“Tiene derecho a expresarse”: el abogado del “Pata” Medina defendió su participación en un acto político pese a estar procesado

El abogado de Juan Pablo “Pata” Medina, César Albarracín, justificó la participación del sindicalista de la Uocra en un acto político realizado ayer en La Plata. “Tiene derecho a expresarse, a participar en actividades políticas, la prohibición es la de realizar actividades sindicales”, dijo el letrado sobre su defendido, procesado por extorsión y amenazas.

Meses después de haber recuperado su libertad, luego de haber sido acusado de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada, Juan Pablo “Pata” Medina, el exsecretario general del gremio de trabajadores de la construcción (Uocra) de La Plata, convocó a una multitud de agremiados para una Asamblea General en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Según Albarracín, Medina había sido invitado a participar de un acto político y “no fue en representación de nadie”. Es que la Justicia no le permite desplegar ninguna actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales, ni concurrir a los locales gremiales. Sin embargo, Medina y su hijo Cristian “Puly” encabezaron un encuentro al que convocaron a trabajadores y desocupados.

“Claramente Juan Pablo Medina está excarcelado desde febrero de este año, el año anterior estuvo un año en prisión domiciliaria, siempre cumpliendo con las medidas que le impuso el Tribunal”, justificó Albarracín en diálogo con TN.

Sobre la prohibición que le impuso la Justicia de ser parte de actos sindicales, dijo: “En este caso hay una limitación muy específica que es esta prohibición de realizar actos sindicales en la Uocra y es por eso que no se ha presentado en ningún cargo y que no ocupa el cargo que tiene y del que está suspendido”.

Al respecto, el letrado señaló que haber sido parte de esa asamblea sindical es su derecho y que no incumplió la medida de la Justicia: “Fuera de eso no tiene ninguna otra restricción, salvo salir del país, y como cualquier ciudadano puede realizar un acto político o expresarse porque esto no puede estar ni está prohibido bajo ningún punto de vista”.

Sobre la causa por la cual Medina está procesado, Albarracín dijo: “Tiene 78 años no tiene un solo antecedente penal, si bien tiene en una causa en trámite, está a la espera del juicio y esta restricción específica [de realizar actividades sindicales] la estamos cuestionando no solo en la Corte Nacional, que tiene precedentes análogos en cuanto a que no se puede imponer una restricción de tal naturaleza, también la cuestionamos ante la Comisión de Derechos Humanos”.

El polémico regreso del "Pata" Medina

Por otra parte Albarracín fue consultado sobre quién aprobó la asamblea, en la que desde varios registros del momento en el que llega medina se ve una multitud que no respeta la distancia social y en la que pocos usan barbijo.

“Fue una reunión para la que que se requirieron las autorizaciones desde el lado de la organización y se pidió que se cumplan las condiciones sanitarias (...) Medina tiene las dos dosis de vacuna, estimo que hay una resistencia a que él ejerza cualquier tipo de actividad pública y no lo tiene prohibido”, aseguró.

El sindicalista había convocado a sus seguidores a través de su Facebook, con un posteo que fue acompañado por fotos con su hijo. “Hoy lunes 23 de agosto a las 18 hs desde la Agrupación Política 22 de Enero y en unidad con el frente de Agrupaciones Unidas, vamos a hacer una asamblea donde sellaremos de una vez por todas el destino de los miles de trabajadores y trabajadoras. Hoy no es un día más, hoy es un día que va a quedar grabado en cada uno de nuestros corazones”, decía el texto.

La causa

Juan Pablo “Pata” Medina fue detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, en una serie de operativos llevados adelante por la Policía Federal y la Policía Bonaerense. Estaba acusado de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada.

Tras su detención en 2017, el gremio quedó bajo un proceso de normalización. Iván Tobar se convirtió en el referente de la Uocra de La Plata y un aliado de la intervención. Eso, según dicen desde la cúpula de empresarios, motivó a la unión entre Medina y su heredero “Puly”, en busca de reconquistar el organismo sindical.

Medina recuperó su libertad en febrero de este año. El fallo al que tuvo acceso LA NACION advierte que la excarcelación se dio “bajo caución juratoria” e impone la prohibición de concurrir a los locales gremiales de la Uocra, además de “desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra seccional La Plata u otras seccionales”.

De las cuatro causas judiciales que complicaron su panorama judicial, solo una queda en pie. Es un expediente en el que se lo acusa de comandar una asociación ilícita y de cometer amenazas y extorsión contra empresarios de la construcción. La causa fue instruida por Armella, elevada a juicio oral y está en manos del Tribunal Oral Federal 2 de la Plata.

