Tras las denuncias en Tierra del Fuego, Javier Milei apunta al reclutamiento de fiscales para competir en todo el país

escuchar

A medida que avanza el calendario electoral, la capacidad de fiscalización se vuelve una cuestión clave para aquellas fuerzas sin una estructura nacional lo suficientemente armada. La precandidatura presidencial de Javier Milei es, en ese sentido, un caso paradigmático. La anulación de 3000 votos de Republicanos Unidos, el partido apoyado por el dirigente libertario en Tierra del Fuego, alertó a quienes se encargan de reclutar voluntarios para cuidarán los votos de La Libertad Avanza en las primarias de agosto.

“El problema fue de la Justicia Electoral, no de la fiscalización. La cobertura en las escuelas fue del 100%”, sostuvo ante LA NACION la directora del plan federal de fiscales de la fuerza libertaria, Camila Duro. Es que, según apuntó la representante, las responsabilidades fueron de las propias autoridades judiciales, a las que acusó de haber distribuido boletas de un color distinto al permitido. “Si los fiscales no hubieran recurrido los votos, seguramente no estaríamos hablando en este momento”, precisó, luego de que el escrutinio definitivo en Tierra del Fuego dejara afuera a un concejal mileísta de Río Grande y a otro de Ushuaia.

Las boletas para la categoría concejales en Tierra del Fuego

La fiscalización es “la principal preocupación” de La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales. La meta de la dirigencia libertaria es sumar la mayor cantidad de voluntades posibles en todo el país y así alcanzar a cubrir las 101.457 mesas que figuran en el padrón de 2021. En ese sentido, de acuerdo a datos oficiales a los que tuvo acceso este diario, al día 15 de mayo, la fuerza libertaria contaba con 42.999 personas que se inscribieron en el sitio web lanzado en marzo, Milei 2023, donde quien el interesado debe seleccionar su respectiva provincia y llenar un formulario.

Desglosado por distritos, Tierra del Fuego es el mejor posicionado al momento de repasar los porcentajes de fiscales a lo largo del país: cuenta con el 73,7%% del “objetivo” cumplido, según describieron a LA NACION desde la fuerza libertaria. El argumento de Duro es que, de no haber existido ese nivel de presencia de fiscales, la noticia de lo sucedido el domingo no hubiese trascendido como lo hizo.

En tanto, los distritos que le siguen en el ranking a la provincia patagónica son San Juan y La Rioja, con más del 60%; y Jujuy, San Luis, Mendoza y Catamarca, con el alrededor del 50%. “Las provincias que están más arriba de la tabla son justamente a las que Javier viajó para apoyar candidatos propios en estos últimos meses”, apuntó la representante libertaria, quien además está al frente de una escuela de “conducción política” y se desempeña como asesora del despacho de Milei.

La foto del encuentro de Milei y referentes de su fuerza en todo el país, en marzo Libertad Avanza

Así y todo, el territorio en el que los estrategas libertarios admiten posar “todas las miradas” es la provincia de Buenos Aires, una geografía en la que el número de fiscales requeridos asciende a los 37.000. “Hoy, en La Matanza y en los municipios del conurbano, estamos entre el 30 y el 35% del objetivo“, precisó Duro. Y continuó: “Ahí los fiscales no se consiguen por redes sociales, vamos a conseguirlos caminando el conurbano. El territorio hay que patearlo”.

“El objetivo primordial es intentar cubrir todas las escuelas para después llegar a todas las mesas. Es necesario garantizar la reposición de boletas todo el día, y después, por supuesto, cuidar el voto a voto en cada mesa. Pero sin boletas adentro de las escuelas eso sería imposible”, añadió.

Milei en la Feria del Libro de Buenos Aires. Fabián Marelli

En esa línea, Duro insistió con que “hoy más que nunca” la prioridad de La Libertad Avanza se encuentra en “garantizar la transparencia de las elecciones”. Y advirtió: “Nosotros creemos que la intención de voto para que Javier entre al ballotage está, pero si se desconoce el voto de la gente nos encontramos ante la posibilidad real de que puedan robar la elección”.

Es que los libertarios no solo denuncian posibles irregularidades en las elecciones de Tierra del Fuego, donde la candidata a gobernadora de Milei, Laura Almirón, quedó en tercer lugar con el 7,4% de lo votos. También califican de “obscena” la práctica de “robo” de boletas de la que habría sido víctima Martín Menem en La Rioja, y por la que acusan tanto al oficialismo peronista como a Juntos por el Cambio. “Estos casos te marcan una sola cosa: cuando le estás disputando el poder a dos facciones mayoritarias, te van a venir a comer”, graficó Duro.