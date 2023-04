Tras la renuncia de Aracre, Wado de Pedro dijo que todavía “hay funcionarios que no funcionan”

escuchar

Tras el ruido político que se generó ayer antes y después de la renuncia del entonces jefe de Asesores, Antonio Aracre, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, consideró esta mañana que en el gobierno nacional todavía hay “funcionarios que no funcionan”, en referencia a una frase que había utilizado Cristina Kirchner en 2021, después de las PASO que perdió el Frente de Todos, para cuestionar a Alberto Fernández y a su círculo íntimo en la Casa Rosada.

Sin embargo, el dirigente cercano a la vicepresidenta planteó que el kirchnerismo ofrecerá una “alternativa” en las PASO y también puso en duda el apoyo que cosecha el presidenciable libertario Javier Milei entre los jóvenes.

“Mauricio Macri y todos los sectores de Cambiemos desordenaron la economía y la vida de los argentinos y las argentinas. Y el actual gobierno, nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan... Hay gente que cuando no ve que hay actitud y que no se está haciendo todo lo que tenemos que hacer, tiene algún tipo de desesperanza”, analizó de Pedro esta mañana en C5N, desde Ezeiza.

Sin embargo, el titular del Interior que suena como un posible presidenciable del kirchnerismo buscó imprimir un tono esperanzador ante los desencantados. “A esos argentinos y argentinas desesperanzados les vamos a ofrecer unas PASO, una alternativa para recuperar el espíritu del peronismo, de los gobiernos de Néstor y de Cristina; y lo que entendemos que tiene que cumplir la política como herramienta de transformación y no como herramienta de confort personal”, sentenció, en un dardo hacia el Presidente y su séquito de dirigentes afines.

Ratificó, en tanto, que hay “funcionarios que no funcionan” porque existen “deudas con un sector de la sociedad”. Sin embargo, y a diferencia del diputado nacional Leopoldo Moreau, habló de “nuestro gobierno”, pese a las críticas al rumbo de la administración.

Disconforme con las propuestas de dolarización que hacen desde la oposición, De Pedro enmarcó estos planteos en el marco de la campaña electoral y dijo que “no le resulta extraño” que aparezcan en este contexto dirigentes “irresponsables” que le mientan a la sociedad.

Bajo esa postura, también emitió duras críticas contra Milei. “Cuando uno ve que hay una persona que grita mucho, está ocultando la falta de sustento, de fundamentos o escondiendo una debilidad”, deslizó en una clara alusión al líder de La Libertad Avanza. E incluso puso en duda cuánto apoyo cosechará, mientras que los sondeos lo ubican cerca de 20% de intención de voto. “Desconfío de las encuestas. Cuando vi la marcha del 24 de marzo vi miles y miles de jóvenes. [Todavía] no vi una marcha de miles de jóvenes bancando a Milei y planteando la dolarización”, contrastó de Pedro.

Asimismo, volvió a apuntar contra los socios de Juntos por el Cambio y remarcó: “Cuando tuvieron que gobernar, fundieron la Argentina”.

LA NACION