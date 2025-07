Todo está más roto que antes

Las discusiones por la confección de las listas de candidaturas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre tuvieron la capacidad de fragmentar todavía más la estructura política del país. Todo quedó roto. O más roto que antes. La principal fisura se verifica en La Libertad Avanza (LLA) y expresa un conflicto en el corazón del Gobierno. Es la pelea entre Karina Milei y el “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo, que el Presidente ya zanjó, por supuesto, a favor de su hermana. Esa división va mucho más allá de la postulación de candidaturas y promete una reorganización muy amplia de la administración. No es la única herida. La relación entre Axel Kicillof y los Kirchner, Cristina y Máximo, salió de la confección de las boletas mucho peor de lo que había entrado. Sobre todo después de que se supiera que el sábado a la noche, en plena negociación interna, el gobernador había presentado una oferta completa en la Justicia Electoral que sólo representaba a su Movimiento Derecho al Futuro. Somos Buenos Aires, la tercera fuerza en competencia, también registró desprendimientos y peleas. Si se recorre el paisaje, la única zona pacífica parece ser la del frente Potencia, que lidera María Eugenia Talerico y presentó listas en todos los distritos. Razonable: recién amanece a la vida partidaria.

Sería un error suponer que el “Mago” Caputo inauguró un pleito con Karina Milei porque sus seguidores, los tuiteros de Las Fuerzas del Cielo, fueron excluidos de las listas. La secuencia es la inversa. Fueron excluidos de las listas porque ya estaban enfrentados. Caputo cometió el error de suponer que Sebastián Pareja y los Menem, Martín y “Lule”, no son la hermana del Presidente. Kicillof había incurrido en un desacierto similar: pensar que Máximo y La Cámpora no son Cristina Kirchner. En el caso del “Mago”, el equívoco es más grave. Porque en el actual oficialismo discutir la autoridad de Karina Milei es tocar un cable de altísima tensión. Lo sabe Victoria Villarruel, a quien “Jamoncito”, el Presidente, acaba de denominar “la bruta traidora”: las desavenencias con su compañero de fórmula nacieron muy temprano, en la provincia de Buenos Aires, y estuvieron motivadas por un tironeo con la señora Milei por el armado de las listas. Un caso similar: Milei negó el saludo a Jorge Macri en el Te Deum del 25 de mayo debido a que el jefe de Gobierno había afirmado que “Javier y Karina no son lo mismo”, insinuando que la campaña porteña de Pro se iba a enfocar en desgastar a la secretaria general de la Presidencia.

“El Mago” Caputo se sumó a esa fila y ayer se lo hicieron notar. La propia Karina Milei publicó un largo posteo en X advirtiendo que quien critique el modo en que se armaron las listas bonaerenses estará cuestionando al mismísimo Javier Milei. Caputo suele manifestarse a través de varias cuentas fantasmas de X, muchas de ellas denominadas, con variaciones mínimas, @Mileiemperador. Desde algunas de ellas repitió mensajes de tuiteros más o menos secundarios en los que, en los últimos días, se insultaba a Pareja por haber incorporado a la oferta electoral a antiguos, y no tan antiguos, militantes kirchneristas. La señora Milei le hizo notar ayer que se debe tomar más en serio a sí mismo. Que LLA es una organización verticalista y que Milei es, en efecto, un emperador. Sobre todo, en el sentido de que el anillo más íntimo de poder es familiar. Recuerdos de los Kirchner.

La discusión que se abre con el “Mago” Caputo va mucho más allá del reparto de posiciones en las listas. Es parte de una revisión general de la atribución de responsabilidades en el seno del Gobierno. Cuando se desprendió de su primer jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el Presidente asignó zonas completas del Estado al manejo de su asesor de campaña. Caputo asumió esa transferencia de poder sin convertirse en funcionario. Como consultor vinculado a la Secretaría General con un contrato de locación de servicios se hizo cargo, entre otras dependencias, de la SIDE, a través de Sergio Neifert; del Ministerio de Justicia, controlado por el secretario Sebastián Amerio; de la agencia de privatizaciones, dirigida por Diego Chaher; del área de comunicación y publicidad de YPF, a través de Guillermo Garat; y de la sociedad Educ.ar, al frente de la cual está Gastón Martín. El “Mago” dirige esta considerable maquinaria a través de colaboradores que tampoco figuran en el organigrama como funcionarios. Entre ellos está su hermano, el decisivo y fantasmagórico Francisco Caputo.

Lo que se ha puesto en tela de juicio desde hace unos diez días es esa delegación de facultades. No se debe a un desencuentro por el armado de las listas bonaerenses. Mucho más importante que ese chisporroteo ha sido la intriga que provocó en el seno de la Casa Rosada la relación de Caputo con una red de empresarios. Para empezar, la vieja camaradería con los hermanos Neuss. El “Mago” debe haber advertido que algo andaba mal cuando el Presidente, que con altruismo casi irresponsable puso la cara para explicar por qué la Aduana no revisó el equipaje que traía Laura Belén Arrieta en el avión de Leonardo Scatturice, puso un empeño especial en aclarar que no conocía a ese empresario.

Caputo puede justificar muy bien su vínculo con Scatturice: este hombre de negocios ha sido, desde comienzos de 2024, el puente principal entre LLA y el círculo político más cercano a Donald Trump. Esta es la razón por la cual, con independencia del “Mago”, en el entorno de Milei no quieren tener un conflicto con él. Pero muchos antes del aterrizaje del Bombardier negro ya le habían llegado a Milei versiones insidiosas sobre el nexo Caputo-Scatturice. ¿La fuente? Sandra Pettovello, quien se siente víctima del asesor de campaña por las primeras refriegas internas que tuvieron lugar en Capital Humano.

Caputo el Mayor, Luis o “Toto”, fue otro de los inconvenientes que se interpusieron entre el “Mago” y su jefe. El ministro de Economía se enfrentó a su primo segundo por varias decisiones relacionadas con negocios. La más enojosa involucró al tercer Caputo, “Nicky”: el dueño de Mirgor está enfurecido por la pasable liberalización que desde el Palacio de Hacienda se impuso en el comercio de electrónicos y, en especial, sobre las ensambladoras de Tierra del Fuego. En términos más generales el proceso se podría describir así: a partir del levantamiento del cepo cambiario y el acuerdo con el FMI, el ministro de Economía acumuló una autoridad que tuvo como una de sus víctimas internas a Santiago Caputo.

Sobre este panorama se recorta un detalle que ha pasado casi inadvertido: en los últimos diez días el Presidente compartió largas comidas a solas con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete. La última fue el domingo pasado. Es difícil que haya sido para conversar sobre las listas bonaerenses. Lo más probable es que esas reuniones sean el punto de partida de un reordenamiento en la toma de decisiones, con mayor protagonismo para Francos. Dicho de otro modo: que se haya abierto un curso de acción para devolver a Caputo a su posición original de consultor de campaña. No es una operación sencilla por la dimensión y la importancia de las áreas que maneja. Además de algunas gestiones: por ejemplo, la negociación con el kirchnerismo, que llevan adelante Amerio con Juan Martín Mena, para cubrir vacantes de la Corte y de la Procuradoría General, transcurre bajo la mirada del “Mago” Caputo. “Santiago aprovechó que el Presidente se aburre con las cuestiones burocráticas y extendió sus tentáculos por los rincones”, explica un funcionario que mira con alguna lejanía ese ajedrez.

En comparación con esta agenda de dificultades, la cuestión de las listas es tangencial. Es verdad que los aspirantes de las Fuerzas del Cielo quedaron descartados. Milei intentó consolarlos con su acto en Córdoba, en el que exaltó una vez más la figura de su hermana. Allí ocupó la tribuna Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”. Parisini se privó a sí mismo de formular cualquier requerimiento el día que propuso dar la vida por Milei. En el armado de las listas le sucedió algo parecido a lo que mostraba aquella formidable escena de Calígula, la película de Tinto Brass. Aparecía, encarnado por Peter O’Toole, el emperador Tiberio, agonizando en la isla de Capri. Cuando ya no emitía signos vitales, uno de sus siervos levantó la voz para decir: “Ofrezco a Júpiter mi vida por el Emperador”. Para sorpresa de todos, Tiberio abrió un ojo y respondió: “Júpiter te ha escuchado. Mátenlo”. De nuevo el Imperio Romano.

Diálogo con Macri

Caputo puede haber cometido pecados menores que ahora inspiran algún enojo contra él. O, mejor dicho: puede haber llevado adelante iniciativas más convenientes para el Gobierno, pero que en la intimidad de Olivos provocan escozor. Por ejemplo: en las últimas semanas el “Mago” retomó el diálogo con Mauricio Macri. Otro cruce con Karina Milei, que se ha propuesto humillar a los Macri en su distrito, la ciudad de Buenos Aires. Ella es la voz más poderosa en favor de no sellar alianza alguna para las elecciones de octubre. En todo caso, si se decidiera unir fuerzas, debería ser con tres condiciones fijadas por la hermana del Presidente: la alianza deberá llamarse La Libertad Avanza; el Pro debería resignarse a cubrir sólo dos lugares en la lista de diputados: uno a salir, el otro dudoso; si María Eugenia Vidal acepta secundar a Patricia Bullrich en la fórmula de senadoras, deberá comenzar a votar a favor los proyectos del Gobierno en el Congreso. Para entender la densidad de esta propuesta hay que volver al posteo de la secretaria general de la Presidencia: “El armado es Milei”.

Esa consigna debió ser acatada también por un dirigente ligado a Pareja, Juan Osaba, cuando lo desplazaron del primer lugar de la lista de diputados de La Plata para colocar allí a Francisco Adorni, hermano del vocero. “Es por el apellido”, le explicaron a Osaba. No se sabe si fue un insulto para Osaba o para el nuevo Adorni.

Con independencia del conflicto interno, en lo inmediato LLA encuentra un problema objetivo: debe llevar adelante una campaña muy desafiante en la provincia de Buenos Aires, que siempre es el gran campo de batalla. Para conseguir un resultado aceptable, y mucho más para alcanzar un triunfo, necesitará hacer una campaña muy profesional. Casi de laboratorio. Es decir, es muy probable que los Milei, los Menem y Pareja necesitarán del Mago y su ciencia para esa operación.

También Fuerza Patria, el nuevo nombre del PJ bonaerense, salió fracturado de la negociación de listas. Aunque esa división no se note del todo en las boletas. El episodio más traumático, cuyas consecuencias son todavía misteriosas, ocurrió el lunes al mediodía. La desencadenante fue la periodista Paula Rossi, de LA NACION, cuando se comunicó con dirigentes cercanos a Cristina Kirchner para chequear algo que acababa de descubrir: en los registros de la justicia electoral bonaerense se había inscripto una lista de candidatos alineados con Kicillof. Eso había ocurrido el sábado a la noche, mientras Kicillof y su mano derecha, el ministro Carlos Bianco, negociaban con Sebastián Galmarini, Facundo Tignanelli y Gabriel Katopodis el armado de una boleta común. Los kirchneristas y Massa no habían advertido la inscripción de esa lista “blue”. Para Kicillof y Bianco la consulta de Rossi fue como quedar capturados por la malhadada kiss cam de Chris Martin en el recital de Coldplay. La “trampa” en el caso bonaerense fue agravada: las listas paralelas de Kicillof utilizaron como persona jurídica al partido Parte, el viejo sello de Alberto Fernández. “Todo tiene que ver con todo” se escuchó en San José 1111.

El corolario de esa “picardía”, de la que participó también Verónica Magario, tiene bastante densidad: Cristina y Máximo Kirchner constataron que Kicillof, acaso inspirado por el “Cuervo” Andrés Larroque, estuvo dispuesto a romper el PJ bonaerense. ¿Era un accidente o era un objetivo? La pregunta es crucial para el futuro. Sólo queda una certeza: la confianza está quebrada.

Somos Buenos Aires, la tercera fuerza que competirá el 7 de septiembre, también sale con lastimaduras. Los dirigentes más cercanos a Milei quedaron indignados porque en la tercera sección electoral, que es el gran bastión del peronismo, el principal candidato de la lista sea un radical, Pablo Domenichini. Atribuyen esa incorporación a un acuerdo subterráneo entre el jefe de Domenichini, el porteño Emiliano Yacobitti, y Sergio Massa, interesado en que Somos no erosione la base peronista en esa zona. Yacobitti consiguió también imponer en la primera sección electoral la candidatura de Josefina Mendoza, radical de La Matanza, es decir, de la tercera sección. Prodigiosa la habilidad de Yacobitti para ubicar a sus colaboradores en las listas. Casi tan sorprendente como su capacidad para, después, hacerlos perder.

El nivel de convulsión que desató el armado de las listas bonaerenses es proporcional al dramatismo que cobija esa pelea. Después de la derrota de 2023 frente a Milei, el PJ juega su supervivencia en el distrito más importante del país. Dentro de esa misma fuerza dos dirigentes ponen en juego su sueño presidencial: Massa y Kicillof, quien en este trámite quedó establecido como una nueva referencia partidaria.

Esta relevancia hace que algunos peronistas con larga astucia y experiencia enciendan una alarma. Es el caso del exgobernador Carlos Ruckauf, quien ayer propuso quitar el manejo de la elección a la Justicia de la provincia y entregarlo, por vía de un per saltum, a la de la Nación. La propuesta de Ruckauf no fue en detrimento de la jueza Hilda Kogan, encargada de estos comicios. El argumento fue otro: Kicillof entregó el control y el traslado de las urnas a la Policía Bonaerense. Ruckauf no creyó necesario aclarar más.

Desde la Casa Rosada identifican a Massa como el principal adversario. Hacen bien. Con él encaja aquella frase del clásico español: “El bien lo hizo mal, y el mal lo hizo bien”. Es el más aplicado, el más habilidoso. Por eso hay que prestar atención a la insistencia con que el jefe de Gabinete Francos pretende que se investigue el negocio que se realizaba durante la gestión de Alberto Fernández con los permisos de importación. Milei tiene una obsesión con esas maniobras que se le imputan, desde la Aduana, a Guillermo Michel. Es más: el Presidente supone que en algún reducto de la Ciudad de Buenos Aires, tal vez en un departamento, hay una bóveda que atesora cientos de millones de dólares. Habladurías.

La presunción de Ruckauf sobre irregularidades en las elecciones de septiembre podría tener asidero si se recuerdan algunas complicidades de Massa con el aparato policial y, sobre todo, con la Justicia de la provincia. Según funcionarios bonaerenses muy bien informados, esa afinidad, por llamarla de algún modo, podría estallar en un escándalo en las próximas semanas. Para entender mejor: Kicillof está recibiendo en estos días una presión fuertísima para que acepte sin demoras la renuncia de la jueza de San Isidro Julieta Makintach, quien está expuesta a un juicio político por haber organizado una producción cinematográfica, que la tendría como protagonista, alrededor del proceso por la muerte de Diego Maradona. Habría dos figuras muy encumbradas de la provincia que no quieren que ese jury se realice. Serían Sergio Massa y el juez Sergio Torres, ministro de la Suprema Corte local.

¿Qué les preocupa a esos dos Sergios? Makintach advirtió que, si va a juicio, está dispuesta a contar todo. En especial que su superproducción había sido autorizada, cuando no estimulada, “desde abajo, desde el costado y desde arriba”. La explicación que circula en importantes despachos de La Plata es que Makintach fue en su momento la candidata de Torres y de Massa para ocupar una vacante de la Corte bonaerense. En la carrera hacia ese objetivo, era necesario que levante su perfil. Habría sido por eso que presidió una de las audiencias del juicio sin ser presidenta del tribunal. También por eso se le habría permitido y hasta pedido, que organizara esa serie. Ahora hace falta que K­­icillof le acepte la renuncia para que no hable y ofrezca todos los detalles. Eso dicen.

Como se puede advertir, para coleccionar escándalos en la provincia de Buenos Aires no hace falta detenerse sólo en el armado de las listas.