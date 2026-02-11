“Sostienen un privilegio”: la respuesta de las fintech tras perder una batalla clave con los bancos

Las fintech perdieron la batalla con los bancos. Luego de fuertes reclamos entre ambos sectores ante la posibilidad de que los argentinos puedan cobrar su salario a través de billeteras digitales, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la propuesta. Fue parte de algunas de las concesiones que hizo el oficialismo para que la reforma laboral avance en el Congreso.

Desde el equipo económico pusieron en la balanza no afectar la prestación de créditos productivos y personales. Pero la decisión causó malestar dentro del sector fintech, que hacía tiempo esperaba que se diera esta posibilidad. En el sector apuntan a la “presión” que hicieron los bancos para impedir que la medida avanzara en el debate legislativo.

“La discusión quedó fuera del Congreso por la presión de entidades tradicionales. Lo que estaba en juego no era la seguridad del sistema ni la estabilidad financiera", indicó Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, quien dijo que la iniciativa buscaba “terminar con un esquema de sueldos cautivos que garantizaba a los bancos millones de cuentas sin competencia real".

Desde la entidad difundieron una encuesta, realizada por la consultora Isonomía, que indica que el 87% de los argentinos piensa que los trabajadores deberían tener la libertad de elegir dónde cobrar su sueldo. En el mismo reporte, se afirma que la mitad de los encuestados (51%) está de acuerdo con que la reforma laboral habilite el cobro de salarios en billeteras digitales, un apoyo que aumenta entre los profesionales independientes (64%) y trabajadores informales (66%).

“¡Tu sueldo, tu decisión! ¿Por qué obligar a los trabajadores a cobrar en una cuenta que paga 0%?“, había posteado días atrás Osvaldo Giménez, presidente Fintech de Mercado Libre, en su cuenta de X. El mensaje fue replicado por Marcos Galperin, fundador de la empresa. Desde la compañía no quisieron hacer comentarios sobre la nueva decisión que tomó el Gobierno.

También fue tajante Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon, quien reclamó que se tendría que poder cobrar “donde quieras, no donde los bancos te obliguen”. Para el empresario, cuando las entidades financieras tradicionales hablan de “cuidar a los usuarios” al expresar que las billeteras digitales “no están reguladas”, que suponen un “riesgo sistémico” y que “profundizan la exclusión financiera”, en realidad “están tratando de cuidar su negocio”.

“A días de que el Senado debata la posibilidad de habilitar el cobro de sueldo en cuentas CVU, la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra) volvió a presionar para mantener el privilegio de exclusividad bancaria, con argumentos que no se sostienen", expresó.

Detrás de esta puja, hay números millonarios. Según datos del Banco Central (BCRA), en diciembre del año pasado se registraron 753 millones de transferencias inmediatas en pesos, por un total de $88,7 billones. El 75% de ellas tuvo como origen o destino una Clave Virtual Uniforme (CVU) de una billetera digital, equivalente a tres de cada cuatro movimientos de dinero que se hicieron en la Argentina.

El 75% de las transferencias inmediatas que se hicieron en diciembre fue desde o hacia un CVU, según el BCRA Shutterstock

“Es una decisión que limita opciones para millones de trabajadores que ya venían eligiendo herramientas digitales para administrar su dinero de manera simple y eficiente. La adopción creciente de estas soluciones demuestra que existe una demanda concreta por mayor flexibilidad y modernización en el sistema de pagos. El sistema financiero argentino está atravesando un proceso de transformación profunda y es natural que en ese contexto surjan debates sobre regulación y competencia“, expresó Daniel Conte, country manager de Prex Argentina.

Lo que pesó en la balanza del Gobierno a la hora de tomar la decisión fue el potencial que tiene el sector bancario para otorgar préstamos a personas y empresas, según pudo saber LA NACIÓN en conversación con importante fuente del sector bancario. “Terminaron actuando en defensa propia, no es que se eligió un lobby o el otro, sino que se dieron cuenta de que iba a afectar la cadena del sistema financiero en la captación de créditos. Es un factor necesario para la economía. Si los bancos ‘tenemos que trabajar de bancos’, como dicen, necesitamos captar fondos. En eso están los sueldos", explicaron.

En agosto de 2023, el crédito privado representaba en la Argentina el 6% del PBI. Dos años después, la cifra se duplicó y alcanza el 12%. Sin embargo, en Uruguay esa cifra es del 29%, en Brasil llega al 72% y en Chile, al 110%.

Los puntos de disputa

Durante el fin de semana, Abappra compartió una nota que fue remitida a todos los diputados y senadores, en la cual expusieron algunos argumentos para oponerse a la iniciativa que había tenido Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Entre sus puntos, explicaron que habría una pérdida de protecciones legales “esenciales”, una ausencia de garantías y mayor riesgo patrimonial para los usuarios, una “asimetría regulatoria y supervisión insuficiente” y un “impacto sistémico y reducción de la capacidad de crédito”.

“Los depósitos bancarios tradicionales permiten el funcionamiento del denominado ‘multiplicador de crédito’: los fondos que ingresan al sistema pueden ser prestados y, al redepositarse, volver a generar crédito en sucesivas rondas. Ese efecto virtuoso no se produce cuando los fondos se canalizan a través de billeteras digitales, ya que los saldos que estas mantienen en el sistema bancario son calificados regulatoriamente como depósitos inestables, neutralizando dicho mecanismo de expansión del crédito”, expresaron. Para concluir, argumentaron la inexistencia de una falla en el mercado que justifique la reforma y que sería un “desmantelamiento de infraestructura crítica y profundización de la exclusión financiera”.

Con esta exposición de puntos por parte de la banca, desde el sector fintech buscaron desmentirlos. Según recordó Biocca, las billeteras virtuales están reguladas por el Banco Central y el 100% de los fondos permanece dentro del sistema bancario.

“La diferencia no es técnica ni prudencial, es de poder. Y mantener la obligatoriedad bancaria no es proteger al trabajador, es sostener un privilegio. Permitir que cada persona elija dónde cobrar su sueldo no debilita al sistema financiero. Lo empuja a modernizarse y a competir", agregó el director de la Cámara Argentina Fintech.

En el mismo sentido apuntó Conte, quien resaltó que las fintech cumplen normas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y organismos fiscales, además de trabajar con “estándares exigentes” en materia de tecnología, seguridad y resguardo de fondos. En el caso de las billeteras, sumó que los fondos de los usuarios están depositados en entidades bancarias o invertidos en fondos money market, según la elección de cada persona.

Por su parte, Raimondi señaló que las billeteras fueron la puerta de entrada a servicios financieros “para millones de personas que lograron abrir una cuenta virtual sin costo, fácil y acceder a mejores soluciones financieras”.

“Nuestra propuesta nunca es quitar opciones, sino sumar y que la gente elija, similar a lo que pasó con la apertura de medios de pago en el transporte público. No desaparece la SUBE, simplemente se suman alternativas y la gente elige según lo que le convenga. Más libertad no desordena el sistema: lo hace más inclusivo, más competitivo y más justo", cerró Biocca.