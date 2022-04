Toma de tierras en La Plata: los vecinos convocaron a una marcha y llamaron a no pagar el impuesto inmobiliario provincial

Tras el polémico fallo del titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, de archivar la causa por la toma ilegal de tierras más grande de la provincia de Buenos Aires, entre otros motivos, porque “se hizo a plena luz del día”, vecinos de la localidad de Los Hornos convocaron a una marcha para repudiar la decisión del magistrado y llamaron a no pagar el impuesto inmobiliaria provincial.

A través de un comunicado, el Grupo de Vecinos organizados de Los Hornos, llama a “marchar el día Miércoles 13/04 a las 12hs en la puerta de los Juzgados Federales en 8 entre 50 y 51 a modo de protesta y repudio al fallo, de manera pacifica y sin banderas políticas, a toda aquella persona de la Ciudad, la Provincia, y el País, que considere que la usurpación de este, y de cualquier terreno, sea delito, y que piense que está en riesgo, no solo su propiedad privada, sino también, su integridad física en hechos como este”.

Además, estos contribuyentes proponen que “todo vecino de la Ciudad de La Plata y de toda la Provincia de Buenos Aires, deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que, según el mismo juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada, y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día, por cualquier persona, sin tener ningún tipo de castigo”.

El fallo que dispuso archivar la causa por las tomas de tierras

Ramos Padilla dispuso que la investigación en torno a la toma de tierras, ubicada en el expredio nacional del Club Planeadores, en el partido de La Plata que ocurrió en febrero de 2020, se archive al considerar que no hubo ilícitos en esa maniobra. Entre sus argumentos, el magistrado explicó que la toma de las tierras se hizo sin violencia y durante el día. “El ingreso a los terrenos se hizo a plena luz del día, a las 16.15 horas, a la vista de todos”, escribió.

“Los implicados ingresaron al predio sin que se advirtiera la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso”, agregó el juez Ramos Padilla, mientras que el intendente local, Julio Garro (Juntos), rechazó el fallo, pidió el desalojo de más de dos mil familias y exigió a la Provincia que apele, aunque el gobierno de Axel Kicillof no apelará dado que apuesta a lograr cooperación para una urbanización que está en desarrollo.

Usurpacion de terrenos en el barrio Los Hornos de la ciudad de La Plata. Gerardo Viercovich - LA NACION

La ocupación el 16 de febrero de 2020, a las 16 horas, en los terrenos de 76 y 146 de Los Hornos. Entonces intervino la comisaria tercera de La Plata Y la fiscal a cargo de la UFI N°1, Ana Medina. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, ordenó el desalojo, pero volvieron y Berni ya no intervino, dado que son tierras nacionales.

El predio que fue del Club de Planeadores pertenece ahora la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que cedió a los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y de Desarrollo Agrario 14.000 lotes para proyectos urbanos y productivos que aún no están regularizados.

La Provincia acordó con el gobierno local un plan para urbanizar la zona. Entonces había 188 familias instaladas de acuerdo con un censo del momento. Pero hubo un desacuerdo entre las partes que pretendían urbanizar las 160 manzanas compuestas en el predio, que se extiende desde las calles 143 y 153 y desde la calles 76 a la 86. En la actualidad hay unas 2200 familias.

El comunicado de los vecinos contra el fallo de Ramos Padilla

“Desde hace un tiempo a esta parte, la Ciudad de La Plata, es víctima de diversas usurpaciones de terrenos, públicos y privados, y en su gran mayoría, alentada y producida por dirigentes y punteros políticos. Entre ellas, esta la toma de terrenos más grande la historia de la Provincia de Buenos Aires, de 160Has, equivalente a 1/5 de extensión del casco urbano platense, emplazada en el ex Club de Planeadores, en Los Hornos, comenzada el 16 de Febrero de 2020.

En esta mega toma, sobran la cantidad de denuncias de vecinos linderos y de Los Hornos en general (el delito desde el inicio de la misma aumento en un 200%, según el propio ministerio de seguridad provincial) por robos e incluso amenazas con armas de fuego, por venta ilegal de terrenos, venta de droga en el lugar, el ingreso de gran cantidad de camionetas y autos de alta gama, casillas que funcionan como aguantaderos de delincuentes, etc. También, hay gente necesitada de una vivienda, pero representan menos del 25% de la gente del predio. Ese porcentaje, es además, la cantidad de gente fija en el lugar, ya que el restante 75% solo va los fines de semana a comer asados y realizar fiestas clandestinas ya que el terreno tiene, para ellos, un uso recreativo.

Todo esto, es fácilmente comprobable de veracidad ya que hay pruebas fotográficas y de video que lo muestran, salvo para el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal No 1, que no considera que esto sea delito, ya que la usurpación se realizo de día, en un fallo por demás repudiable y vergonzoso, y que incita a la usurpación de cualquier bien, selsdel Estado o de algún particular.

Usurpacion de terrenos en el barrio Los Hornos de la ciudad de La Plata. Gerardo Viercovich - LA NACION

Es por ello, que como grupo de vecinos, hartos de los hechos delictivos que sufrimos a diario, ahora con complicidad del mencionado magistrado, y ante el miedo reinante en todo Los Hornos en particular, y en la Ciudad de La Plata en general, invitamos:

- A marchar el día Miércoles 13/04 a las 12hs en la puerta de los Juzgados Federales en 8 e/ 50 y 51 a modo de protesta y repudio al fallo, de manera pacifica y sin banderias políticas, a toda aquella persona de la Ciudad, la Provincia, y el País, que considere que la usurpación de este, y de cualquier terreno, sea delito, y que piense que está en riesgo, no solo su propiedad privada, sino también, su integridad física en hechos como este.

- A que todo vecino de la Ciudad de La Plata y de toda la Provincia de Buenos Aires, deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que, según el mismo juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada, y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día, por cualquier persona, sin tener ningún tipo de castigo.

Esperamos que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actúe como es debido, apele el fallo para no dejar un precedente aberrante en un fallo que incita a más usurpaciones y delincuencia en general, y que cumpla con lo prometido en las distintas reuniones con vecinos.”