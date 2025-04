Tenso cruce entre Guillermo Moreno y Romina Manguel: de “maleducado” a “antipática”

La periodista Romina Manguel invitó al piso, en su programa televisivo de El Nueve que se emite los domingos por la noche, al exfuncionario nacional Guillermo Moreno, y la entrevista finalizó entre chicanas e insultos. Si bien desde el comienzo se mantuvo un clima de creciente tensión, el momento más álgido se dio cuando se abordó el tema de las condenas que recibió el exsecretario de Comercio por abuso de autoridad.

Desde el principio del encuentro la charla fue complicada, sobre todo cuando Moreno le decía a la periodista que no sabía de lo que hablaba cuando le preguntaba por las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. “Para vos es chino básico porque no sabés ni de qué estás hablando”, le decía el exfuncionario. “¿Ves que empezás subestimándome? No me trates de boluda, Guillermo", se defendía ella. Sin embargo, el exsecretario de Comercio, con una actitud que lo distingue, continuaba con las chicanas ante una entrevistadora que se enojaba cada vez más.

La tensión entre ambos fue en aumento hasta que Manguel le dijo que la Justicia lo había condenado por manipular números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). “Eso es lo que decís vos. ¿Pueden buscar la condena?”, le contestó el entrevistado.

[AHORA] Fuerte cruce de Manguel con Moreno, en Canal 9: el exsecretario de Comercio se levantó y se fue del estudio.pic.twitter.com/KaWOgMvczn https://t.co/EvMZhrkfnP — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 21, 2025

“Se me declaró inocente en la manipulación de datos. Sí, fui condenado por la destrucción de instrumentos públicos y por abuso de poder. Abuso de autoridad porque dicen que cité a una autoridad a mi oficina y no debería haberlo hecho. Y respecto de la destrucción de documentos era una bolsa con papeles que se pasó por una máquina de picar carne. Es otra historia. En la de falsear los datos me declararon inocente”, se defendió Moreno.

Fue en ese entonces que la entrevista se recrudeció. “Andá a un lugar donde tengas respeto por los interlocutores”, le asestó Manguel, a lo que Moreno le contestó: “Voy donde me invitan…”. “El dedito bajalo”, le advirtió la periodista. “Pedí disculpas y ahí me voy. No lo dijiste. Pedí disculpas por decir que estaba condenado por manipulación”, la apuró el exfuncionario.

Gracias @Gus_Noriega . Imprescindible tu tw. Condenado esta. Las cifras se alteraron. No por manipulación si por abuso de autoridad y destrucción de documento público. Moreno miente. Pero así no se discute . Patoteando. Frente a la violencia no hay doble vara. Señalamos la del… — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) April 21, 2025

Una vez que la periodista le dijo que ya se había disculpado por confundirse, Moreno se levantó intempestivamente. “Te paras como un maleducado y te vas. No tengo ganas de saludarte. Andá”, le dijo Manguel, visiblemente molesta. “No te iba a saludar. Venía a agarrar el libro que te había regalado”, le replicó el invitado. “Andá a hacer el show en un lugar en el que te rinda”, prosiguió la entrevistadora y exfuncionario fue por más: “No te lo dejo [al libro] por antipática”.

Este lunes, la periodista agradeció el apoyo y apuntó: “Condenado está. Las cifras se alteraron. No por manipulación, sí por abuso de autoridad y destrucción de documento público. Moreno miente. Pero así no se discute. Patoteando. Frente a la violencia no hay doble vara. Señalamos la del Gobierno, pero Moreno es un peronista divertido che…“.

LA NACION