En los últimos días han sucedido varios episodios, sobre todo en el plano institucional, que parecen grises, pero que cuando uno los mira con detenimiento son riquísimos en significado. Esos hechos están hablando de la lucha de poder en la Argentina. Hoy hay muchos contrastes en la vida pública. Disociaciones. Algunas se presentan en el terreno económico. En el powerpoint de los especialistas, en los gráficos del Gobierno, la economía parece dar solo buenas noticias: baja, aunque lenta y dificultosamente, la inflación. El riesgo país está muy alto, pero no tanto como antes. Igual todavía el Gobierno no puede emitir bonos. Además, el frente fiscal sigue ordenado, sobre todo si se lo compara con la tradición reciente del país. Pero en la calle crece el mal humor por los efectos del ajuste. Sobre todo porque las formas en que el oficialismo alcanza esos objetivos están muy cargadas de factores recesivos.

Por un lado, está el discurso del Gobierno y el de muchos economistas que lo aplauden, con buenos argumentos. Por el otro, el sentimiento de muy buena parte de la sociedad que ve cómo se destruyen puestos de trabajo y se cierran empresas: 24.000 fue el último número.

El odio como política: el editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina (18/05)

En la política sucede lo mismo. En una vereda tenemos a un gobierno que se va deteriorando. No se sabe si en una declinación permanente, o si la declinación va a ser revertida, como pasó, por ejemplo, el año pasado, cuando después de tocar fondo, rebotó y ganó las elecciones nacionales en octubre.

Hay una encuesta muy interesante respecto de la imagen del Gobierno, la imagen del Presidente y la posición de la sociedad frente a una eventual reelección de Milei. Esta encuesta, que la hace la consultora MIDE, que lidera Gonzalo de Janin, hace juego con el Índice de Confianza en el Gobierno, de la Universidad Di Tella, en el que el oficialismo se derrumba 12% desde el mes de marzo al mes de abril.

En qué dirección va el país desde que asumió Milei, se les pregunta a estos consultados de MIDE. 34% cree que va en la dirección correcta y 58% en la equivocada. Pero hay que destacar que la mayor cantidad de gente que cree que va en la dirección equivocada pertenece a la clase media. Además, 32% de los votantes de Patricia Bullrich en la primera vuelta creen que va en la dirección equivocada.

Encuesta: la dirección del país

Hay que mirar este número de Bullrich porque, probablemente, de manera consciente o inconsciente, esté impulsando a la senadora en esos gestos de diferenciación respecto del oficialismo. Y quizás está encendiendo la llama de figuras como Mauricio Macri o Ernesto Sanz para reconstruir aquello que fue Juntos por el Cambio y ofrecer una alternativa a los votantes de Milei en la primera vuelta, que es lo que estaría empezando a pedir este 38%.

Por otro lado, están los resultados respecto de la imagen de Milei: 37% es positiva, entre muy buena y buena; mientras que la negativa es del 60%. Otra vez, el número más abultado está en la clase media. Y acá hay otro dato muy importante: imagen negativa, 45% entre los votantes de Patricia Bullrich. Se repite el fenómeno anterior. Y otro 23% entre los votantes de Milei.

Encuesta: la imagen de Javier Milei

Otro cuadro de la misma encuesta muestra los números respecto a la consulta sobre qué pasa frente a la reelección de Milei. “Nunca lo votaría” respondió el 62% dentro de la clase media. 19% entre votantes de Milei. Y, se repite la misma lógica, 41% entre los votantes de Bullrich.

Estos números quieren decir que Milei está casi obligado a ganar en primera vuelta esa segunda postulación de 2027. Probablemente, si es mucho el número de gente que no lo votaría jamás, 58%, no pasaría un balotaje. Obviamente todo esto es provisorio. Son números gaseosos, imprecisos, porque todavía no se sabe cuál es la oferta electoral del año que viene. Indican un clima, y ese clima puede ser revertido. Pero este es el cuadro actual del Gobierno.

Encuesta: la re elección

Contra este telón de fondo, de números poco auspiciosos para Milei y para La Libertad Avanza, se recortan algunas operaciones políticas en las que el Gobierno ha sido muy exitoso en los últimos días. Este es un contraste interesante. Así como en la economía el Gobierno festeja lo que sería un gran proceso económico gracias a su programa, y la gente lo lamenta, en su mayoría, en la política el Gobierno atraviesa un momento de baja sintonía con la opinión pública pero, en el universo de la casta, por decirlo en términos de Milei, tiene buenos resultados. Para sintetizar: el Presidente hoy se lleva mejor con la casta que con la gente común.

Hay que referirse, para entender esto, a dos votaciones del Congreso. Y dentro de esas votaciones, a una en particular a la que nos vamos a referir ahora. La primera votación muy posiblemente no ocurra el próximo miércoles. Ha habido una negociación entre Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y la oposición para evitar que sea interpelado Manuel Adorni. Algunos piensan ya en la segunda derivada de la picardía: que parte de la oposición, parte del peronismo, ayuda al Gobierno a que Adorni no sea interpelado, que no haya un voto de censura en contra del jefe de Gabinete, porque a la oposición le conviene que esté ahí, convertido en un activo tóxico que la gente sociedad cada vez más.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni Rodrigo Néspolo

En esa negociación entre Martín Menem y un sector del peronismo, aparece una fractura del PJ dentro del Congreso. Y esa fractura calca la interna del partido. ¿Quiénes se desprenden del bloque del PJ conducido por el kirchnerismo para decir al Gobierno “te hago la segunda” y evitamos que Adorni tenga que ir a la Cámara a ser interpelado? El mismo sector que inauguró un movimiento de renovación dentro del partido el 1 de mayo en Parque Norte.

En este acuerdo se benefician algunas provincias, porque son acuerdos que se realizan dentro de la Cámara, pero tienen también una cancha auxiliar en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. Por ejemplo, hay provincias que van a verse beneficiadas por una modificación de la ley de zonas frías, que implica subsidios a la energía. Va a haber también una ley este miércoles de regulación sobre medicamentos.

Sobre el tema de los medicamentos, un dato inusual: empiezan las indagatorias a los que el fiscal Carlos Stornelli ha señalado como 15 responsables de que no hubiera vacunas durante la cuarentena de COVID-19 para facilitar que el negocio lo hiciera el empresario Hugo Sigman con el acuerdo que él había realizado con AstraZeneca. Este martes 19 Sigman tiene que ir a indagatoria. Este tema tuvo que ver con cómo se evitaba un contrato muy ventajoso para el país con Pfizer en beneficio de un empresario muy ligado al gobierno de Alberto Fernández, como está en el escrito de acusación de Stornelli.

Vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca

Es importante destacar que un sector del PJ, además de Pro y otros aliados del Gobierno, apoya al oficialismo ya no en un tema de responsabilidad económica, para ayudarlo a sostener, por ejemplo, el equilibrio de las cuentas públicas y, por lo tanto, la estabilidad de la economía. No. Al evitar que Adorni vaya a una interpelación, lo apoya en un caso de presunta corrupción. Así el éxito del Gobierno se duplica: consigue apoyo en algo que es muy difícil de apoyar. Se puede mirar de otra manera: consigue ese apoyo porque es un entendimiento dentro de la casta, a la que también pertenece hoy La Libertad Avanza, si uno la mira o la mide por la conducta de Adorni.

Hay quienes se preguntan, y es lógico: cómo va a hacer el peronismo para interpelar a Adorni en temas de corrupción, con la carga de corrupción que tiene el peronismo en las últimas gestiones.

Están los que se plantean que tampoco sería cuestión de “ensañarse con el peronismo”. Cómo haría, por ejemplo, el presidente de Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, para interpelar a Adorni por una declaración jurada en la que no figuran dos propiedades, cuando él fue denunciado por tener 14 propiedades en Florida, Estados Unidos, que todavía no fueron explicadas. Lo cierto es que, en el caso Adorni, Milei obtiene un triunfo en la Cámara de Diputados que contrasta con su situación frente a la opinión pública.

La Cámara de Diputados durante la sesión de exposición de Adorni Hernan Zenteno

Pero lo más importante que sucedió la semana pasada es la renovación del pliego del camarista de casación Carlos Mahiques, el legendario “Boxindanga”, que obtuvo la posibilidad de seguir como camarista de casación después de haber cumplido los 75 años. Como es sabido, a esa edad el mandato de los jueces caduca, salvo que el Gobierno envíe de nuevo el pliego de ese magistrado y el Senado le brinde el acuerdo.

Es de primera magnitud lo que sucedió alrededor de Carlos Mahiques, porque consiguió 58 votos para esa renovación de su mandato como camarista. Es decir, consiguió 10 votos más de los dos tercios del Senado. Se trata de un dato político muy importante. Quiere decir que, en este caso, se ha formado una mayoría muy difícil de formar.

Dado que esa mayoría superior a los 48 votos, es muy difícil de construir, persisten dos vacantes en la Corte y hay otra en la Procuración General de la Nación, que es nada menos que la jefatura de todos los fiscales del país a nivel federal y nacional. Lo significativo es que a Mahiques lo votaron 14 peronistas. Se quebró el bloque peronista. Y son 14 peronistas que lo votaron cuando no necesitaba esos votos porque ya conseguía, sin el peronismo, la renovación de su mandato como juez de Casación.

Carlos Mahiques en el Senado de la Nación Soledad Aznarez

Esto también es muy relevante porque Mahiques es un juez muy ligado a Pro. De hecho, fue ministro de Justicia de la gestión de María Eugenia Vidal. Dejó de ser ministro de Justicia de esa gestión para convertirse en camarista federal de Casación. Fue trasladado desde la Cámara Nacional de Casación a la Cámara Federal. Trasladado, por ejemplo, como Bruglia o Bertuzzi. Es un caso más marcado el traslado, porque lo cambian de jurisdicción. Nadie lo está reemplazando, como en el caso de Bruglia y Bertuzzi, a quienes ya buscando el reemplazo con un nuevo concurso. Son varas distintas con las que se mide a los jueces.

Lo importante es que no solo está ligado Mahiques a Pro por haber sido ministro de María Eugenia Vidal. También lo está porque fue uno de los camaristas de Casación que admitió el argumento de Ángelo Calcaterra, primo de Jorge y Mauricio Macri, de que no había pagado coimas, como señala la causa Cuadernos, sino que había hecho solo aportes de campaña, lo cual implica una penalidad muy inferior. Fue tal el escándalo que los otros dos camaristas que habían sostenido esa posición la corrigieron, dieron vuelta el fallo. Mahiques insistió, por lealtad a los Macri.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques Instagram Juan Bautista Mahiques

Es probablemente miembro de una de las familias que más hizo por la condena de Cristina Kirchner. De hecho, uno de los hijos de Carlos Mahiques, Ignacio Mahiques, fue el fiscal que actuó junto al fiscal Gerardo Pollicita, el que investiga a Adorni, en la escandalosa causa de la obra pública de Santa Cruz. Y obviamente Carlos Mahiques es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue también un protagonista muy importante de la política judicial de Macri, que Cristina y su grupo sienten como tan agresiva.

A pesar de esta mala relación de Mahiques con Cristina, 14 peronistas del bloque de senadores votaron a favor de su continuidad como juez. En contra de Cristina, en contra del presidente del bloque, José Mayans, y en contra de la voz de Cristina en el Senado, que es Anabel Fernández Sagasti, la senadora por Mendoza de La Cámpora.

Acá también opera este movimiento de renovación dentro del PJ. Es decir, lo que estamos viendo en el juego institucional es cifrado: 14 peronistas votan a favor de lo que podríamos llamar un verdugo de Cristina Kirchner, en tanto ella habla del lawfare, de una persecución judicial. Esa teoría la expresidenta empieza a derrumbarse dentro del peronismo. Empiezan a dejar sola a Cristina en una materia tan sensible para ella como es la materia judicial.

La expresidenta Cristina Kirchner en el balcón de su domicilio en la Calle San José 1111 (CABA) Fabian Marelli

Esto refleja la interna partidaria porque, por ejemplo, uno de los principales actores de esta votación de 14 peronistas a favor de Mahiques fue el senador Adán Bahl, de Entre Ríos, quien está asociado al diputado Guillermo Michel, que es un gran interlocutor del Gobierno en la Cámara Baja. Es uno de los que permite que Adorni no sea interpelado. Quiere decir que hay un movimiento interno del peronismo que le concede a Milei expandir su poder sobre el Congreso. Otro dato muy importante de la escena política: lo que está pasando en el PJ y en la oposición.

Si con el caso de Carlos Mahiques se pudieron conseguir 58 votos, quiere decir que, tal vez, en otros casos se podrían conseguir 48 para obtener los dos tercios y que así, por ejemplo, permitir que el ministro de Justicia cumpla su sueño de ser procurador general de la Nación: convertirse en jefe de los fiscales, un cargo de muchísimo poder, sobre todo porque hoy todo el procedimiento penal convierte al fiscal en el rey de las causas.

También podrían usarse esos eventuales 48 votos para cubrir las dos vacantes de la Corte. Hasta ahora todo esto no va a suceder. Ni se va a cubrir la vacante del procurador general de la Nación ni se van a cubrir las dos vacantes de la Corte. Porque aparentemente, hasta ahora, hasta esta noche, Milei no quiere. Quiere que esos temas sean temas de su segundo mandato, que está convencido que va a ejercer.

El presidente Javier Milei ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés Presidencia

Todo esto es anecdótico frente a un fenómeno más general. Es uno de los grandes temas político-institucionales que están procesándose hoy en la Argentina, muchísimo más importante que la peripecia patrimonial de Adorni. Y es éste: desde el Gobierno de Milei, que llegó con tan poco capital institucional, sin senadores ni diputados: están armando un nuevo Poder Judicial. Y ese es el “negocio” que encontró Mahiques para convertirse en ministro de Justicia. Decimos esto porque se han enviado al Senado 148 pliegos para designar jueces.

Esos pliegos tienen una característica muy interesante, que casi pasa inadvertida: todos los candidatos a jueces vienen del Poder Judicial. Es muy difícil encontrar hoy, en la formación del Poder Judicial, abogados de la matrícula, que oxigenen a la corporación judicial. Es un poder que se reproduce a sí mismo, un poder endogámico. Y los Mahiques pertenecen al corazón de ese poder. Y Juan Bautista Mahiques, junto con su segundo, Santiago Viola, que son los que operan todas estas designaciones, junto a Karina Milei, están muy atentos a cómo se configura este nuevo sistema, que les va a dar influencia a ellos durante mucho tiempo, cuando ya estén fuera del Gobierno.

Muchos de los jueces que están enviando para su convalidación en el Senado son jueces, de un modo u otro, ligados a las causas de la AFA. Los Mahiques están íntimamente vinculados a la casa madre del fútbol argentino. De hecho, el que acaba de ser renovado en su condición de juez de Casación, el “Boxindanga” Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños en la mansión que dicen que es de Pablo Toviggino. Su hijo, el ministro, fue delegado de la AFA en la FIFA y fue vicerrector de la Universidad de la AFA. Es decir, hay un vínculo muy estrecho. Hay una especie de trama social alrededor del negocios del fútbol también. Por ejemplo, Mahiques, el ministro de Justicia, y su segundo, Viola, juegan al tenis en el Club San Juan con el piloto de Toviggino, Gustavo Carmona. No es un pecado. Está revelando que hay un ambiente social de mucha camaradería. Dicen también que el ministro Mahiques usó el avión de, como le dice él a Tovigginio, “Tovy”, a Toviggino, para ir a visitar a políticos en Misiones. Concretamente a Carlos Rovira.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

¿Se está armando un blindaje para la AFA? Es relativo. De hecho, hay una novedad: el gobierno, por orden de Karina Milei, retiró el pliego de dos jueces que iban a ser designados en la Cámara del fuero Penal Económico Federal, que son Greenway y Catania. Catania tiene un pedido de juicio político de la época del macrismo en la Cámara de Diputados, firmado por Federico Pinedo, por Paula Bertol y, curiosamente, por la actual senadora Patricia Bullrich.

Ahora, puede ser que Karina Milei, que no es experta en estos temas, que depende de lo que le explique Mahiques o de lo que le explique Viola, que es el verdadero asesor de la secretaria General de la Presidencia, no sepa que hay otros jueces cuyos pliegos no fueron retirados y que también pueden estar constituyendo una especie de blindaje a los amigos de Mahiques en la AFA. Esos amigos tienen abogados designados por Mahiques. El más famoso, Ignacio Jakim, una especie de socio oculto de Mahiques, o de alter ego.

Por ejemplo, el juez Raúl Rubiero, que es miembro del tribunal de la AFA, pertenece a la organización de la AFA. Se va a tratar su pliego para que integre la Cámara Civil, que es donde se va a decidir si el domicilio de la AFA es en Capital Federal y, por lo tanto, tiene que estar monitoreada por el Estado nacional, por la Inspección General de Justicia, o, como quiere Tapia, pasa a la provincia de Buenos Aires, pasa a Pilar. Con lo cual también le cabría la jurisdicción de un juez que dicen que es amigo, que es el juez González Charvay, de Campana.

Allanamiento en la sede de la AFA en la calle Viamonte Valeria Rotman

El juez Javier Cosentino, postulado para la Cámara Comercial, es juez de un caso importantísimo en toda esta polémica respecto de la AFA, porque ese caso es el que origina todo el conflicto: el de un empresario que fue socio y amigo, firmó contratos con Tapia y Toviggino, y a quien después ellos lo dejaron al margen. Firmaron contratos con otras sociedades de las cuales obtuvieron enormes beneficios. Este empresario se llama Guillermo Tofoni, que inició causas aquí y en Estados Unidos.

Una de las causas de Tofoni contra la AFA la trata Cosentino, que ahora va a ir a la Cámara Comercial, si todo sigue como está hasta esta noche. O Matilde Ballerini, una jueza que también tiene que ver con los casos de la AFA, a la que le van a renovar el mandato para que pueda ser jueza en la Cámara Comercial y subrogando en otra sala distinta a la que ella pertenece.

Quiere decir que tal vez Karina Milei, que ordenó el retiro de aquellos otros dos jueces, Catania y Greenway, no tiene muy en claro que se está armando, bajo su manto, bajo su sombra, un blindaje para los que ella considera sus enemigos.

Porque hay que acordarse de que todo el conflicto entre el gobierno y la AFA nace de que Pablo Toviggino es aparentemente el dueño de la plataforma de streaming Carnaval, donde se divulgaron los inquietantes audios de Diego Spagnuolo hablando de presuntas coimas que cobraban Karina Milei y los Menem para adjudicar negocios en la atención de los discapacitados. Causa que tiene también el juez Lijo y que maneja con mucha más lentitud, cautela y silencio que el vapuleo sobre Adorni.

Todo esto se proyecta sobre la política. La votación de Carlos Mahiques se proyecta sobre la política. Primero, Lijo, que mira cómo el padre del ministro de Justicia consiguió 58 votos debe pensar que probablemente tenga que dar por perdida la Procuración General de la Nación, en la que compite con Mahiques. Dicen que es una de las razones por las cuales es tan riguroso con Adorni.

Santiago Caputo en la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni Santiago Oroz

Es una mala noticia también para Santiago Caputo, “el Mago del Kremlin”, que está mirando cómo Milei le quitó el Ministerio de Justicia, que él manejaba a través de Sebastián Amerio. Caputo tiene que ver cómo sus enemigos dentro del Gobierno -eminentemente los Menem- arman un nuevo Poder Judicial, que podría haber armado él en la época de Mariano Cúneo Libarona.

Esta rivalidad, por decir lo menos, entre Santiago Caputo y Karina Milei, escoltada por Martín y Eduardo “Lule” Menem, está alcanzando en las últimas horas una gran virulencia. Primero hay que recordar que este es un Gobierno que vive en las redes. No las usa, vive en ellas. Es imposible explicar a Milei sin las redes sociales, sobre todo sin X, la ex-Twitter. Este método de llegar al poder pareciera que ahora los está devorando. Se están matando en las redes. Es como si este grupo político estuviera implosionando en en el ámbito en el cual se crio.

Recientemente apareció una cuenta llamada “@PeriodistaRufus”, donde Santiago Caputo descubrió que lo hostigaban permanentemente. Y, por un detalle técnico, descubrió que esta cuenta está operada desde la oficina de Martín Menem. Esto es un descubrimiento que Caputo utiliza muy inteligentemente. Porque él, siempre que escribe X, le habla a un solo lector: Milei. Aunque no se sabe si el Presidente está enterado de esto. Caputo dice tener la prueba para demostrar que no es Karina quien lo hostiga, sino los Menem. Y esto es un éxito para el “Mago del Kremlin”, porque si va contra la hermana del Presidente está perdido.

El tuit de "@periodistaRufus"

Esta cuenta también era muy agresiva contra el ministro de Economía. Por ejemplo, decía cosas como: “Habría que preguntarle a ‘Toto’ Caputo y sobrinos -en referencia al ‘Mago’ y a Francisco, su hermano y muy poderoso dentro del Gobierno- si la familia Neuss se va a quedar con un porcentaje de todas las empresas y concesiones de la República. ¿Qué opinás, Manu Vidal?”. Manu Vidal es el cerebro de Santiago Caputo.

Los hermanos Neuss son amigos de la infancia de Santiago Caputo y bajo el poder de Milei emergen como los empresarios de este momento histórico. Casi superan a Leonardo Scaturicce, también de la mano del “Mago”. Además, ganan licitaciones, en muchos casos muy controvertidas y discutidas. Sobre todo en el campo de la energía. Dicen que también están detrás del gran negocio de la Hidrovía. Caputo, por supuesto, dice que los Neuss no tienen nada que ver con eso.

Pero acá, desde una cuenta de X aparentemente ligada a Martín Menem, le están diciendo al ministro de Economía, que está decidiendo cosas sobre sus negocios de su sobrino con los Neuss. Pareciera que hay una especie de hemiplejia en la contemplación de lo que podrían ser los negocios dentro del Gobierno.

No todo es Adorni, no todos son los Menem, no todo es Karina Milei. Daría la impresión de que también alrededor de Caputo hay negocios. De hecho hay empresarios que comentan que hubo llamados desde las oficinas de Caputo, presumiblemente del propio “Mago del Kremlin”, para incidir en una licitación petrolera de la provincia de Chubut en beneficio de los Neuss.

Martín Menen con Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem X

El problema de Santiago Caputo y de los Neuss no son los Menem ni esa cuenta de X. El problema de ellos es que los empresarios energéticos ya empiezan a mirar con mucha inquietud el avance de los hermanos Neuss, que con la palanca casi familiar que tienen con Santiago Caputo, se quedan con negocios muy importantes. Una de las licitaciones cuestionadas, que ahora tiene una denuncia por parte de la Procuración de Investigaciones Administrativas, la Procuración Anticorrupción, es la de Transener: la empresa más importante de transporte de energía. Allí, competían dos empresas y de golpe se cae el sistema. Se restablece y la empresa que gana con una mejor oferta económica es la de los Neuss. Esto también empieza a ser investigado en la justicia.

Todo esto sucede alrededor de Santiago Caputo que, con estas afirmaciones, se ha puesto muy nervioso. Luego de denunciar que esta cuenta la maneja Martín Menem, la cerraron. Y Santiago Caputo emite desde su cuenta personal un tuit diciendo: “La prueba de que la cuenta es de ustedes, es que la cerraron”. Y agrega una palabra muy significativa. Les dice “mogólicos”.

Santiago Caputo tiene la costumbre de insultar con la palabra “mogolico”, lo cual es una aberración moral que se vuelve más llamativa en un Gobierno que tiene tanta obsesión con el tema de la discapacidad. Tanta obsesión con recortar esos fondos, después del escándalo que pasó en la Andis. Y esto no corresponde solo a Karina Milei y los Menem, también a amigos de Santiago Caputo que robaban ahí. Esto también es un error político: usar la palabra “mogólico” para descalificar a alguien hace que uno descalifique inmediatamente al que la usa.

Llama la atención que Santiago Caputo, que pasa por ser el genio de la comunicación y de la estrategia de marketing político que llevó a Milei al poder, cometa estos errores. Es más, casi habría que recomendarle el excelente texto de Jorge Luis Borges, “Arte de injuriar”, para que aprenda a insultar. Para que aprenda a insultar de manera más digna que llamar a alguien “mogólico”. Sobre todo cuando lo hace desde cuentas anónimas.

Karina Milei y Santiago Caputo

La materia prima de la comunicación del Gobierno es el odio y la agresión: no inventaron nada. Hay que leer el libro de Giuliano da Empoli, “Los ingenieros del caos”, donde dice que hoy la política es odio + algoritmo. Odio + redes. Ese odio que se proyecta sobre los adversarios y los críticos, que implica un discurso muy altisonante de insultos y descalificaciones, revierte sobre el propio Gobierno y alimenta a la interna.

El slogan “No odiamos lo suficiente a los periodistas” hoy podría ser sustituido por “No nos odiamos lo suficiente entre nosotros”. No inventaron nada. Pero no por Da Empoli y la política de los populismos de derecha, que usan el odio como materia prima.

Hay una carta escrita en noviembre de 1838. La firma Manuelita Rosas y es un papel que circula en la familia del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas. Es una carta que está en los archivos de los herederos de Rosas. En la misiva se lee: “¡Viva la Confederación Argentina!” y “¡Mueran los salvajes, asquerosos e inmundos unitarios!”. ¿A qué nos recuerda ese lenguaje y esos adjetivos? Nada nuevo bajo el sol.