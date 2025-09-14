Tras el fracaso bonaerense, Patricia Bullrich toma un rol central en la campaña de La Libertad Avanza rumbo a octubre

En el bunker libertario, durante la misma noche de la derrota en las elecciones bonaerenses, Patricia Bullrich comenzó a erigirse con un rol fundamental de cara al objetivo de revertir la dura derrota provincial en las generales de octubre. La ministra tomó la palabra ese día, exactamente una semana atrás, dirigiéndose a la tropa interna y después fue elegida por el presidente Javier Milei para tener un rol central en el armado electoral en las seis semanas que restan de cara a los nuevos comicios.

Bullrich, candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, es una de las figuras que mejor mide del oficialismo y tendrá un rol fundamental en la campaña. No solo por su nivel de conocimiento, intención de voto e imagen, sino porque después de esa primera noche en el búnker, y a lo largo de las dos mesas de política nacional y de provincia de Buenos Aires que se sucedieron esta semana, se posicionó como una suerte de “ordenadora” dentro del espacio, que está golpeado por la derrota.

El rol de liderazgo de Bullrich fue reconocido por diferentes fuentes libertarias. “Empoderados estamos todos, pero Patricia además tiene un rol ordenador”, distinguió una importante voz libertaria. Al día siguiente de las elecciones, Bullrich ya había sido elegida por Milei para participar de dos mesas de armado político libertario: la mesa política nacional y de la mesa política ampliada de la provincia de Buenos Aires. Se trató de la primera vez que Bullrich integró una mesa relacionada con el armado partidario.

Patricia Bullrich participa de la mesa política nacional de LLA, que encabeza el presidente Milei

En esas primeras reuniones, que se sucedieron en la mañana y la tarde del martes pasado, y que se repetirán en la semana que comienza, Bullrich planteó que se terminaran las peleas internas. Según pudo reconstruir LA NACION, la expresidenta de Pro no personalizó en nadie en especial, “pero pidió que se terminara con las peleas internas”.

En las filas libertarias cuentan que Bullrich “bajó el concepto de que hay que ordenar la tropa como una flecha hasta el 26 de octubre”, indicaron fuentes del Ejecutivo.

Pese a que las expresiones de Bullrich en las reuniones se daban cuando en redes estallaban los reclamos de Daniel Parisini, alias “el Gordo dan”, de estrecha relación con el asesor Santiago Caputo y cuentas satélites de las “fuerzas del cielo”, cerca de la ministra insistieron: “No fue nada contra alguien en especial, sino un concepto de cómo entrar a una campaña post derrota: ordenarse, comprometerse”.

El mensaje de Patricia Bullrich hacia la interna pareció dirigido a las fuerzas del cielo, que encabeza Santiago Caputo y cuenta con figuras como Gordo Dan

Sobre su liderazgo, en la Casa Rosada, dicen: “Patricia es un poco así. Ordena y lidera naturalmente”. A eso, agregan, se suma que es “habilitada” por el Presidente, quien tiene confianza total en ella. “Ella tiene un principio: decir en serio y de frente lo que piensa”, agregan. Desde el inicio “bajó la idea de que lo hecho, hecho está, pero resaltó que hay que estar todos en una misma línea, una misma campaña y que había que parar con cualquier tipo de guerra o guerrita interna. En síntesis: ordenar lo político y bajar los ruidos y ordenar el mensaje”.

“No abandonar en la mitad”

La funcionaria, cuentan en su entorno, es una de las convencidas de que hay que “llegar a la gente y transmitir que para llegar a la estabilización hay que pasar por este esfuerzo. Que de nada sirve abandonar en la mitad, que hay que sostener el proceso sí o sí”. Algo que el propio oficialismo admitió en su autocrítica que no se hizo en la campaña bonaerense.

Cuentan que también que Bullrich consideró una “buena señal de como vienen las cosas en la economía que no se movió tanto el mercado el lunes post elecciones”, pero que subió el riesgo país y que por eso cuentan que se mostró convencida que “hay que achicar el riesgo político para que no se arruine lo que se viene haciendo”. Quienes dialogaron con ella en el último tiempo también dicen que la vieron convencida de que entre los puntos importantes está la necesidad de “fortalecer la coalición que se hizo con Pro”.

En Balcarce 50 sostienen que será una de las candidatas que más se verá en campaña, no solo en la ciudad de Buenos Aires, por donde compite, y sostienen que es una jurisdicción que está “muy ordenada” porque cuenta con el antecedente de haberse pintado de violeta en mayo pasado, sino también arriesgan que puede que se la vea en otros lugares. “Es tiempo de fortalecer los candidatos nacionales”, afirman en la Rosada, donde ya queda claro que el talón de Aquiles lo tienen en la provincia.