Tras la denuncia del Gobierno por los audios, Mauro Federico y Jorge Rial anticiparon que difundirán nuevas “pruebas materiales”

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico dijeron hoy que en las próximas horas difundirán más “pruebas materiales” relacionadas con el escándalo de la Agencia de Discapacidad (Andis) y Diego Spagnuolo, luego de la denuncia del Gobierno contra ellos y los dueños del canal de streaming Carnaval para impedir que se divulguen escuchas de Karina Milei.

Convocados por el kirchnerismo y la Izquierda, Rial y Federico expusieron ante la comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados en repudio a la denuncia penal presentada este lunes por el Gobierno contra ellos por difundir audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo y luego a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei. “Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto“, advirtió Rial, pese a la presentación judicial que hizo la Casa Rosada, que incluye también pedidos de medidas cautelares y allanamientos a personas físicas y el canal de streaming Carnaval.

“Vamos a mostrar más pruebas, porque los audios los ponen muy nerviosos. Lo importante es la documentación que tenemos. Vamos a mostrar cómo de manera aleatoria se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios para discapacitados. Y el que más bajaba, más plata se llevaba”, señaló Rial.

“Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado, particularmente contra nosotros, que lo que estamos haciendo es informar sobre la corrupción en este Gobierno”, apuntó.

El periodista cargó en duros contra el Gobierno, al que acusó de “llevarse puesta todas las libertades” luego que este presentara ayer una denuncia penal por presunto espionaje ilegal tras la filtración de las grabaciones de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Además de apuntar contra Rial y Federico, en la presentación que hizo ayer el Ministerio de Seguridad se responsabiliza también a Franco Bindi, abogado penal y pareja de la diputada nacional Marcela Pagano y al empresario Pablo Toviggino, hombre fuerte de la AFA y accionista mayoritario del canal de streaming, algo que él niega.

A ello se suma el pedido ante la Justicia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien solicitó la prohibición de la difusión de nuevas grabaciones, que el medio de streaming aseguró tener, al tiempo que reclamó que se le impida al periodismo hablar de ella en relación con los audios.

Tal como público LA NACION, el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar a parte de lo solicitado por la secretaria de Presidencia. “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025-como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, se dispuso.

Es ese contexto, el periodista Mauro Federico también expuso esta tarde ante los diputados presentes en la comisión de Libertad de Expresión y ratificó lo previamente anunciado por Rial.

“Mañana vamos a seguir presentando un laburo que venimos haciendo justo en la semana que estallaron los audios de Spagnuolo, que son pruebas materiales, chats y conversaciones del personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -muchos de ellos despedidos como parte de los recortes que hubo el Estado y de los directivos- ,estableciendo mecanismos de gratificación económica para aquellos que cumplían con el objetivo de dar de baja a las pensiones por invalidez discapacidad”, precisó el conductor del programa Data Clave, que publicó los audios atribuidos al exfuncionario recientemente desplazado por el Gobierno.

“Lo otro que tenemos es cómo se afanaron los créditos otorgados por las entidades financieras internacionales. Cuando conozcan el destino que le dieron a los créditos que otorgaron al CAF y el BID y lo que hicieron con la funcionaria que elaboró un documento dando detalles de la forma en la que se chorearon la plata... Es una vergüenza nacional”, sentenció el periodista.