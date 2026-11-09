Villarruel recibió el saludo del Papa y valoró su discurso: “Fue acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional”

Pese a la distancia con el gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó este domingo del recibimiento al papa León XIV en el Palacio Libertad. Fue una jornada a la que asistió, como se encargó de remarcar el Presidente, “todo el arco político”. Católica practicante, la titular del Senado ocupó un lugar en la primera fila, junto al titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, y fue la única que logró saludar al Sumo Pontífice cuando éste se retiraba del auditorio.

Concluido su primer discurso en la Argentina, el Papa descendió del escenario detrás de Milei, quien se marchó sin detenerse. Solo frenó un instante para observar a León XIV, que se había quedado al pie de los escalones.

En ese momento, la vicepresidenta le estrechó la mano al líder del Vaticano y alcanzó a decirle algunas palabras durante unos 20 segundos. La imagen fue captada por la transmisión televisiva, que en los actos del Papa es controlada directamente por el Vaticano.

Victoria Villarruel saludó al Papa en el Palacio Libertad

Minutos después, en diálogo con la prensa, la titular del Senado consideró que el discurso del pontífice –en el que se refirió, entre varios asuntos, a la discapacidad, las universidades y la necesidad de diálogo– no constituyó una “crítica” al Gobierno, sino que fue una disertación “acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina” y “a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”.

“El Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, evaluó la presidenta del Senado.

Respecto del aborto, sostuvo que el Papa “tiene que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado”. León mencionó la “responsabilidad” de “acoger la vida desde sus primeros instantes”.

Victoria Villaruel, Mauricio Macri entre otros en el Palacio Libertad durante la visita del Papa León XIV Presidencia

Antes de la llegada del pontífice al Palacio Libertad, Villarruel había dicho que esperaba “la palabra de la doctrina social de la iglesia que siempre tendió a la justicia social”. Se trata de uno de los principales puntos de discordia entre el Papa y Milei, quien la considera una “aberración” y un “robo”, y uno de los pilares del peronismo. En esta ocasión, sin embargo, León XIV evitó mencionarla de manera explícita.

También tenía la expectativa de que defendiera “la dignidad del trabajo”, especialmente “en estos momentos en que los argentinos se encuentran acuciados por muchas necesidades”, según dijo a Clarín, y que se refiriera a “los peligros de la Inteligencia Artificial desordenada y descontrolada”, un punto en el que Milei aboga por evitar restricciones regulatorias. El Papa retomó esos ejes.

Sobre su propia participación y tras el saludo que cruzó con León XIV, Villarruel dijo sentirse “muy feliz” y recordó sus “conversaciones largas” con el papa Francisco.