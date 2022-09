Tras el aval de Mauricio Macri a su primo, Horacio Rodríguez Larreta se volvió a mostrar con Martín Lousteau y se desata la pelea por la Ciudad

Luego de que Mauricio Macri le diera su bendición a su primo, Jorge, como eventual sucesor de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño se volvió a mostrar en una actividad pública con el senador nacional y líder de Evolución Radical, Martín Lousteau, quien aspira a competir por la Ciudad, el bastión electoral de Pro, en los comicios de 2023.

Larreta y Lousteau, aliados en la Capital desde 2019, se reunieron esta mañana en la confitería Las Violetas, en el barrio de Almagro, donde conversaron con vecinos de la zona. “Siempre hay propuestas constructivas. Siempre buscamos ideas para mejorar el día a día de la gente. En eso pensamos siempre”, dijo el alcalde porteño después de la actividad. Hablaron sobre “la seguridad, el tránsito, el espacio público, la cultura y la economía”, indicaron fuentes porteñas. La actividad conjunta entre ambos dirigentes de JxC estaba prevista hace varios días y podría replicarse durante las próximas semanas.

Lousteau también se mostró entusiasmado tras el encuentro. Es más, apeló a un tono de candidato: “Siempre surgen ideas superadoras. Buenos Aires tiene un enorme potencial si somos capaces de continuar y mejorar las transformaciones que iniciaron otros”.

De esa forma, el jefe porteño y Lousteau volvieron a exhibir su buena sintonía. Ocurrió días después de que Macri dijera que su primo, Jorge, era su candidato para la sucesión de Larreta. “Lo veo muy bien a Jorge. Estoy cada vez más convencido de que puede ser el que le dé una continuidad con cambio a la Ciudad” , afirmó en una entrevista que concedió a La Nación +.

El aval público del fundador de Pro al intendente de Vicente López en uso de licencia había agitado la interna porteña de Juntos por el Cambio. Es que si bien Larreta incorporó a Jorge Macri a su gabinete en diciembre pasado -un acuerdo que sellaron tras la discusión por el pase de Diego Santilli a la provincia de Buenos Aires en las legislativas de 2021-, el jefe porteño aún no definió a quién apoyará como candidato para sucederlo. Por un lado, destaca la figura de Jorge Macri, su ministro de Gobierno, a quien le dio el visto bueno para competir. Y, por el otro, estimula la chance de que los larretistas Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós (Salud) también se suban al ring para quedarse con el sillón principal de la sede de Uspallata.

En el medio está Lousteau, con quien Larreta tiene una alianza estratégica desde 2019. Referente de la UCR porteña y líder de Evolución Radical, el senador amplió su poder de influencia de la mano del jefe porteño, quien apuesta a exhibir que es capaz de armar una coalición de gobierno. Por eso, laderos de Lousteau ocupan cargos clave en el gobierno capitalino, como el Banco Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Económico o la Secretaría de Deportes, y tiene una amplia representación en la Legislatura porteña desde que forjó una sociedad con Daniel Angelici. Son puestos que le dan poder de fuego e inquietan a los sectores del macrismo, que temen que Larreta le allane el camino a Lousteau para la Ciudad a cambio del apoyo de Evolución Radical, uno de los sectores con mayor peso en la estructura de la UCR, a su candidatura presidencial. De hecho, la participación de Larreta en el locro que organizaron los radicales por el 25 de mayo, en Parque Norte, encendió las alarmas del macrismo y los “halcones” alineados con Patricia Bullrich. Atento a la jugada, Jorge Macri armó un evento similar de Pro para el 9 de Julio, al que asistió Larreta para apaciguar los ánimos.

Larreta y Lousteau, en Almagro

En el larretismo rechazan las especulaciones de sus detractores en el macrismo y niegan un pacto con Lousteau. Repiten que el Pro tendrá un candidato en la Ciudad y que el jefe porteño les promete reglas de juego claras a todos los aspirantes, incluido el referente radical.

Tensiones

La bendición de Macri a su primo generó ruidos en Pro y alteró los ánimos del radicalismo porteño. En un sector del larretismo interpretaron que el expresidente buscó condicionar a Larreta y bloquear un eventual acuerdo con Lousteau o que utilice las cartas de Quiros o Acuña a cambio de su apoyo a nivel nacional en la interna con Bullrich. En tanto, en las filas del radicalismo porteño insisten en que el alcalde podría romper con Macri para armar un polo anti-grieta en Juntos por el Cambio. En ese escenario, especulan, Larreta podría apostar por Lousteau en la Capital.

Tanto se agitó el tablero de Juntos por el Cambio en la Ciudad que desde las filas de la UCR capitalina lanzaron las primeras ráfagas de fuego amigo. Como consignó LA NACION el miércoles, advierten que Jorge no cumpliría con los cinco años de residencia “anteriores” a la fecha de las elecciones, como establece la Constitución porteña. Es más: recuerdan el antecedente de Adrián Pérez, quien fue inhabilitado para competir por un fallo del Superior Tribunal de Justicia porteño en 2010. “Mauricio es un vivo bárbaro: pide que la Constitución esté sobre la mesa para hablar con Cristina, pero no para apoyar a su primo, que no puede acreditar los cinco años de residencia. Además, nació en Tandil”, aseguraron.

En el entorno de Jorge Macri rechazaron ese planteo: dijeron que el domicilio “no será un problema” y que el ministro cumple con los requisitos legales para competir. “Él dice que está perfectamente en orden porque trabajó en el Banco Provincia, con sede en la Capital, los últimos años. Tiene más de cinco años de antigüedad. Pero bueno, él es mayor de edad…cuando lo entrevisten les va a contestar, se supone”, afirmó ayer el expresidente al ser consultado en Radio Mitre sobre la supuesta inhabilitación de su primo para competir en la Ciudad.