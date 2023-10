escuchar

Este jueves el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dirigente radical, Emiliano Yacobitti, protagonizó un tenso cruce en LN+ al ser señalado por la periodista Guadalupe Vázquez por los métodos de financiación de la campaña de Martín Lousteau para pelear por la jefatura de la Ciudad, interna que perdió en las primarias frente a Jorge Macri, de Pro.

“Usaron recursos de la UBA”, lanzó la cronista, a lo que el dirigente contestó: “Me estás haciendo una acusación, presentá las pruebas en la Justicia”.

La reacción de Yacobitti tuvo lugar luego de que Vázquez asegurara que las “cajas de las universidades recaudan con las fotocopias” y que de hecho “pusieron recursos de la UBA para la campaña de Loustau”.

“¿Vos crees que la caja de las universidades son las fotocopias? Casi nadie hace fotocopias ya”, respondió Yacobitti a la denuncia. Luego, apuntó: “Te voy a pedir que vayamos a la Justicia y que ratifiques y demuestres que es así porque yo soy vicerrector de la UBA y vos me estás acusando a mí y me estás diciendo que cometí un delito. Yo voy a decir lo que dijiste y que te citen para que me digas que pusieron fondos de la UBA en la campaña o me pidas disculpas”.

Ante el enojo del radical, la periodista aclaró: “Yo no dije fondos, dije recursos, pueden ser recursos humanos. Lousteau hizo actos con estudiantes. Estás tergiversando lo que dije”.

Ante esto, Yacobitti volvió a responder: “Todos hacen actos con estudiantes, lo hizo Massa, Jorge Macri y Santoro. Ahora que no querés ir a la Justicia, te contradecís. Lo que trataste de hacer fue ensuciarme a mí y a la UBA y ahora no estás dispuesta a ir a la Justicia para que ratifiques lo dicho”.

Yacobitti fue uno de los nombres que más resonaron por estas últimas horas luego de que la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, asegurara que junto al líder del espacio Mauricio Macri habían decidido respaldar en el balotaje al libertario Javier Milei, quien peleará por llegar a la Casa Rosada con el oficialista Sergio Massa.

Tras conocerse esta decisión, la coalición entró en crisis por los varios integrantes que salieron a rechazar esa idea y llamaron a no inclinarse hacia ninguna de las dos opciones. Yacobitti y Lousteau, entre otros radicales, fueron dos de los que sentaron su postura de no apoyar a ninguno de los dos presidenciales, junto al presidente del partido Gerardo Morales.

