Tras la reunión de la mesa política, el Gobierno reflota el impulso a la reforma electoral “completa”

El Gobierno reunió este martes nuevamente a su mesa política, en un encuentro que estuvo encabezado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes con acceso, la reforma política que impulsa el Ejecutivo comenzará a tratarse el próximo 15 de septiembre, en un plenario de comisiones en el Senado, y la intención de Balcarce 50 es que el oficialismo defienda “todo el proyecto completo”.

La fecha va en línea con lo que la semana pasada ya había adelantado la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. “Hoy ya decidimos que este miércoles que viene no, pero el otro arrancamos con la reforma política”, dijo la espada la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Patricia Bullrich volvió este martes a la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

De acuerdo a dos fuentes consultadas por este diario, la idea del oficialismo es impulsar la discusión de todo el proyecto, no solo lo relativo a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la principal apuesta del oficialismo, para la que aún no cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

“Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital; terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, dijo Bullrich la semana pasada sobre las aspiraciones del Ejecutivo de avanzar con la discusión todo el proyecto.

El paquete enviado por el Gobierno al Senado incluye la Ficha limpia, que también sería tratada. Para conseguir los votos, que hoy aún no están, el Gobierno necesita avanzar con acuerdos con gobernadores y la oposición dialoguista. La apuesta no parece nada sencilla, pero en el Gobierno confían en poder dar la batalla.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, este martes a la salida de la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

“Hay muchas cosas que cambiar en el sistema político que las vamos a empezar a cambiar y el tema electoral es un tema que va a depender de cuál es la mayoría”, dijo Bullrich. Entonces también aseguró: “Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos; todavía eso está en discusión, pero en algún momento entre septiembre y octubre lo decidiremos”.

La reforma política es una de las principales metas que se trazó el oficialismo, que busca, entre otras cosas, que en 2027 no haya PASO. Para eso necesita el apoyo de las provincias, con las que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene teniendo varios gestos y acercamientos. De hecho acumuló varios encuentros en las últimas semanas.

El Gobierno necesita dar esa discusión este año, dado que 2027, al ser electoral, no podría tratar un proyecto de estas características. El encuentro de la mesa política de este martes se extendió por poco más de dos horas y allí se hizo mención al tema, pero no se profundizó más allá de la fecha, según supo este diario.

Después del Gabinete

El cónclave se dio poco más de una hora después de que terminara la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei, y de la que salió el anuncio de una cadena nacional, el jueves para referirse a la situación de las islas Malvinas tras las resonantes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El ministro Juan Bautista Mahiques se retira de la Casa Rosada tras participar de la reunión de Gabinete Ricardo Pristupluk

La mesa política está compuesta por la secretaria general Karina Milei; el jefe de Gabinete Santilli; la senadora Bullrich; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En las últimas dos reuniones, inaugurando una variedad en las mesas, se sumaron los ministros Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello. En esta no hubo invitado extra. Se trataron, por otro lado, temas de trabajo en comisión, detalles de la cadena nacional del jueves, y también se habló sobre la visita del Papa León XIV en noviembre próximo.

Aunque había expectativa porque se abordara la situación de morosidad, en esta oportunidad no se hizo. Ante la consulta, explicaron que el tema había sido abordado la semana pasada por Bullrich, la única persona que se diferenció en el Gobierno sobre el tema.