirigieron a la casa de Faroni ubicada en el barrio El Yacht, de Nordelta, y comenzaron a revisar el lugar para tratar de encontrar documentación vinculada con la empresa TourPrudenter, registrada por su mujer en Miami en 2021.

La firma había sido elegida en diciembre de ese año como agente comercial de la AFA y comenzó a recibir transferencias millonarias. Los documentos de ese acuerdo fueron secuestrados este martes en la sede de la asociación.

En los últimos cuatro años, TourProdenter acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos por un contrato con la AFA. Según reveló LA NACION este domingo, solo una parte de esa suma se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina, mientras que, del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada.