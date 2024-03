Escuchar

Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, se defendió y le respondió al gobierno de Javier Milei tras la denuncia del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público cuando era funcionario de Alberto Fernández. “Le digo a la ministra que vaya a ver las obras”, aseguró el dirigente social sobre los trabajos de las cooperativas que manejó.

“Yo no le seguí al expediente, le di el pase a otro funcionario para que lo siga. Aparezco por eso, hay una firma mía ahí. Esto tiene dos años y medio, hay una denuncia de la Coalición Cívica (CC) donde ellos plantean que es delito”, explicó Pérsico en una entrevista para Radio 10.

En ese sentido, defendió la cooperativa que presidió durante la administración anterior. “Son dos cooperativas de mucha historia y han hecho muchas cosas, una de ellas construyó 1000 y pico de viviendas. Ha administrado subsidios muy grandes, funciona bien”, aseguró. Además, le envió un dardo a Pettovello: “Le digo a la ministra que vaya a ver las obras de esa cooperativa, los recursos están ahí”.

Asimismo, aseguró que el Gobierno lo denunció “para asustar a la gente” y tapar la situación de los jubilados y del hambre. “La causa sigue, mis abogados me dicen que no hay nada. Es a mí solo [esta denuncia], pero la de la CC es más amplia. Ahora van contra mí por la marcha. Esta gente es fácil, cuando le sacan remedios a los viejos, buscan corrupción en el PAMI. Cuando nos movilizamos por el hambre, atacan a un dirigente social”, analizó.

Luego, agregó: “Cada vez que nos movilicemos, vamos a tener un escenario de la policía haciendo una escaramuza y denuncias para asustar a la gente. Las marchas son cada vez más grandes y no por los planes, sino porque el Estado se retira cada vez más del territorio”.

Los distintos sectores del peronismo que conforman el Frente de Todos (FdT) y un sindicalismo dividido conmemorarán hoy el Día de la Lealtad Peronista con múltiples actos y convocatorias. El Movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro realiza junto a otros movimientos populares, un "Cabildo abierto" en el estadio del club Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza. Leo Vaca - télam

De acuerdo a la denuncia, hecha en los tribunales federales de Comodoro Py, Pérsico habría enviado fondos millonarios a dos cooperativas que él mismo integraba. En la denuncia, presentada el lunes, consta que la cartera encabezada por Pettovello “tomó conocimiento recientemente (y luego de realizar distintas investigaciones y auditorías en el marco de la política anticorrupción de presente gobierno), de la condena firme existente en la Oficina Anticorrupción (OA) impuesta durante los primeros días el mes de diciembre de 2023 (antes del cambio de gobierno) al piquetero Emilio Pérsico, presidente de La Federación de Cooperativas de Trabajo ‘Evita’ LTDA y socio de la Cooperativa de Trabajo La Patriada por violar la ley de ética pública”.

Tal como publicó LA NACION esta semana, Pérsico aseguró que el tema ya estaba en la Justicia “desde hace unos tres años”. “Es la única causa que tengo y no estoy imputado ni nada. Es un expediente que viene desde el macrismo y yo mismo le di curso”, dijo. Agregó que “ya había renunciado en el gobierno de Macri a esa cooperativa [en referencia al Evita]” y que cuando asumió como funcionario de Fernández “la gente del Ministerio no observó nada, sino que fue una secretaria con mucha experiencia la que se dio cuenta” que no podía firmar y que él mismo fue a la OA.

“Eso fue cerrado durante la gestión anterior. Yo mismo me acerqué y dije: me equivoqué. Consulté lo que tenía que hacer y seguí los pasos que me dijeron”, relató. Añadió que a partir de ese punto no firmó más, al tiempo que consideró que la presentación fue en represalia por la marcha de este lunes por mañana, en la que distintas organizaciones sociales cortaron rutas y accesos de la Capital Federal en reclamo de alimentos.

Pérsico encabezó la Secretaría de Economía Social durante los últimos cuatro años, desde donde ejerció la supervisión y control de las actividades de diversas organizaciones y cooperativas.

