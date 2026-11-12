Tenso cruce entre Barrionuevo y Pettovello en la UCA antes de la exposición del Papa

Faltaba casi una hora para la llegada del Papa a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) para exponer sobre “el mundo del trabajo”, cuando Luis Barrionuevo divisó en el auditorio a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la increpó y le planteó cara a cara su malestar por una pelea judicial que mantiene la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) con el Gobierno por la validez de las últimas elecciones internas del sindicato.

“El lunes que viene te voy a movilizar 20.000 personas al ministerio. Hay 350.000 gastronómicos que se están cagando de hambre por culpa tuya”, dijo Barrionuevo a los gritos ni bien abordó a la funcionaria, según reconstruyó LA NACION con tres testigos que vieron de cerca la escena.

El trasfondo del malestar del sindicalista es porque la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita de Pettovello, rechazó el reconocimiento administrativo de las autoridades nacionales de Gastronómicos, por lo que el gremio está en una suerte de acefalía administrativa desde hace once meses, lo que dificulta el cobro, por ejemplo, de los acuerdos paritarios. Por este motivo, y para ejercer presión, Barrionuevo convocó a una movilización callejera para el lunes próximo hacia la sede de la cartera laboral.

“Fue un cruce fuerte y violento”, reconocieron en el entorno de Barrionuevo. Cuando el sindicalista abordó a Pettovello, la ministra se incomodó y rápidamente le pidió la intervención a Julio Cordero, el secretario de Trabajo, que estaba también en el auditorio San Juan Pablo II de la UCA.

LA NACION se comunicó con voceros del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, pero no obtuvo respuesta. Tampoco contestaron las consultas Pettovello y Cordero.

La incomodidad por el tenso intercambio hizo que otros gremialistas se alejaran de la situación. Uno de ellos, por ejemplo, fue Rubén Grimaldi, dirigente del PAMI, quien también está en conflicto con el Gobierno por cuestiones salariales en la obra social de jubilados.

Luis Barrionuevo y el papa León XIV, antes del discurso en la UCA; la hija del sindicalista estuvo en la organización porque coordina una subcomisión del Episcopado

La Uthgra tuvo elecciones en diciembre del año pasado, pero el proceso fue apelado en la justicia laboral por Dante Camaño, excuñado de Barrionuevo y jefe de la seccional porteña de los gastronómicos. La intervención del fuero laboral le dio entonces al Gobierno el argumento para denegar la certificación de autoridades, la herramienta necesaria para conferirle plena validez a todos los actos de un gremio, entre ellos, la homologación de los acuerdos salariales pactados con las cámaras empresarias.

Barrionuevo cree que esta última gestión servirá para resolver la disputa. “Cordero y Pettovello se comprometieron a revisar el caso”, les dijo el jefe gastronómico a su equipo de asesores, entre los que están su hija Sandra, mano derecha y quien estuvo a cargo de la organización de la visita papal a la UCA, y el abogado laboralista Horacio Ferro.

Julio Cordero, el secretario de Trabajo que llegó desde Techint, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello NA

Tras la apelación de Camaño por la validez de las elecciones, la Uthgra impulsó una medida cautelar a la que se le dio curso, pero la Secretaría de Trabajo respondió con un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema la que resuelva la disputa de fondo entre Barrionuevo y Camaño por el control de la Uthgra. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había instado previamente a la cartera laboral a emitir un certificado de autoridades provisorio, pero esto no sucedió. Si quisiera, Cordero hasta podría pedir a la Justicia la intervención del gremio, como sucedió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La Secretaría de Trabajo cubrió hace unos meses con Ramiro Cherñetz la Dirección de Asociaciones Sindicales, un área clave porque fiscaliza los procesos internos de los gremios. Cherñetz, un abogado laboralista que responde a Pettovello, se desempeñó en el mundo corporativo en compañías de servicio de limpieza (una de ellas muy vinculada a Daniel Scioli) y en el banco HSBC. De él podría depender el desenlace de la pulseada judicial entre el Gobierno y Barrionuevo, el jefe gastronómico de 84 años que trabajó en 2023 para la campaña electoral de Javier Milei.