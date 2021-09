Tras el plantazo del Presidente, el titular de la UIA aclaró que la entidad busca consensos a largo plazo

Tras el “faltazo” de Alberto Fernández y de sus ministros al acto del Día de la Industria en la sede de la UIA, el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, buscó poner paños fríos a la situación y aclaró que la institución no adoptó una línea dura contra el Gobierno.

El dirigente industrial afirmó que “para la UIA hubiera sido un honor tener al Presidente” y sostuvo que al jefe de Estado “se le superpusieron problemas de agenda” y “optó por determinadas decisiones”. En ese sentido, dijo que se trató de “una opción política”.

Ante la polémica, valoró la presencia de los funcionarios enviados por la Casa Rosada, el Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, y dijo: “Los funcionarios a quienes delegaron son muy relevantes para la industria porque son de diálogo permanente”.

No obstante, Funes de Rioja aprovechó la oportunidad en diálogo con Radio Milenium para mandarle un mensaje al Gobierno. “Si creen que la UIA está en manos de una línea dura que no quiere dialogar y buscar consensos, está muy lejos de la realidad”, expresó. Y luego, cuestionó: “Por qué nos catalogan o me catalogan [como de una línea dura], hay que preguntárselo a los emisores y no a mí”.

En esa línea, Funes de Rioja ensayó un mensaje conciliador. “Lo que se tiene que tener en cuenta es que la UIA hace su pensamiento a partir de un eje: el industrial y no el político partidista. Lo que busca esta conducción de unidad es no solo resolver los problemas de corto plazo, sino tener una visión de largo plazo”, cerró.

.

LA NACION

Temas PolíticaHoy