Tras el sugestivo reclamo de Pro por las fintech, Mauricio Macri dijo que la reforma laboral es “solo un paso”

El líder de Pro, Mauricio Macri, celebró hoy la aprobación en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei, pero advirtió que la legislación del trabajo requerirá otros cambios para ser “mucho más moderna”.

Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta. El trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos. Pero lo que pasó hoy es… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 12, 2026

“Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta. El trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos”, expresó Macri.

Luego de que el bloque de Diputados de Pro, que conduce Cristian Ritondo, saliera en defensa de las fintech, que perdieron la pulseada con los bancos por la exclusión del artículo de la iniciativa que habilitaba el cobro de sueldos en billeteras digitales, Macri remarcó hoy que la media sanción que obtuvo el oficialismo en la Cámara alta es “solo un paso”. “Hay que seguir trabajando fuerte para impulsar nuevas reformas que transformen la legislación laboral en una normativa mucho más moderna, que les dé futuro a todos los jóvenes y que se adapte a esta época sin igual”, subrayó Macri.

Ayer, la bancada que lidera Ritondo había emitido un comunicado para manifestar su rechazo a la decisión del Gobierno de modificar el artículo 35° del proyecto de reforma laboral que habilitaba pagar sueldos a través de las plataformas que ofician como proveedoras de servicios de pago (PSP), como MercadoPago.

Libertad para trabajar, libertad para cobrar. pic.twitter.com/GrOWEQUjZY — PRO Diputados (@prodiputados) February 11, 2026

Días atrás, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) había enviado una carta al Senado para rectificar ese artículo, “atento a los riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales que su eventual aprobación podría generar”.

Se trata de una reforma que el Gobierno ya había intentado implementar a través del decreto 70/23, pero esas modificaciones en la legislación laboral fueron frenadas por la Justicia.

Apenas el Gobierno anunció que enmendaría el artículo 35° que habilitaba a las fintech a pagar sueldos, el macrismo se puso en guardia y salió a objetar la decisión.

“Cada trabajador tiene que elegir cómo cobrar su sueldo”, apuntaron desde Pro. Y agregaron: “La decisión sobre el salario es del trabajador”.

Los diputados que responden a Ritondo y Macri recordaron que “millones de argentinos usan billeteras virtuales todos los días para pagar, cobrar y organizar su plata”. “Restringir opciones digitales es cerrar alternativas en lugar de ampliarlas”, concluyeron.