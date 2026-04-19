En su tercera visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei fue a rezar al Muro de los Lamentos como en otras oportunidades. Una vez allí, el mandatario argentino firmó el libro de visitas, en el que dejó frases como “la moral como política de Estado” y que “abrazar la fe de D’’S nos traerá prosperidad”.

Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, fue quien transcribió en su cuenta de X lo que Milei escribió en ese libro. Según su testimonio, el Presidente anotó que “la moral como política de Estado” está “basada en el pilar filosófico de los griegos, en el derecho romano para generar justicia y en los valores judeocristianos”.

Qué escribió Milei en el libro de visitas del Muro de los Lamentos. @Santiago_Oria

“Abrazar la fe de D’’S nos traerá prosperidad, resguardar la libertad, el respeto de la vida, defendiendo el valor de la palabra, no robando y no codiciando los bienes ajenos”, enumeró el mandatario argentino según Oría.

Qué escribió Milei en el libro de visitas del Muro de los Lamentos. @Santiago_Oria

“Respetar la ley de D’’S nos hará libres. En esencia, unir nuestra vida física con la espiritual y ello traerá prosperidad y traerá el paraíso a la tierra. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, cerró Milei en el Muro de los Lamentos.

Encuentro con Netanyahu

Luego de pasar por el Muro de los Lamentos, el presidente Milei se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y encabezó una conferencia conjunta donde no solo anunció avances en conectividad y tecnología, sino también una iniciativa política de alcance regional.

Encuentro de Milei con Netanyahu. Ohad Zwigenberg - AP

Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países. Además, subrayó que el objetivo es profundizar un vínculo que calificó como “inquebrantable”.

“Reiteramos la voluntad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan; lo consideramos no solo necesario, sino justo”, señaló, por otra parte, Milei.

"El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores. También significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y… pic.twitter.com/FyNDwfZOmc — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

En su discurso, el Presidente también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.

Cómo sigue la agenda de Milei en Israel

Este lunes a primera hora, el Presidente recibirá el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, lugar en donde se espera que Milei diga algunas palabras. Más tarde, el mandatario se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog, y visitará la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Qué escribió Milei en el libro de visitas del Muro de los Lamentos. Ohad Zwigenberg - AP

El martes, en tanto, Milei se reunirá con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y participará en la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel. Se prevé, según la agenda oficial, que antes de emprender el regreso a Argentina visite, nuevamente, el Muro de los Lamentos.